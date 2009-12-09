

علي غازي جواد

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 00:07

المحور: الادب والفن









أنا لست واحداً

أنا اثنان ، واحد يعيش

وواحد يحلم أن يعيش

أنا ثلاثة ، اثنان يتصارعان

وواحد ينظر

أنا أربعة ، ثلاثة يلعبون

وواحد يعمل

أنا خمسة ، أربعة مجانين

وواحد عاقل

أنا ستة ، خمسة متهمون

وواحد بريء

أنا سبعة ، ستة ميتون

وواحد حي

أنا ثمانية ، سبعة سجناء

وواحد حر

أنا تسعة ، لا أعرف أحداً منهم

لكنني لست عشرة .. هذا كثير .