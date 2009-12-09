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ضياع الصمت ...


زهرة الناردين
الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 01:36
المحور: الادب والفن
    


ضياع الصمت ...
مجرد ورقة صفراء في مرحلة ربيع إعداد حجج متلألأة الرحيل ،لا تقطع الحب فقط احذر ان يقتلك الصمت و انت تنتحب أمام سده على تخوم شتاء امطاره شحيحة تتطلع إليها بأعين متسولة تتبأطا حباتها تك .....تك ،أي كهف تعس انت تحتضنك ظلمات أكلت من سهب قلب تأمل فك حصار !
يقودك إلى قبو الضياع حيث يخيم زيف الانتظار يجرك ابكم صموت فرح بضفة أخرى ،ليس من توه صباحتك و مساءاتك منجم ... لا تكن بطلا أمام متسلق أراد النجاة و استمع لبوحه بإتقان أمام حب يكره التعري ،قف بكل ارتفاع أمام ضريحهم و كفاك تخبط فوق صخورهم ك موجة عمياء .
زهرة الناردين ..ليبيا





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زهرة الناردين

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