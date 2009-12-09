

وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 5698 - 2017 / 11 / 14 - 00:21

المحور: الادب والفن









تعريف الفراق



وليد المسعودي





(1)



انا



غصن شجرة



يكاد ان يقتله اليباس



انت الماء



وبيننا يقف الفلاح حائرا



من اين يأتي بالمطر



بعد ان جفت الانهار





(2)



مدينة



ينثر ابنائها الوقت



في قتل الفراغ



فتنمو على رؤوسهم



شجرة النسيان



للزهرة



وحق عطرها



في مداعبة الهواء



للضحكة

وحق البياض



ان يسد باب الشمس



للكلمة



وحق الحروف



في الاتكاء



على جدار حر











(3)



وجهك



يغامر بالنظر



من فتحة باب صغيرة



الزقاق



يترقب الاضواء



بعضة شفتين



وما بين المغامرة و الاضواء



تصطدم روحك



بألف جدار .