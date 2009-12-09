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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سامي الذيب - محمود محمد طه بين القرآن المكي والقرآن المدني (كتاب مجاني)


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محمود محمد طه بين القرآن المكي والقرآن المدني (كتاب مجاني)


سامي الذيب
الحوار المتمدن-العدد: 5698 - 2017 / 11 / 14 - 01:44
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


يشرفني اخباركم بأن كتابي
محمود محمد طه بين القرآن المكي والقرآن المدني
تم نشره
ويمكن تحميله مجانا من هذا الربط http://sami-aldeeb.com/livres/Taha_amazon_ar.pdf
أو الحصول على النسخة الورقية لدى أمازون من هذا الرابط https://goo.gl/Cef98r
آمل ان يلاقي هذا الكتاب رضاكم وأن لا تبخلوا علي بملاحظاتكم
.
شريط تقديم لهذا الكتاب
https://youtu.be/w5_Iw0Pmr9E
.
إهداء
لروح المرحوم الشهيد محمود محمد طه
الذي تم شنقه في 18 يناير 1985
بتحريض من الأزهر والإخوان المسلمين والسعودية
.
النبي د. سامي الذيب
مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com
طبعتي العربية وترجمتي الفرنسية والإنكليزية للقرآن بالتسلسل التاريخي: https://goo.gl/72ya61
كتبي الاخرى بعدة لغات في http://goo.gl/cE1LSC
يمكنكم التبرع لدعم ابحاثي https://www.paypal.me/aldeeb





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سامي الذيب

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سامي الذيب - محمود محمد طه بين القرآن المكي والقرآن المدني (كتاب مجاني)