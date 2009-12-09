

غادة علوه

الحوار المتمدن-العدد: 5699 - 2017 / 11 / 15 - 21:44

المحور: الادب والفن









ثورة قلب

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يثور الحلم بين مفاصل الشوق.. يتمرّد على قيظ الصحراء.. يحمل طلله إلى الأقمار المتهادية على شرفات الليل.. يطرّز وروداً لقلب غفا فيه المطر.. استكان لجمر القذى.. استسلم لعوسج أحاطه حتى ثار على الجوى.. فارتشف لهيب وجع شهقت منه شفاه العطش.. تأوّهت صفرة سنابله.. هزّت نخيلاً من عبق.. ماجت به بساتين من شغف.. أنضجت كرز عروقه.. فعبّدها طريقاً نحو الشمس.. خاط منها غلالات لقمر زرع فضّته على دروب النجوم.. وطّد صخبه بين البرق .. كأنّه رعد.. ينتظر ميقات شتاء.. يغسل معه جرود الحزن...

د.غادة علوه/لبنان