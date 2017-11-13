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في تقد موقع الحوار المتمدن


ادم عربي
الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 16:54
المحور: اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن
    


في تقد موقع الحوار المتمدن
موقع يمتلك من الاسم ما يقيم الدليل على همجيته ودونية محرريه ، اعتدنا ان نتحدث عن دونية المراة وكيف تشارك هي نفسها بدونيتها ، الامر لا يختلف هنا كثيرا ، بل ان المحررين يساهمون في دونيتهم ، قكاتب مثلي ينتقمون منه لانه كشف عوراتهم ، ليصبح المثل مطابقا " اذا اتتك مذمة من ناقص ، فهي شهادة لك انك كامل" ، ولقد علوت و علوت حتى انني لم اعد ار ما دون خذائي ، مشكلتي انني احتليت مئذنه في موقع الحوار المتمدن واخذت اصيح ، ان الحوار اجر موقعه ليثرب ، وقد نصبت لهم الكمين لكي اقم الدليل على انهم لا يقراون المقالات عند تقيمها واعدادها للنشر ، فتجد المقالات منشورة على اهوائهم ، ولو قامت لجنه لتقيم مقالات الصدارة لشطبت معظمها ، فهي غير صالحة للنشر ، ومقالات الصدارة هي مكان جذب القراء ، فهم مشغولون بما هو اهم وهو اقامة الدليل على دونيتهم ، كتبت ثلاث مقالات بنفس النص لتكون عندي النتيجه ، مقال في الاعلى ومقال في الاسفل في العمود الثاني ومقال في الاسفل في العمود الثالث ، ولما بعثت بمقال مفصل ما حدث منعوا نشره ومنعوا تعليقي ليقيموا الدليل مرة ثانيه على دونيتهم .
ولقد كما قلت لم اعد اشعر وجود من هو حولي ، فكيف بعمة تقيمني ؟
انها من مساخر الزمن ان يقيمك ما لم يصل الى كعب حذائك !





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