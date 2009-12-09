

وائل باهر شعبو

الحوار المتمدن-العدد: 5699 - 2017 / 11 / 15 - 21:47

المحور: الادب والفن









وتييرشرش تيرشرش

( الله يرحمك يا كارل ماركس.... مفكر إنك بتفهم بالثورات مثلهم)

زياد الرحباني/ العقل زينة



جمعة سقوط النظام

أو جُمعات شعب العزة والكرامة والحرائر

أو جمعة الشعب "يرفض الحوار" وجمعة الديمقراطية

والشعب ما بينذل وخلافو

وتساقطت الجُمع الهوليودية

وتساقطت الأخلاق والعزة والكرامة

وتساقط الشهداء والحرية والديمقراطية

وَ ذُلَّ الشعب الديكتاتوري الذي لا يقبل الحوار

وتساقط الأذكياء كتساقط الأغبياء

والبيوت والأرواح تساقطت

وتساقطت الأنقاض على الأطفال

وتساقط الأطفال على الأنقاض

والقيح والخراء التاريخي تساقط من سابع سماء

تساقط كل شيء كأوراق النقود التي يرشرشها الخليجيون عادة على الراقصين والراقصات المثقفين منهم والمثقفات "فلهويو الجزيرة والعربية مثلاً"

وتساقط أولياء أمريكا الصالحين

من وحوش الديمقراطية الأوربية في فرنسا وإنكلترا

وكذلك عبيدها المخانيث من أمراء وملوك ورؤساء

وتساقط عبيد عبيدها

ذلك الملك الصبي المأجور لإسرائيل

والغندور الذي خلع الجاكيت فاضطر في النهاية لخلع الكلسون

والمتحاذق الذي أقسم بحلاقة شاربيه دون أن يقول لنا أين سيضعها

وبيكٌ "اشتراكيٌ" صار جثة مقهورة تنتظر على نهر الحياة جثة النظام

أما العثماني فأراد أن يصلي بالأموي فصلى في الكرملين صلاة الغائب على ثورته وثورة بهاليله

وتساقط اليساريون الإخونجييون منهم والليبرالييون

الشتَّامون منهم والنمامون

الذي مازال بعضهم يبعبع في الإعلام البعبة الثورية المسبقة الدفع

ورسام كاريكاتور الذي كان يُقبّل الديمقراطية بين رجلي نظام الأب ثم صار ثورياً فاجراً مع صديقه الإبن

ورئيس وزراءٍ مشقوقٍ أيقظت ضميره الديمقراطية السعودية/القَطرية

يتبعه متحذلق الثقافة والإرشاد القومي بوفاءٍ كلبيّ يشبه وفاءه السابق للنظام

كل أولئك تساقطوا لتحرير الشعب السوري من بلده

استغلوا الظلم بظلم أشد

واستغلوا الكذب بكذب أبشع

واستغلوا الفساد بفساد أقذر

واستغلوا الطائفية بطائفية أشنع

وتساقطت سورية ريشة ريشة دمعة دمعة دماً دماً

دمروا كل شيء إلا النظام

فيا لعبقرية المرتزقة الحرابيق الحراتيق

الذين أستأجرتهم المخابرات ثواراً

فحوّلوا وردية الثورة إلى بزنس أسود

وتربَّحوا الكثير من التَرَشْرُش و التدمير

بثورة هي على الثورات عار

أيضاً مع التكبير .