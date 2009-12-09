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|الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - حماد محمد أحمد مسلم - الانكسار والتحدي الصعب للمصريين في الحياة
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الانكسار والتحدي الصعب للمصريين في الحياة
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|الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - حماد محمد أحمد مسلم - الانكسار والتحدي الصعب للمصريين في الحياة