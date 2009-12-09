

و جاء من يكفّر سفير الامم المتحدة للنوايا الحسنه الفنان الكابلي ..

لبنى احمد حسين

الحوار المتمدن-العدد: 5699 - 2017 / 11 / 15 - 12:06

المحور: الادب والفن







أذاً ربيع رياضنا ولّى.. و ملأ نعيب البوم الخرطوم، فكيف يغرد الكناري ؟..

أخذ يقلّب في الادراج و بين الكتب بحثاً عن اسطوانة سمّاها قارورة الدواء و حينما لم يجدها سأل و اللهفة بادية علي محياه : أين الكابلي ؟ " أنظر لا أري بدراً" .. فاين الكابلي و"أين الظل والنهرُ"؟

https://www.youtube.com/watch?v=ffQbUCXhcTY



لم تفهم علوية ان زوجها انما يسأل عن السي دي، او ربما فهمت و ارادت انتهاز الفرصة لفتح الموضوع القديم الجديد ، أجابت: " ربيع رياضنا ولّى" و زادت: ( الكابلي طلع.. انتَ المقعّدك شنو ؟ ) هكذا قالت تستحث زوجها ليهاجر او يغترب او حتى يقطع وشه ، لطالما أحبت ذلك الوجه الوضيئ "الاخضر" حينما كانا طلاباً يتبادلا الاشواق و الورود و الكروت و دفاتر المحاضرات و اشرطة الكابلي و يتقاسما ساندوتشات الفلافل و الاقاشي .. الآن مع الملاح و حق الفطور و العيال و اللهلهة تخشى ان يكون قد طار من عشهم " طائر الهوى".

"تراقب في المجرّه زوال ،عيونك ماعيون اجيال " هكذا انت دائماً أذن "قريب وبعيد، حضور وزوال تروم الاصلو ما بنطال" و هكذا نحن في اعوام الرمادة ، مذ نعق الغراب في مدينتنا و ملأ نعيب البوم الخرطوم .. ما عادت شتلة المحنة تقوم، و لا عاد للمطر دعاش بل سطا أخوان داعش على كل نسمة و بسمة ..

فكيف يغرد الكناري و قد ملأ نعيب البوم الخرطوم؟



قال لها : يا زوله ما بسافر .. و أخذ يكمل رائعة الكابلي:

https://www.youtube.com/watch?v=9NsdwBXIK6Q

بحبك يا وطني.. بعزك يا وطني

شمس الصباح والصباح رباح شمسك ياوطني

طعم النجاح الزانو كفاح.. طعمك ويا وطني

حتى الجراح الزمانن راح.. مهرك يا وطني



ضحكت بمرارة و قالت : ما عاد في الوطن طعماً للنجاح يا هذا و ما عاد الوصول يحتاج لكفاح ..هؤلاء افسدوا البر و البحر و الجو .. ثم عرضت عليه الفيديو التكفيري ..

https://www.youtube.com/watch?v=9caFdKu-qR8

( ياخي الكفار ما قالوا زي دا ..مافي كافر من المشركين قال كلام كده زي الكابلي ) شاهد الفيديو ، و المتحدث السفلي الشهير في السودان المدعو مزمل فقيري طائح في تكفير خلق الله شرقاً و غرباً و يملك سلاح ناري سبق له اشهاره في وجه متصوفه .. و بالطبع مثله لا تشمله حملات جمع السلاح ..

و ليس تلك هي الفجيعة و لا الوجيعة فالمتحدث قد يكون مجنون ، قد يكون مخبول قد و قد ولكن الرَزِيَّةٌ الرَزِيَّةٌ و ما يجعلك تخبط رأسك بالحائط أن هناك عدد 373 معجب بالفيديو و 52 غير معجب بينما عدد المشاهدين للفيديو فوق الاربعين الف حتى كتابة هذة الاسطر.. يا عيب الشوم علينا..

ربي سبحانك مختاراً قديـرا

أنت هيأتَ القدر

ثم أدخلتَ نذيـراً للبشر

أيـة ً منك ونـوراً

هو عينُ اللهِ لولا ضؤهُ

لم نـرَ العالمَ في شتي الصور

ألم يرتل هذا المهووس في كتاب الله (يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) .. ألم يسمع بالحديث القدسي : (ومازال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به...) أم يؤمنون ببعض الكتاب و يكفرون ببعض؟

يا قمر دورين أنا شفتك وين

طبعا في الليل.. في ضفاير النيل

في رمال سهرانه و راجياك تسيل

في دموع الساقيه يرنو ليها نخيل

في وجوه فرحانه عامره بالتهليل

ملأ نعيب البوم الخرطوم، فكيف يغرد الكناري ؟.. ذاك في زمان كانت الوجوه فيه تضيئ بالتهليل ، قبل ان يصبح التهليل أداة للتضليل و التقتيل ..

ياخريف الرتوع ** أب شقه قمر السبوع

فوق بيتو بسند الجوع ** ياقشاش الدموع

يسلم لي خال فاطنة ليهن** بلالي البدرج العاطلة

لدينا كل هذا التراث ، و أمونه تسيل دموعها كل يوم، اين قشاش الدموع ؟ و أمونه لا عائل لها بل هي المعيل لصغيراتها الستة و امها العمياء و مع ذلك طاردوها في رزقها و أرعبوها بالكلاب البوليسية بحثاً عن مخدرات متوهمة في بلد يستميت سلطانه و يفرغ جهده في محاربة الدرداقات و الكفتيرات بينما حاويات المخدرات تقيّد ضد مجهول .. حليل البسند الجوع و يدرج العاطلة .. هم الآن يحاربون العاملة و يجوعون الفاضلة..

كلتوم فقدت ثلاثة من اولادها في حرب لا منتصر فيها و لا غالب الا الشيطان.

"السمحة ست الخال" أما جرجروها بتهمة الزي الفاضح .. او أغتصبوها في تابت أو فاتها القطار .. وسمية تمسح دمعها بكف و بالاخرى تتبتب ظهر فلذة كبدها الوحيد مودعة :" قِسمتك يا رقيق الحال ومكتوب ليك تعيش رحّال".. فقد ولى "زمان الناس هداوة بال".

محمد أحمد أنفصل للصالح العام ، اسماعيل أنضم للثوار و ان شئت سمهم المتمردين .عثمان غررّ به فالتحق بكتائب الدبابين و هناك زوجوه بنات الحور و انشغلوا هم بزواج بنات الطين " كل الملاح الجمالهن فاح " مثنى و رباع و عشار و مسيار. عم عوض مات بالكوليرا .. سليمان هاجر كل اولاده و تركوه وحيداً يعاني غربته في وطن الاباء و الاجداد الذي ضاق على الابناء و الاحفاد و ليس له عزاء غير صوت كابلي و اغنيته المفضلة " لكن بعادك طال "..

https://www.youtube.com/watch?v=K1awATvG50Q



الكابلي ..غريب والغربه اقسى نضال..

و بعد، لم تكتمل الاسطر بعد .. و لكن الجرح أعمق من أندماله بالكلمات..

مبروك فناننا العظيم .. أديبنا القدير .. انساننا الجميل و مبدعنا الكبير الاستاذ عبد الكريم الكابلي .. مبروك جنسية وطن يستحقك .. سقاك الغمام أينما حللت.. و وفقك اللهو بارك فيك و في ذريتك و متعك بالصحة و العافية اينما أرتحلت فقد وهبتنا ثروة قومية من الفن و الادب و منحتنا صيدلية تهدئ أعصابنا المشدودة على اوتار عود خرافي.. و أعتذاراً لك عما بدر من الدواعش و انت تهدينا الدعاش..



انت عندي كبير... و حبي ليك كتير

القومه ليك يا وطني

شيلوهو.. وزيدوهو.. وطن الجمال

علوهو.. وخلوهو.. في عين المحال

أبنوهو.. و مدوهو.. بالمال و العيال

زيديوهو.. و أبنوهو.. بعزم الرجال

بأملنا وبعملنا و بالمحنه

و بوفا النيل في دمانا نبني جنه

و نبتهج نحنا و صغارنا و نتغنّى

يا أصلنا و مبتدانا يا حلاة مسرح صبانا وذكرياتنا و مشتهانا

انت فينا كبير و ريدنا ليك كبير

القومه ليك يا وطني









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