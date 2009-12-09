

أكذوبة سبي بابل

طلعت خيري

الحوار المتمدن-العدد: 5698 - 2017 / 11 / 14 - 00:14

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







أكذوبة سبي بابل







لا عمق تاريخي للتوراتيين ولا لبني إسرائيل الى فترة الملوك والحضارات العظيمة واعتقد السبب واضح لان التوراتيين وبني إسرائيل هم ناتج دعوة موسى التوراة وان أول ظهور تاريخي لهما كان في مصر كتجمع ديني معارض لاستبداد فرعون--- أما قصة سبي اليهود أو بني إسرائيل على يد ملوك أشور لا صحة له بسبب البعد الزمني بينهما



من المحتمل تعرض بعض أسباط بني إسرائيل الى سبي أثناء ما كانوا أقليات منتشرة بين شعوب المنطقة --وخاصة بعد فشل الدعوة التوراتية وتفككهم في الصحراء وانتشارهم بين الأمصار والمدن-- مما جعلهم عرضة للاضطهاد الديني ولاسيما باتوا يحملون فكرا عقائديا توحيديا معارضا لجميع الاعتقادات الوثنية السائدة في المنطقة – ونتيجة للاختلافات العقائدية بينهم وبين اعتقادات المنطقة عزلوا أنفسهم في مجتمعات بسيط وضعيفة مما جعلهم عرضة للسبي ولاضطهاد –مثلما حصل مع الطائفة الازيدية التي اضطهدت على يد عصابات داعش أو مثلما تعرض اليهود الألمان على يد هتلر







ضخم مؤلف كتاب التوراة اعداد ذراري المسبيين لتشمل مئات الألوف من الآباء والأبناء لتكريس روح الانتقام لدى أجيال بني إسرائيل—بمعاقبة كل من كان سببا في اضطهاد آبائهم أو امتنع من قيام دولتهم --- أو على الأقل اعتبارهم كعدو افتراضي يهدد أمنهم القومي --- قسم مؤلف كتاب التوراة العائدين من سبي بابل قسمان – الأول – سبايا أسمائهم مكتوبة في كتاب انساب بني إسرائيل

والثاني-- سبايا أسمائهم غير مكتوبة في كتاب انساب بني إسرائيل – يتولى الكهنة الاهتمام بهم لتعليمهم فرائض ووصايا الرب









الأول – سبايا أسمائهم مكتوبة في كتاب انساب بني إسرائيل





هؤلاء هم ذراري سبايا بني إسرائيل الذين سباهم نبوخذناصر ملك بابل والذين أعادهم كروش ملك فارس الى أورشليم جاءوا مع زربابل يشوع نحميا سرايا رعلايا مردخاي بلشان مسفار بغواي رحوم بعنة عدد رجال شعب إسرائيل بنو فرعوش الفان ومئة واثنان وسبعون بنو شفطيا ثلاث مئة واثنان وسبعون بنو أرح سبع مئة وخمسة وسبعون بنو فحث مواب من بني يشوع و يواب إلفان وثمان مئة واثنا عشر بنو عيلام إلف ومئتان وأربعة وخمسون بنو زتو تسع مئة وخمسة وأربعون بنو زكاي سبع مئة وستون بنو باني ست مئة واثنان وأربعون بنو باباي ست مئة وثلاثة وعشرون بنو عرجد الف ومئتان واثنان وعشرون بنو ادونيقام ست مئة وستة وستون بنو بغواي إلفان وستة وخمسون بنو عادين أربع مئة وأربعة وخمسون بنو اطير من يحزقيا ثمانية وتسعون بنو بيصاي ثلاث مئة وثلاثة وعشرون بنو يورة مئة واثنا عشر بنو حشوم مئتان وثلاثة وعشرون بنو جبار خمسة وتسعون بنو بيت لحم مئة و ثلاثة وعشرون رجال نطوفة ستة وخمسون رجال عناثوث مئة وثمانية وعشرون بنو عزموت اثنان وأربعون بنو قرية عاريم كفيرة وبئيروت سبع مئة وثلاثة واربعون بنو الرامة وجبع ست مئة وواحد وعشرون رجال مخماس مئة واثنان وعشرون رجال بيت ايل و عاي مئتان و ثلاثة وعشرون بنو نبو اثنان وخمسون بنو مغبيش مئة وستة وخمسون بنو عيلام الاخر الف ومئتان واربعة وخمسون بنو حاريم ثلاث مئة وعشرون بنو لود بنو حاديد واونو سبع مئة و خمسة وعشرون بنو اريحا ثلاث مئة و خمسة واربعون بنو سناءة ثلاثة الاف و ست مئة وثلاثون اما الكهنة فبنو يدعيا من بيت يشوع تسع مئة وثلاثة وسبعون بنو امير الف واثنان وخمسون بنو فشحور الف و مئتان و سبعة واربعون بنو حاريم الف و سبعة عشر اما اللاويون فبنو يشوع و قدميئيل من بني هودويا اربعة وسبعون المغنون بنو اساف مئة وثمانية وعشرون بنو البوابين بنو شلوم بنو اطير بنو طلمون بنو عقوب بنو حطيطا بنو شوباي الجميع مئة وتسعة وثلاثون النثينيم بنو صيحا بنو حسوفا بنو طباعوت بنو قيروس بنو سيعها بنو فادون بنو لبانة بنو حجابة بنو عقوب بنو حاجاب بنو شملاي بنو حانان بنو جديل بنو جحر بنو رايا بنو رصين بنو نقودا بنو جزام بنو عزا بنو فاسيح بنو بيساي بنو اسنة بنو معونيم بنو نفوسيم بنو بقبوق بنو حقوفا بنو حرحور بنو بصلوت بنو محيدا بنو حرشا بنو برقوس بنو سيسرا بنو ثامح بنو نصيح بنو حطيفا بنو عبيد سليمان بنو سوطاي بنو هسوفرث بنو فرودا بنو يعلة بنو درقون بنو جديل بنو شفطيا بنو حطيل بنو فوخرة الظباء بنو امي جميع النثينيم و بني عبيد سليمان ثلاث مئة واثنان و تسعون





والثاني-- سبايا أسمائهم غير مكتوبة في كتاب انساب بني إسرائيل – يتولى الكهنة الاهتمام بهم لتعليمهم فرائض ووصايا الرب







وهؤلاء هم الذين صعدوا من تل ملح وتل حرشا كروب ادان امير ولم يستطيعوا ان يبينوا بيوت أبائهم ونسلهم من إسرائيل بنو دلايا بنو طوبيا بنو نقودا ست مئة و اثنان وخمسون ومن بني الكهنة بنو حبايا بنو هقوص بنو برزلاي الذي اخذ امراة من بنات برزلاي الجلعادي وتسمى باسمهم هؤلاء فتشوا على كتابة أنسابهم فلم توجد فرذلوا من الكهنوت وقال لهم الترشاثا ان لا يأكلوا من قدس الأقداس حتى يقوم كاهن للاوريم والتميم وكل الجمهور معا اثنان وأربعون الفا وثلاث مئة وستون فضلا عن عبيدهم وإمائهم فهؤلاء كانوا سبعة آلاف و ثلاث مئة وسبعة وثلاثين ولهم من المغنين والمغنيات مئتان خيلهم سبع مئة وستة وثلاثون بغالهم مئتان وخمسة وأربعون جمالهم أربع مئة وخمسة و ثلاثون حميرهم ستة آلاف وسبع مئة وعشرون والبعض من رؤوس الآباء عند مجيئهم الى بيت الرب الذي في أورشليم تبرعوا لبيت الرب لإقامته في مكانه أعطوا حسب طاقتهم لخزانة العمل واحدا وستين ألف درهم من الذهب وخمسة آلاف منا من الفضة و مئة قميص للكهنة فأقام الكهنة واللاويون و بعض الشعب والمغنون والبوابون والنثينيم في مدنهم وكل إسرائيل في مدنهم





الكتاب المقدس –التوراة –عزرا –إصحاح 2

https://www.enjeel.com/bible.php?op=read&bk=2









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