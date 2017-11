احمد الجندي

لا أعلم من أين أبدأ اليوم لأني وللأسف اكتشفت ان هناك من يقرأ الأمور بالعكس فتقول

بعا من الغريب أن أسمع هذا الكلام من شخص يدعي أنه شاعر وقوي في اللغة العربية وبارع في البلاغة فهذا أسمعه من انسان لا يجيد العربية ولم يتعلم حتى تاريخ دينه المسيحي ( رياض الحبيب مسيحي ) على كل حال سيكون الرد كالعادة من خلال نسخ التعليق والرد عليه

وتقرأ تعليق يرد عليك : لا اعرف انك سكران او سكران ام سكران من هذه المقدمة غير المفهومه البارعة في عدم وضوح المعني فيها مثل كتاب سيدك كتبه وصححه مرارا وأخيرا لم يصحح انت تفسر لنا معني كلمة النكاح لتبررررررها لسيدك مغتصب الأطفال وما علاقة وارتباط هذا بالسيد المسيح وغيره

اما الجزء الاخر من الكلام الهزيل اقتطف هذا الجزء

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=578991

1 : أين ذكرت السيد المسيح لتقول ما علاقة السيد المسيح ؟؟؟ أنا ذكرت السيد المسيح عليه السلام هل انت مصاب بطرش الأعين لكي تقول هذا الكلام أم ماذا ؟؟؟؟؟؟؟ للأسف البعض لا يقرأ ولا يرى وفقط يحقد نعم الانتقاد أمر عادي ويفيدنا ويطور مستوياتنا وأنا للأسف لست بارعا في الكتابة ففي عقلي ألاف الأفكار للأسف أعجز عن التعبير عنها ولكن أن يكون الانتقاد بالمكتوب أو انتقاد صحيح فأنا هنا لم أنزعج من التهجهم علي بل انزعجت من ذكر شيء غير موجود أصلا في مقالاتي فأين ذكرت في الأعلى السيد المسيح عليه السلام ؛ فأنا ذكرت فقط دين الشخص الذي أرد عليه 2 وكلمتي تاريخ دينه المسيحي ‘ والمصيبة إن أكملت المقال ستعلم لماذا قلت هذا الكلام فأنا قدمت لجميع القراء روابط من مواقع المسيحين أنفسهم ( منتديات الكنيسة لتكون شاهدة على كلامي )

أما اغتصاب الأطفال فهل لك أن تعطيني أسماء لانك لن تقول الا عائشة وهنا تكون طفلة وليست أطفال مقدما وأول مرة أسمع عن اغتصاب بعد الزواج ب سنتين او 3 سنوات او اغتصاب بعد الزواج من الزوج ولكن يبقى السؤال الأقوى ما هو دين كتابك المقدس لأني أجد فيه هذه الايات

ألم يتزوج عندكم آحاز وهو ابن 10 سنين، وأنجب وهو ابن 11 سنة، فقد ورد في 2 ملوك 2:16: «كان آحاز ابن عشرين سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم. وورد في 2ملوك 2:18: «في السنة الثالثة لهوشع بن أيلة ملك إسرائيل، ملَكَ حزقيا بن آحاز ملك يهوذا. كان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 29 سنة في أورشليم». فيكون عمر آحاز 36 سنة. فإذا ملك ابنه وعمره نحو 25 سنة يكون أبوه قد رُزِقَ به وعُمره نحو 11 سنة. وذكر قسهم منيس عبد النور في كتابه شبهات حول الكتاب المقدس: "لا مانع من أن يكون بينه وبين أبيه 11 سنة"، وأخذ يضرب الأمثلة التاريخية على ذلك، ومن المعروف أن سنّ نضوج الإناث يقل عن سن نضوج الذكور المتوطنين في نفس الإقليم، فهذا يعني أن زوجته ربما كانت في التاسعة أو العاشرة مثله، بل وكانت صالحة لتنجب في ذلك السن، فلماذا تنكرون الزواج من عائشة في مثل هذا السن، وكتابكم لا ينكره.

ومن المواقع التي ردت هذه الشبهة المسيحية موقع

http://ukapologetics.net/ahaz.html وهذا الموقع لم يأخذ بعين الاعتبار أنه من الحجج التي يأخذها المسيحين على المسلمين سن زواج السيدة عائشة رضي الله عنها لذلك تكلم بعفوية كلام يرد على كل الأفواه

I have carefully checked this out but the comments in both 2 Chronicles 28 and 2 Kings 16:2, 20- 18:1-2 on Ahaz and the age of his son seem to be consistent. I agree with Bible commentator Adam Clarke that Ahaz might indeed have been only eleven´-or-twelve years old when he had Hezekiah. This is really not at all impossible, neither would it be such a strange thing in the world of that time. Even today the young people in many eastern countries are considered of marriageable age at 12! It often shocks westerners when they see girls of only 11-13 going into arranged marriages in eastern countries but many countries do not share the view we have in the West that 11-13 year olds are mere children. In fact, the kids are frequently even betrothed (pledged,´-or-promised, for future marriage) when they are only 9 years old!

بل في الحقيقة من باب كشف الحقيقة سن زواج السيدة مريم عليها السلام من النجار هو 12 في الموسوعة المسيحية التاريخية والموسوعة الكاثولوكية وقد يأتي البعض ويلف ويدور كما فعلت منتديات الكنيسة مع الموضوع ولكن هنا أقول 1 لم تكن هذه الموسوعة أبدا موضع شك لعقود من الزمن فما الذي غير الأحوال فجأة ؟؟؟ 2 وسن زواج مريم عليها السلام كان يدرس في اوروبا عادي على أنه سن 12 ؟؟؟؟؟؟ اذن اذا هذا دل على شيء فانه يدل على أن هذا الأمر لم يكن أبدا غريبا في الماضي

وقد تردوا علي بقولكم أن سبب الزواج بين مريم والنجار لم يكن بسبب الجنس وانما كان بهدف حمايتها ولكن هنا أرد عليكم بنفسي بقول هل نحن نتناقش بالسبب أم نتناقش بالعمل نفسه فالسبب مثلا هو حماية السيدة مريم عليها السلام وتجنيبها الشبهات وأعين الناس ولكن الا تظنون زواج فتاة بعمر 12 من رجل بعمر 92 ما راح يحميها من الشبه وأعين الناس بل راح يورطها ويجيب الشبهات فكيف لفتاة عمرها 12 تتزوج من رجل عمره 92 الا اذا يمكن يمكن يمكن هذا الزواج لم يكن غريبا في الماضي وكان السن هذا هو السن الطبيعي لزواج الفتاة وفارق العمر لم يكن أبدا مؤثرا ؟؟؟؟

طبعا كل كلامي من الكتاب المقدس والموسوعة المسيحية التاريخية والموسوعة الكاثولوكية التي بقيتم مصدقينها عدة قرون بل الى وقت قريب وفي الحقيقة مجرد فكرة ان عمر مريم عليها السلام قد احظى باقبال شديد من الموسوعة المسيحية التاريخية او الموسوعة الكاثولوكية: دليلا قاطعا أن مسألة زواج الصغير في الماضي كانت أمر عادي بل مسلم به

دينكم لأدينكم

كتبتكم لأحاسبكم

كلامكم لأكلمكم

لم نر أي معترض على ما هو في الموسوعة الكاثولوكية قبل 1000 سنة لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الا اذا سن زواج فتاة بعمر ال12 من رجل بعمر 92 كان أمر عادي ؟؟؟



الان نعود لموضوع المقال

كلنا نسمع ان سيدنا محمد عليه السلام فاخذ عائشة رضي الله عنها وهو طفلة صغيرة وهي بنت ست سنين بل نرى هذا الكلام بكل وضوح في منتديات الكنيسة

ناك أمور ثلاثة مهمة جدا بخصوص زواج العذراء :-

أولا : مريم العذراء كانت بالغة حينما خطبت

ثانيا : مريم العذراء لم يمسها زوجها إطلاقا و هذا لتعفف الطرفين

مع شرعية هذا لأنهما متزوجين

ثالثا : هدف الزواج ليس متعة بل بسبب منع الشريعة

بقاء بنت وصلت لسن البلوغ في الهيكل بسبب نجاسة حيضها

أما زواج محمد بعائشة فهناك أيضا ثلاثة أمور مهمة :-

أولا : عائشة كانت طفلة لا تعرف حتى ما الفرق بين الذكر و الأنثى حينما تزوجت من محمد

ثانيا : مثبت من الأحاديث أن محمد مارس مع عائشة المفاخذة

و دخل عليها في سن التاسعة

ثالثا : هدف الزواج هو فقط المتعة و إشباع شهوة محمد الشيطانية

( منقول من http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=73781 طبعا البحث راح نفنده لاحقا )



طبعا تعليقه بحد ذاته مادة نقاش وشبه تحتاج الى ردود رغم أن بعض النقاط التي ذكرتها قد رددنا عليها مثل ( مريم العذراء لم يمسها زوجها إطلاقا و هذا لتعفف الطرفين

مع شرعية هذا لأنهما متزوجين : فليس المهم ماذا فعل الزوجان وانما سبب الزواج فسببه هو حماية السيدة مريم عليها السلام ورد الشبهات عنها ولكن بشكل غريب ألا تطنون زواج فتاة بعمر 12 من رجل بعمر 92 ما راح يبعد عنهم الشبهات وأعين الناس بل راح يجيبها عليهم الا اذا يمكن يمكن يمكن كان سن الزواج هذاك أقل من عادي في ذاك الزمان دون أن ننسى ان سن الزواج عند اليهود القدماء 11 وسن الزواج عند الروم القدماء 12 وكتابكم المقدس لا يدينه )

بعيدا عن ذلك أحد النقاط التي طرحها أخونا بالانسانية مثبت من الأحاديث أن محمد مارس مع عائشة المفاخذة

طبعا هذا اسمه : وان ازداد مجد الرب بكذبي فلماذا ألام بالزبط هذا تمثيل وتطبيق حرفي له

فأين هذه الأحاديث لأني بحثت وبشكل كبير ولم أجدها

في الحقيقة الاسلام بني على القران وصحيح الحديث وحسنه ولم يبن على كلام البشر وعلى فتاويهم طبعا ولا على تفسيراتهم فلا يوجد في الاسلام قديسين ولا قساوسة ولا كهنوت ولا بابوات ولا رجال بتمثل بهم الرب ولا رجال يقومون بمعجزات ويحيون الناس من الموت ( أمثلة

https://www.youtube.com/watch?v=dqY_gDqmJhw

https://www.youtube.com/watch?v=UK3v8zgFlF4

https://www.youtube.com/watch?v=lvl43lBCCQg

https://www.youtube.com/watch?v=LlaMk7Mo8mc

https://www.youtube.com/watch?v=M8DHFCPhuJQ ( االعنوان غريب معجزة للبابا شنودة يقيم سيدة من الموت مرة اخرى) مرة اخرى طيب انا بدي افهم هو قوم نفس المراة مرتين من الموت ام هاي المرة الثانيةبقوم وحده من الموت

سؤال اخر شو صار مع الي قام من الموت وليش مات هسا هون بس عادي كل اشي بصير حتى شاي مع العصير

ووطبعا من مواقعكم وكونه المسيحي انسان صادق لا يكذب ولا يوجد عندهم تقية الا تقيته باتهام الاخرين بالتقية

http://www.serafemsarof.com/vb/showthread.php?t=7046 )

فهذا الكلام غير موجود بالاسلام بتاتا فلا يوجد عندنا روح قدس من الأساس تعين الانسان عند تفسيره المقدس وانما فقط انسان قد يصيب وقد يخطئ ويحتاج الى دليل من القران والحديث

الان موضوع مفاخذة الاطفال

1 القران : القران امامنا ولا يكاد يوجد مسلم لم يختم قراءة القران وهنا التحدي تحدي غير المسلمين فأخرجوا لي اية واحدة تسمح بمفاخذة الأطفال أو تحض عليه

2 صحيح الحديث وحسنه : 1 تفضلوا اعطوني حديث واحد يذكر ان النبي فاخذ السيدة عائشة رضي الله عنها !!!

2 أعطوني حديث واحد أمر به النبي عليه السلام بمفاخذة الأطفال

طبعا بشرط يكون الحديث صحيح او حسن

في الحقيقة يتبين مما سبق أنه لا يوجد في الاسلام مفاخذة أطفال وكل الفتاوي التي تسمح بمفاخذة الأطفال فتاوي شاذة لم تبن بدليل على القران وصحيح الحديث وحسنه وبالتالي غير مقبولة ومرفوضة وكما ذكرنا في الاسلام لا يوجد انسان مقدس او رجل خارق للطبيعة محيي للموتى او كهنوت او بش عارف ايش وكلام الانسان من فتاوي وغير ذلك يعود على نفسه فقط ولا يمثل الاسلام لطالما لم يستدل بدليل واضح او صريح

الخلاصة : 1 لا يوجد مفاخذة أطفال في الاسلام

والتحدي بأن يأتي أحد لي بحديث صحيح او حسن او اية قرانية تدعوا لمفاخذة الأطفال



الان بعد البحدث نبدأ بعد الاحاديث التي تتحدث عن تفخيذ الصغيرة

عن عائشة نكحني رسول الله وانا بنت 6 سنين وبنى بي وانا بنت 9 سنين

صحيح مسلم باب النكاح ...3545

1 اين التفخيذ في الحديث

2 اصبحت 4 0 ( لان هذا الحديث يؤكد ان معنى كلمة نكاح هو الزواج لانه عند الجنس قالت بنى بي )

3 في الحقيقة الحديث يصنع شبهة أخرى وهي زواج الصغير وليس شبهة المفاخذة

4 غريب اليوم لم يكن غريبا في الماضي وغريب الماضي ليس غريبا اليوم فقبل مئةسنة كانت فكرة ان تصوت المرأة فكرة أسطورية لا يقبلها أي عقل ونفس الشيء في مسألة الزواج ففي الماضي كان من العادي او الطبيعي زواج الصغير فنجد

1 سن الزواج عند اليهود 11

2 وسن الزواج عند الروم 12

3 وسن الزواج عند العرب 10 الى 9 فلو كان زواج النبي فيه عيبا لانتقدته قريش على ذلك التي لم تترك أي شيء لم تنتقده فيه فانتقدت موت ابنائه وهم صغار واصفين اياه بالابتر واتهموه بأنه ساحر وأنه مجنون وأنه كذاب وغيرها من الانتقادات وقد تقولوا أن قريش انتقدت هذا الزواج ولكن المسلمين محو الانتقادات وهنا أقول لماذا المسلمين من الأساس ما محو القصة كاملة والحديث كامل ؟؟؟؟ سؤال وجيه مع العلم أن المسلمين أوصلوا لنا قصص مجنونة لا يقبلها أحد ك

1 الغرانيق

2 محاولة انتحار النبي عليه السلام

يعني لو المسلمين محو اشي لكان عليهم أن يمحو ما سبق

4 وخالة النبي عليه السلام تزوجت وعمرها 10 سنوات قبل أن يولد النبي عليه السلام

5 وكما ذكرنا سابقا الكتاب المقدس يشهد بأن احاز رزق بابنه وعمره 11 سنة

ولكن لكي اكون صادقا معكم وصلني حديث غريب راح اكتب عنه الحلقة القادمة

ديث تفخيذ محمد لعائشة وهو صائم.. جزء 3 صفحة 135 من صحيح مسلم 12 كان رسول الله يقبلني وهو صائم ويكم اربه ويملك اربه اي ينتصب قضيبه

وهو حديث لساني ما بحثت عنه والحلقة القادمة راحتتحدث عنه

الخلاصة : لا يوجد تفخيذ للاطفال ف يالاسلام

ملاحظة : المقالة لا تدعوا لزواج الصغير او تشجعه فزواج الصغير امر كان فقط في الزمن الماضي لعدة اسباب وطبيعة زمانهم أما اليوم انتهى ولم يعد يصح لتغير ظروف الحياة يعني بالعامية المقالة لا تدافع عن زواج الصغير اليوم ولا تدعوا له لان البعض يقرأ بالشقلوب وراح يفهم المقالة خطأ