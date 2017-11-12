التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سامي العامري - أتمنى هزة أرضية تصيب النقاد فقط !
|
|
أتمنى هزة أرضية تصيب النقاد فقط !
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
شعر ونثر وحرية وقهر
- لذة الإختناق
- رؤية تصير إلى رؤيا
- منفرِطُ النبض من شِدَّة الرمان !
- موشَّحات برلينية موشَّح الربيع
- في رحيل الشاعر حميد العقابي
- إنقلاب السحر على الساحر !
- من ذاكرتي الثانية
- من تضاريس الروح
- قصيدة نينوى
- ضحكة عالية من قلبٍ مجروح
- من وحي التفجيرات الأخيرة المؤلمة
- سامي العامري ، في بعضِ شذراته الساحرة الممتعة(4) ..... هاتف ...
- جزيرة ابن آوى
- حوار مع الشاعر سامي العامري أجراه الباحث طارق الكناني
- قراءة في قصيدة سامي العامري : ماذا عندي لأضيف ؟ حامد فاضل
- ماذا عندي لأضيف ؟
- عن الخريف قبل رحيله !
- الوطن بين الأمل والمرارة
- على رصيف الطريق السلطاني
المزيد.....
- -بحثا عن السعادة- لحسونة المصباحي: عندما يتقاطع عالم الأدب م ...
- افتتاح المعرض الجديد للفنان التشكيلي عزّام البزّاز غداً في ع ...
- وزارة الثقافة والإعلام السعودية تنشر فيديو لتاريخ العلاقة مع ...
- 6 فنانين عالميين كادت حياتهم أن تنتهي أثناء تصويرهم للأفلام ...
- دعوة لحضور عرض فيلم “معجزات قسم”
- صدر حديثا كتاب «مئوية بلفور: الوعد والوفاء» للزميل إبراهيم أ ...
- أمسية فنية بمناسبة الذكري الخامسة لتأسيس مسرح البحرين الوطني ...
- الهيئة العربية للمسرح: الاعلان عن قائمة العشرين في مسابقة تأ ...
- حبيب السامر : الوضوح كما ينبغي
- جواد غلوم: النعْـشُ الهاتفُ الداعي
المزيد.....
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سامي العامري - أتمنى هزة أرضية تصيب النقاد فقط !