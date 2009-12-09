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قصيدة للأطفال / بندقيتي


بويعلاوي عبد الرحمان
الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 16:44
المحور: الادب والفن
    


قصيدة للأطفال

بُـنْـدُقِـيَّـتي
---------

في الْحَيِّ وَالْمَدْرَسَةْ

أَلْـهُــو بِـبُــنْـدُقِــيِّـَـةْ

اِبْـتَـاعَـهــا لـي أَبـي

مِنْ سـوقِ قَـرْيَـتِـنـا

أَجْـري بِـهــا

خَلْفَ الرِّفاقْ

عَبْرَ الزُّقـاقْ

شُكْراََ أَبـي

شُكْراََ أَبـي


بويعلاوي عبد الرحمان ( بويا رحمان )

وجدا - المغرب

10 - 11 - 2017





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بويعلاوي عبد الرحمان

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بويعلاوي عبد الرحمان - قصيدة للأطفال / بندقيتي