

عبد العزيز فرج عزو

الحوار المتمدن-العدد: 5698 - 2017 / 11 / 14 - 01:46

المحور: عالم الرياضة









أقيمت البطولة العربية الثالثة لسباعيات الرجبي للرجال بدولة الأردن الشقيق

خلال الفترة من 6 وحتى 7 أكتوبر 2017 علي ملعب جامعة البترا

بالعاصمة عمان.

وقد حصل الفريق المغربي الشقيق علي كأس البطولة والميدالية الذهبية

بعد أن فاز علي الفريق المصري في المباراة النهائية للبطولة

بنتيجة 17- صفر.

وقد حصل الفريق المصري علي الميدالية الفضية والمركز الثاني لهذه البطولة

وقد حصل الفريق الأردني علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث بعد أن

فاز علي الفريق الإماراتي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع للبطولة

بنتيجة 14- صفر.

واليكم أيها الإخوة الباحثين والكتاب والقراء الكرام

أحداث هذه البطولة بشئ من التفصيل وهو التالي:::-

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((( أولا ))) اشترك في البطولة العربية الثالثة

لسباعيات الرجبي للرجال ثمانية دول هي الآتي :::-

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1- الأردن ( منظمة البطولة ).

2- مصر

3- المغرب

4- فلسطين

5- لبنان

6- العراق

7- الإمارات العربية

8- ليبيا

((( ثانيا ))) قسمت هذه المنتخبات الثمانية إلي مجموعتين

كل مجموعة تكونت من أربعة فرق وهو الآتي ::::-

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1- المجموعة الأولي تكونت من مصر ولبنان والمغرب وفلسطين

2- المجموعة الثانية تكونت من الأردن والعراق والإمارات وليبيا

((( ثالثا ))) نتائج مباريات المجموعة الأولي وهو الآتي:::-

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1- مصر × ولبنان 26- 7

2- المغرب × وفلسطين 52- صفر

3- مصر × وفلسطين 40- صفر

4- المغرب × ولبنان 31- 14

5- لبنان × وفلسطين 43- صفر

6- المغرب × ومصر 28- صفر

وقد صعد الفريق المغربي والمصري إلي الدور القبل

النهائي للبطولة لاحتلالهم المركز الأول والثاني في

المجموعة الأولي.

((( رابعا ))) نتائج مباريات المجموعة الثانية وهو الآتي:::-

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1- الأردن × وليبيا 24- 19

2- الإمارات العربية × والعراق 12- صفر

3- الأردن × والإمارات العربية 20- 5

4- ليبيا × والعراق 27- 7

5- العراق × والأردن 14- 12

6- الإمارات العربية × وليبيا 24- 7

وقد صعد الفريق الأردني والإماراتي إلي الدور القبل النهائي

للبطولة لاحتلاهم المركز الأول والثاني في المجموعة الثانية

((( خامسا ))) تقابلت الفرق الآتية مع بعضها البعض

في الدور القبل النهائي للبطولة وهو الآتي::-

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1- مصر مع الأردن

2- المغرب مع الإمارات العربية

((( سادسا ))) نتائج مباريات الدور القبل النهائي للبطولة وهو الآتي::-

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1- مصر × والأردن 31- صفر

2- المغرب × والإمارات العربية 32- صفر

وقد صعد إلي المباراة النهائية للبطولة فريقي مصر والمغرب

أما فريقي الأردن والإمارات العربية الذين خسروا في مباريات

الدور القبل النهائي فقد لعبوا علي مباراة المركز الثالث والرابع

للبطولة أما فرق لبنان وليبيا والعراق وفلسطين الذين احتلوا المركز

الثالث والرابع في المجموعة الأولي والثانية فقد لعبوا علي تحديد

المراكز من الخامس وحتى الثامن للبطولة.

((( سابعا ))) نتيجة المباراة النهائية للبطولة وهو الآتي::-

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المغرب × ومصر 17- صفر

((( ثامنا ))) نتيجة مباراة تحديد المركز

الثالث والرابع للبطولة وهو الآتي ::::-

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الأردن × والإمارات العربية 14- صفر

((( تاسعا ))) نتيجة مباراة تحديد المركز

الخامس والسادس للبطولة وهو الآتي::-

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لبنان × وليبيا 31- 19

((( عاشرا ))) نتيجة مباراة تحديد المركز

السابع والثامن للبطولة وهو الآتي :::-

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العراق × وفلسطين 12- 10

((( الحادي عشرة ))) وقد أسفرت النتائج

النهائية للبطولة بعد ختامها بالاتي :::::-

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1- حصول الفريق المغربي علي كأس البطولة والميدالية الذهبية والمركز الأول

2- حصول الفريق المصري علي الميدالية الفضية والمركز الثاني للبطولة

3- حصول الفريق الأردني علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث للبطولة

4- حصول الفريق الإماراتي علي المركز الرابع دون ميداليات في البطولة

5- حصول الفريق اللبناني علي المركز الخامس دون ميداليات في البطولة

6- حصول الفريق الليبي علي المركز السادس دون ميداليات في البطولة

7- حصول الفريق العراقي علي المركز السابع دون ميداليات في البطولة

8- حصول الفريق الفلسطيني علي المركز الثامن والأخير دون ميداليات

في البطولة.

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ألف مبروك للفريق المغربي الحاصل علي كأس البطولة والمركز الأول

بالبطولة وكذلك للفريق المصري صاحب الميدالية الفضية والمركز الثاني

وأيضا لفريق الأردن الحاصل علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث

للبطولة.

وهارد لك لباقي الفرق الاخري وحظ أفضل لهم ولغيرهم في الدورات القادمة.

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((( وأخير ))) نبذة مختصرة عن رياضة سباعيات الرجبي وهو الآتي::-

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رياضة سباعيات الرجبي هي من الألعاب الممتعة والقوية ، وهي معروفة أيضًا باسم لعبة اللاعبين السبعة أو سبعة لاعبين

، وهي أحد الأنواع التابعة لاتحاد الرجبي المكون من سبعة لاعبين، بدلاً من العدد المعتاد 15 لاعبًا بمباريات أقصر في المدة

الزمنية. وتُدار سباعيات الرجبي بواسطة المجلس الدولي للرجبي (IRB)

وهي الهيئة المسئولة عن اتحاد الرجبي في جميع أنحاء العالم.

وقد نشأت اللعبة في دولة اسكتلندا، وتعد اللعبة من الألعاب الشعبية في جميع مستوياتها، وعادة ما تُعقد بطولات للهواة والنوادي

في أشهر الصيف.

وتعد سباعيات الرجبي واحدة من أفضل الألعاب ذات التوزيع الجيد، وتحظى بشعبية في أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين.

والي لقاء قادم.