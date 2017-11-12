

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 18:10

المحور: الادب والفن









الأسى أن نرفض أو نقترح

تقليداً أو نوعاً ما،

في الاتجاه إلى الأمام

أو عن فكرة في الجذور،

على عكس فكرة قائمة بالفعل،

سنقع في الدوران القديم

:

أسى الارض البكر

أن تبقى بوراً

ثم تُلقَّب فجاً.

:

الأسى أن لا تختلط الزهرة بنكهة الثمرة،

وحين عشيقٌ

يتنفسُ لُغزَ امرأة

بعطرِ ضجةٍ واسعة.

:

أسى الكلمة

أن تتساقط بالجاف الاصفر،

لأن البلاغة لا ترتبط بالخيال

وأن بِحاراً من الحبر

لا تستطيع كتابة كلمة خاطفة.

:

اسى اللفظة الموحية

ستذهب سدىً

إن لم تُعَبِّرُ عن قَدَرِها

وإن لم تنبش العميق

بحثاً عن موسيقى.

:

أسى صرخة الغريزة

إن لم تكن روحاُ لفكرة أخرى

ولا تتحول لنافذةٍ للتنفس الحر

وحضارة لقرع الطبول.

:

وأسى اللعبة العبثية

ليست خياراً على الاطلاق

إنما المأزق الوجودي

جعل " كلب ينبح على القمر " *

.......

*رواية البرازيلي انطونيو توريز.