

زهرة الناردين

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 01:36

المحور: الادب والفن









ضياع الصمت ...

مجرد ورقة صفراء في مرحلة ربيع إعداد حجج متلألأة الرحيل ،لا تقطع الحب فقط احذر ان يقتلك الصمت و انت تنتحب أمام سده على تخوم شتاء امطاره شحيحة تتطلع إليها بأعين متسولة تتبأطا حباتها تك .....تك ،أي كهف تعس انت تحتضنك ظلمات أكلت من سهب قلب تأمل فك حصار !

يقودك إلى قبو الضياع حيث يخيم زيف الانتظار يجرك ابكم صموت فرح بضفة أخرى ،ليس من توه صباحتك و مساءاتك منجم ... لا تكن بطلا أمام متسلق أراد النجاة و استمع لبوحه بإتقان أمام حب يكره التعري ،قف بكل ارتفاع أمام ضريحهم و كفاك تخبط فوق صخورهم ك موجة عمياء .

زهرة الناردين ..ليبيا