

بويعلاوي عبد الرحمان

الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 16:44

المحور: الادب والفن









قصيدة للأطفال



بُـنْـدُقِـيَّـتي

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في الْحَيِّ وَالْمَدْرَسَةْ



أَلْـهُــو بِـبُــنْـدُقِــيِّـَـةْ



اِبْـتَـاعَـهــا لـي أَبـي



مِنْ سـوقِ قَـرْيَـتِـنـا



أَجْـري بِـهــا



خَلْفَ الرِّفاقْ



عَبْرَ الزُّقـاقْ



شُكْراََ أَبـي



شُكْراََ أَبـي





بويعلاوي عبد الرحمان ( بويا رحمان )



وجدا - المغرب



10 - 11 - 2017