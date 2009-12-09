أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ناس حدهوم أحمد - البيت المظلم


اخر الافلام











المزيد.....

البيت المظلم


ناس حدهوم أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5699 - 2017 / 11 / 15 - 17:44
المحور: الادب والفن
    


البيت حالك الظلمة
لا يسكنه سوى الراحلون
لكن بصيصا من الأمل يأتي خافتا
مع الضوء
هذا البيت يعرف الحزن المناسب لنهاية الرحلة
فالنوافذ مشرعة لكي تطل النظرات الراحلة
على السهول البعيدة في عمق الليل
وما تم إدراكه قبل الآن
لا أهمية له على الإطلاق
لأن ضريبة الوجود لا تسمح بالتحرك بعد الإنصراف
فأنت أو هو ( لا يهم من كان أو سيكون )
مثل كل النجوم المفقوءة البصر
فالبصر معفى من الصلاحية
وغير مفيد ربما
فالبحر هناك تزيغ عنه السماء بعالمها الخاص
والمستقبل ببيته المالح السمعة
أصواته لا تسمع في الهواء ولا ترى بالرائحة
هوائيات البحر ليس لديها ممتلكات ولا المعابد
ولا التعامل بالإلهيات .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
ناس حدهوم أحمد

إجمالي القراءات: 1,040,495
المقالات المنشورة: 646
- فرضية ثنائية
- الصراع بين الخير والشر في الوطن العربي
- أفلاطون والصيرورة
- البيت العاري
- - العمارية - والبرلمان
- قصيدة قديمة كتبها الشاعر عندما كان عمره 12 سنوات .
- صرخة من مدينة تطوان
- محاولة من أجل إصلاح الديمقراطية العربية المريضة
- الديمقراطية العربية المشوهة
- لايمكن لي أن أحب غيرها
- حلم
- في جسد العالم
- حالة إستثنائية
- ليلة صيفية
- المنزل
- منطق الشك
- تفو عليكم أيها الأوغاد
- الناجون
- مستحيلات الشفق
- قمامة المجهول

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- في ذكرى اليوم العالمي للفلسفة.. تعرّف على أمّ العلوم
- قمة الاتحاد الأوربي-افريقيا: لا تغير في موقف الاتحاد الأوربي ...
- -الحقل والفلاح- لفان غوخ بـ81.3 مليون $
- برنامج يحول الكومبيوتر الى سيرفر موسيقى
- الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب
- إحسان الملائكة.. قدّيسة الثقافة
- التشكيلي وضّاح مهدي : الفن يعالج الأزمات الإنسانية
- بطرسبرغ تتلألأ في السينما العالمية
- بعد طلبها الحصول على جنسية تونسية.. السبسي يستقبل الإعلامية ...
- -زمن الحصاد- في الأكاديمية الروسية للفنون

المزيد.....
كتب ودراسات
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ناس حدهوم أحمد - البيت المظلم