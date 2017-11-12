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هواجس على أطراف الرغبة..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 18:10
المحور: الادب والفن
    


الأسى أن نرفض أو نقترح
تقليداً أو نوعاً ما،
في الاتجاه إلى الأمام
أو عن فكرة في الجذور،
على عكس فكرة قائمة بالفعل،
سنقع في الدوران القديم
:
أسى الارض البكر
أن تبقى بوراً
ثم تُلقَّب فجاً.
:
الأسى أن لا تختلط الزهرة بنكهة الثمرة،
وحين عشيقٌ
يتنفسُ لُغزَ امرأة
بعطرِ ضجةٍ واسعة.
:
أسى الكلمة
أن تتساقط بالجاف الاصفر،
لأن البلاغة لا ترتبط بالخيال
وأن بِحاراً من الحبر
لا تستطيع كتابة كلمة خاطفة.
:
اسى اللفظة الموحية
ستذهب سدىً
إن لم تُعَبِّرُ عن قَدَرِها
وإن لم تنبش العميق
بحثاً عن موسيقى.
:
أسى صرخة الغريزة
إن لم تكن روحاُ لفكرة أخرى
ولا تتحول لنافذةٍ للتنفس الحر
وحضارة لقرع الطبول.
:
وأسى اللعبة العبثية
ليست خياراً على الاطلاق
إنما المأزق الوجودي
جعل " كلب ينبح على القمر " *
.......
*رواية البرازيلي انطونيو توريز.





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - هواجس على أطراف الرغبة..