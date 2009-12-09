

سامي الذيب

الحوار المتمدن-العدد: 5698 - 2017 / 11 / 14 - 01:44

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









يشرفني اخباركم بأن كتابي

محمود محمد طه بين القرآن المكي والقرآن المدني

تم نشره

ويمكن تحميله مجانا من هذا الربط http://sami-aldeeb.com/livres/Taha_amazon_ar.pdf

أو الحصول على النسخة الورقية لدى أمازون من هذا الرابط https://goo.gl/Cef98r

آمل ان يلاقي هذا الكتاب رضاكم وأن لا تبخلوا علي بملاحظاتكم

.

شريط تقديم لهذا الكتاب

https://youtu.be/w5_Iw0Pmr9E

.

إهداء

لروح المرحوم الشهيد محمود محمد طه

الذي تم شنقه في 18 يناير 1985

بتحريض من الأزهر والإخوان المسلمين والسعودية

.

النبي د. سامي الذيب

مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com

طبعتي العربية وترجمتي الفرنسية والإنكليزية للقرآن بالتسلسل التاريخي: https://goo.gl/72ya61

كتبي الاخرى بعدة لغات في http://goo.gl/cE1LSC

يمكنكم التبرع لدعم ابحاثي https://www.paypal.me/aldeeb