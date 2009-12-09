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قانون الأحوال الشخصية


ميسون نعيم الرومي
الحوار المتمدن-العدد: 5698 - 2017 / 11 / 14 - 01:48
المحور: الادب والفن
    


قانون الأحوال الشخصية
ميسون نعيم الرومي

يا شعب تسكت ليش باعوْ بناتك
حيف او ألف ياحيف دنسوْ عباتك
***
لفـّـوهه بالجبات سموهه عوره
يا شعب نايم ليش ؟ سويهه ثوره
***
شـَدَّت عـمـايـم روس ماتـعـْرف الديـن
رَجـْعـَت شـَعـَبـْنـَه حـيـَف يـتـْمـَرْغـَل ابـْطـيـن
***
مجلس أمن چا وين .. وين القواوين
تتزوج الطفلات .. تسعه امن السنين؟
***
ذلـّـونـَـه بـسـْـم الديـن .. وقعوْ قوانين
صرتي سلع تنباع .. يا مرأه ترضين؟
***
سرقوْ ألف مليار .. باعوْ وطنـَّـه
ردوّْ على الأطفال شلعوْ گلبنه
***
العصر الحريم انردّ نصفگ بدينه
قانون التوقع هاذ بيه انولينه
***
وقع على القانون مجلس خزي اوعار
عبده انتي صرتي اليوم محبوسه بالدار
***
من الأرض والدار ما عدنه حصـَّـه
لا بالورث ذكروچ هالصرنه قصه
***
صرتي متاع اليوم يا مرأة اصحي
قانون الاعوج هاذ بالقوه مسحي
***
انتفضي يمرأة اليوم حطمي قيودچ
لو طبقوا القانون چا هذا صوچچ
***
حقــَّه الرجل چا صار يتزوج اهواي
يتگابل التسع اسنين يعزف على الناي
***
للقاصرين اليوم رادو يبوگون
هم طفله تسع اسنين هم ثروه يردون
***
وين الرفض چا وين چا وين الاقلام
لو كتبت الأقلام ماضن ظلم دام
-------------------------------------
نوفمبر / 2017
ســـــــــــــــتوكهولم





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ميسون نعيم الرومي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ميسون نعيم الرومي - قانون الأحوال الشخصية