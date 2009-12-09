أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - غادة علوه - ثورة قلب


اخر الافلام











المزيد.....

ثورة قلب


غادة علوه
الحوار المتمدن-العدد: 5699 - 2017 / 11 / 15 - 21:44
المحور: الادب والفن
    


ثورة قلب
********
يثور الحلم بين مفاصل الشوق.. يتمرّد على قيظ الصحراء.. يحمل طلله إلى الأقمار المتهادية على شرفات الليل.. يطرّز وروداً لقلب غفا فيه المطر.. استكان لجمر القذى.. استسلم لعوسج أحاطه حتى ثار على الجوى.. فارتشف لهيب وجع شهقت منه شفاه العطش.. تأوّهت صفرة سنابله.. هزّت نخيلاً من عبق.. ماجت به بساتين من شغف.. أنضجت كرز عروقه.. فعبّدها طريقاً نحو الشمس.. خاط منها غلالات لقمر زرع فضّته على دروب النجوم.. وطّد صخبه بين البرق .. كأنّه رعد.. ينتظر ميقات شتاء.. يغسل معه جرود الحزن...
د.غادة علوه/لبنان





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
غادة علوه

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- قدْ أينعَ الحُبُّ
- رأيْتُكَ عندليباً
- حين سجد القلب...
- عشقي جنوبيّ الجوى
- ينسجني الغيمُ ترنيمةً
- شُبّهْتَ لي طيراً يشقُّ فضائي
- تشرين.. ياضفائر الوعد
- سالَ العشقُ في الوريد
- يُسرع القلبُ خطوَه إليكَ
- وقائع حفل توقيع ديوان -أوار الأقحوان-🌸
- أغثني يا نهرُ
- يا قلبُ.. تمهّلْ

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- في ذكرى اليوم العالمي للفلسفة.. تعرّف على أمّ العلوم
- قمة الاتحاد الأوربي-افريقيا: لا تغير في موقف الاتحاد الأوربي ...
- -الحقل والفلاح- لفان غوخ بـ81.3 مليون $
- برنامج يحول الكومبيوتر الى سيرفر موسيقى
- الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب
- إحسان الملائكة.. قدّيسة الثقافة
- التشكيلي وضّاح مهدي : الفن يعالج الأزمات الإنسانية
- بطرسبرغ تتلألأ في السينما العالمية
- بعد طلبها الحصول على جنسية تونسية.. السبسي يستقبل الإعلامية ...
- -زمن الحصاد- في الأكاديمية الروسية للفنون

المزيد.....
كتب ودراسات
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - غادة علوه - ثورة قلب