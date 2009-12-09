

ناس حدهوم أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5699 - 2017 / 11 / 15 - 17:44

المحور: الادب والفن









البيت حالك الظلمة

لا يسكنه سوى الراحلون

لكن بصيصا من الأمل يأتي خافتا

مع الضوء

هذا البيت يعرف الحزن المناسب لنهاية الرحلة

فالنوافذ مشرعة لكي تطل النظرات الراحلة

على السهول البعيدة في عمق الليل

وما تم إدراكه قبل الآن

لا أهمية له على الإطلاق

لأن ضريبة الوجود لا تسمح بالتحرك بعد الإنصراف

فأنت أو هو ( لا يهم من كان أو سيكون )

مثل كل النجوم المفقوءة البصر

فالبصر معفى من الصلاحية

وغير مفيد ربما

فالبحر هناك تزيغ عنه السماء بعالمها الخاص

والمستقبل ببيته المالح السمعة

أصواته لا تسمع في الهواء ولا ترى بالرائحة

هوائيات البحر ليس لديها ممتلكات ولا المعابد

ولا التعامل بالإلهيات .