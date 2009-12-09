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أنا لست واحداً


علي غازي جواد
الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 00:07
المحور: الادب والفن
    


أنا لست واحداً
أنا اثنان ، واحد يعيش
وواحد يحلم أن يعيش
أنا ثلاثة ، اثنان يتصارعان
وواحد ينظر
أنا أربعة ، ثلاثة يلعبون
وواحد يعمل
أنا خمسة ، أربعة مجانين
وواحد عاقل
أنا ستة ، خمسة متهمون
وواحد بريء
أنا سبعة ، ستة ميتون
وواحد حي
أنا ثمانية ، سبعة سجناء
وواحد حر
أنا تسعة ، لا أعرف أحداً منهم
لكنني لست عشرة .. هذا كثير .





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علي غازي جواد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - علي غازي جواد - أنا لست واحداً