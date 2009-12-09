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حلِمتُ بكِ إلهتي


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5698 - 2017 / 11 / 14 - 22:40
المحور: الادب والفن
    



هذا المساء
عند طوفان الفكرِ
فوق عالم الضياء
عند تحرر الروح من
خليط الرمل والماء
عند هيجان النفس من الشوق
عند النوح في دنيا العرفان
من حجم الشقاء
عند الطيران الى كرسي عرشكِ
عند حدوث اللقاء
حلمتُ بكِ إلهتي
وفي الحلم لي
بعض الرجاء
ففيه أتحدث أليكِ
أناجيكِ
أحادثك بأنغامٍ تحملها
نسمات الهواء
ففيه أقبلكِ
أنتِ المتعالية على الخلق
الوارثة لسحر حواء
ففيه أواسي نفسي
بأني تقابلني سيدة السماء
ففيه أعود للحياة ثانيةً
تعيسٌ بفراق الحبيبةِ
يعيش بين ألأحياء





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شيرزاد همزاني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - حلِمتُ بكِ إلهتي