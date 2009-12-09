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أستعد للقاء الهك


مدحت ناجى نجيب اسطفانوس
الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 17:42
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    


" أستعد للقاء الهك "
يقول الوحى الالهى على لسان عاموس النبى 12:4 " استعد للقاء إلهك " ، انها رسالة قوية موجهة إلى كل شخص ، تحثه على أن يكون فى وضع استعداد وتأهب قصوى لملاقاة الله ، ثلاث كلمات لكنها قوية وفعالة تصرخ فى وجه كل انسان نطق بها النبى منذ آلاف السنين ، رسالة دعوة فى كل زمان ومكان ، ان حياتنا على الأرض قصيرة جداً مهما طال الزمان ، مثل البخار الذى يضمحل سريعاً ، فيقول ايوب النبى " أيامى أسرع من الوشيعة وتنقضى بلا رجاء " ، فالوقت يمر بنا دون أن ندرى ولا ننتبه لها فى انها لابد و أن تقف أمام الرب، انها لساعة مخيفة على كل انسان أن يقع فى يدى الله ليقدم حساب وكالته ، فسيسأل كل واحد منا : ماذا فعلت فى حياتك ؟ ، سنشعر جميعاً بالخزى والعار امام الاجابة على هذا السؤال ، لكنى عزيزى القارىء ربما يكون هذا السؤال ذوى جدوى وانت هنا على الارض ، انها ساعة لنستيقظ فيها من النوم ، فخلاصنا الآن أقرب مما نتوقع ، لا تقضى عمرك تائه وسط المشغوليات والاهتمامات الأرضية وتنسى أن الله موجود ، فى صباح كل يوم جديد تأتينا رسائل كثيرة من الله ، حوادث وكوارث وموت أحد الاصدقاء و موت الاطفال والشباب ومن هم بصحة جيدة ، رسائل كثيرة وقوية لكننا نتجاهلها ونعتقد انها لأشخاص غيرنا ، صدقونى أن كل ما يحدث حولنا من خير أو شر هدفه هو أن نتوب إلى الله ، لكن اصبحنا مشغولين للغاية بالتافهات وتركنا الباقيات ، نهتم بالارضيات أكثر من االسمائيات ، عمرك هذا يتمناه من سبقوك إلى الجحيم ، انهم يتضرعون إلى الله ليلاً ونهاراً للحصول على ثانية ليقدموا فيها توبة ولا يجدون ، اصبحنا لا نشعر بقيمة الوقت وأنه أعظم وزنة ينبغى أن نستغلها فى خدمة الله ، إن الله ينتظر رجوعنا فيقول " كل من يقبل إلى لا أخرجه خارجاً " ، انه يفتح حضنه بإستمرار لملاقاة الخطاة الذين أولهم أنا ، من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح ، فرص كثيرة للتوبة نضيعها بسبب التأجيل وغداً ، إن الله لا يمهلك فى التوبة بل يستعجلك أن تقدمها بإستمرار ، لا أحد يضمن حياتك مهما كان ، ما يضمنها لك هى توبتك المستمرة فى هذه اللحظة وليس غيرها ، فلا تؤجل توبتك من أجل أى شىء كان ، من الآن قدم حياتك لله ليعمل بك عمل عظيم ، انه وقت مقبول ، فأستعد للقاءء الهك .
" إلى هنا اعاننا الرب "





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مدحت ناجى نجيب اسطفانوس

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الصفحة الرئيسية - قراءات في عالم الكتب و المطبوعات - مدحت ناجى نجيب اسطفانوس - أستعد للقاء الهك