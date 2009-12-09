

ميسون نعيم الرومي

الحوار المتمدن-العدد: 5698 - 2017 / 11 / 14 - 01:48

المحور: الادب والفن









قانون الأحوال الشخصية

ميسون نعيم الرومي



يا شعب تسكت ليش باعوْ بناتك

حيف او ألف ياحيف دنسوْ عباتك

***

لفـّـوهه بالجبات سموهه عوره

يا شعب نايم ليش ؟ سويهه ثوره

***

شـَدَّت عـمـايـم روس ماتـعـْرف الديـن

رَجـْعـَت شـَعـَبـْنـَه حـيـَف يـتـْمـَرْغـَل ابـْطـيـن

***

مجلس أمن چا وين .. وين القواوين

تتزوج الطفلات .. تسعه امن السنين؟

***

ذلـّـونـَـه بـسـْـم الديـن .. وقعوْ قوانين

صرتي سلع تنباع .. يا مرأه ترضين؟

***

سرقوْ ألف مليار .. باعوْ وطنـَّـه

ردوّْ على الأطفال شلعوْ گلبنه

***

العصر الحريم انردّ نصفگ بدينه

قانون التوقع هاذ بيه انولينه

***

وقع على القانون مجلس خزي اوعار

عبده انتي صرتي اليوم محبوسه بالدار

***

من الأرض والدار ما عدنه حصـَّـه

لا بالورث ذكروچ هالصرنه قصه

***

صرتي متاع اليوم يا مرأة اصحي

قانون الاعوج هاذ بالقوه مسحي

***

انتفضي يمرأة اليوم حطمي قيودچ

لو طبقوا القانون چا هذا صوچچ

***

حقــَّه الرجل چا صار يتزوج اهواي

يتگابل التسع اسنين يعزف على الناي

***

للقاصرين اليوم رادو يبوگون

هم طفله تسع اسنين هم ثروه يردون

***

وين الرفض چا وين چا وين الاقلام

لو كتبت الأقلام ماضن ظلم دام

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نوفمبر / 2017

ســـــــــــــــتوكهولم