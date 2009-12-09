

نادية خلوف

الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 16:40

المحور: العلاقات الجنسية والاسرية









مقالة: ناتاشا ماكيفر

مدرسة في جامعة جامعة ليدز

ترجمة: نادية خلوف

عن موقع:

theconversation



إن موجة الاتهامات بالتحرش الجنسي الأخيرة ضد رجال بارزين في وستمنستر ليست مفاجأة للكثيرين منا. نحن نتوقع منهم أن يعرفوا بشكل ذلك أفضل - أن يكون الناس أفضل - ولكن رأينا أيضا أن هذا النوع من السلوك قد تمّ قبل ... مرارا وتكرارا. انهم ليسوا مجرد الرجال الأقوياء - ولكنهم الرجال دائما تقريبا.

لقد آن الأوان لبدء النظر في الأسباب العميقة الجذور للمضايقات. ويتعين علينا أن نحاول فهم سبب التحرش الجنسي الذي يرتكبه الرجال ضد النساء أكثر مما هو العكس . وهذا سوف ينطوي على تقييم للمعايير الجنسية لدينا. وبمجرد أن نقوم بذلك، يمكننا أن نبدأ محادثة حول نوع الجنس الذي نرغب به - وكيفية خلق ثقافة حيث من المرجح يمكن لها أن تحدث .

دعونا ننظر في ثلاثة معايير اجتماعية مترابطة جنسيا قد يكون لها دور في سبب تحرش الرجال جنسيا بالمرأة.

1-الرّجال مخوّلون بممارسة الجنس



إن الرأي القائل بأن الرجال يفكرون باستمرار في ممارسة الجنس، ويشعرون بأنه من حقهم أن يتمتعوا به بطريقة ما بسبب وضعهم المتفوق على المرأة، هو ما نعرفه عادة: من الهتافات الجنسية في الجامعات، للوصول إلى الفنانين، إلى الكلمات التي تثير الإكراه الجنسي (مثل خطوط غير واضحة من قبل روبن ثيك) والأفلام التي تدور حول "الفوز" من امرأة غير مهتمة. كما أننا نعتبر أن هناك صناعة جنسية كبيرة تلبي معظم رغبات الرجال الجنسيّة.

2 – يأخذ الرجال القيادة

ولا يزال من المتوقع أن يسأل الرجال النساء عن مواعيدهن، وأن يقررن أين يذهبن، وأن يدفعن لهنّ. ومن ناحية أخرى، ينبغي للمرأة أن تعمل بجد للحصول على الخضوع . عليها النظر في "القواعد" المعروفة جيدا والتي كتبت من أجل النساء ككتب المواعدة والتي تعطي النصائح للنساء مثل: "لا تقولي له ما يجب أن يفعله" و "دعيه يأخذ زمام القيادة"

ومن المتوقع أيضا أن يكون الرجال مهيمنين جنسيا - وهذا هو من ضمن في الطريقة التي نتحدث فيها عن الجنس: الرجل ينكح المرأة ، يمارس الجنس،وهو فحل، وتنطوي قاعدة هيمنة الذكور في الوصول إلى الزواج أيضاً . ولا يزال من المعتاد أن تنتظر المرأة أن يطلب منها الرجل أن تتزوجه وأن تأخذ اسمه عندما يتزوجان، على سبيل المثال.

3- يجب أن تكون المرأة طاهرة



يتم التحكم في الحياة الجنسية للمرأة من خلال فضح السّاقطة. العديد من الرجال لا يزالون غير مرتاحين مع امرأة كانت تنام مع عدد من الرجال غيرهم - وكثير من الرجال لا يزالون يشعرون بالراحة في الإشارة الى المرأة "الماكرة" أو "الساقطة" للانغماس في السلوك الذي من شأنه أن يجعل الرجل "فحل "أو" فتى".

ومن المعتقد ضمنا أن المرأة يجب أن تساعد الرجال في السيطرة على رغبتهم الجنسية والعدوان. ويمكنهم القيام بذلك عن طريق اللباس المتواضع، وعدم مغازلة الرجال كثيراً. اقترح بيتر هيتشنس مؤخرا في صحيفة ديلي ميل أن النقاب هو ما ستحصل عليه النساء بعد هذا "الإكثار عن الآفات الجنسية"، لأنه، كما قال: "لا يوجد وزير يضع يده على ركبة أي شخص يرتدي مثل هذا؛ في الواقع، سيكون لديه صعوبة في العثور على ركبتها، أو أي شيء آخرلديها."

إذن. هيا نتحدث

من الواضح أن هذه القواعد متطرفة، ولا يؤمن بها الجميع. كما أتمنى أن تتآكل ببطء. ولكنها موجودة - وليس من المستبعد جدا القول بأن لها دور في خلق ثقافة يشعر فيها الرجال، أكثر بكثير من النساء، بأنهم يريدون أن يكونوا قادرين على الانخراط في التحرش الجنسي. بعد كل شيء، إذا كان هناك افتراض ضمني بأن لك الحق في ممارسة الجنس (وهذا الرأي قد يحمله الرجال بشكل خاص وبقوة، والذين يعتقدون أن لهم الحق في جميع جوانب الحياة)، ويهيمنون على الساحة الجنسية، وحتى إذا كانت المرأة ترتدي ملابس "استفزازية"، أو تتصرف "بمغازلتك"، يمكنك أن لا تساعد نفسك ، وعندها سوف تشعر بأنك لا تفعل شيئا خاطئا في مضايقتها.

وقد كشف عن نقاش من وستمنستر حول أفعال الرجال في تلك الفقاعة الصغيرة، وهو نقاش يجب أن يكون. ولكن ينبغي لنا أيضا أن نستغله كفرصة للحديث عن القواعد الجنسية الجنسانية، لأن الجنس هو جزء من التحرش الجنسي.

نحن بحاجة إلى أن نفعل أكثر من مجرد تدريب الرجال على الموافقة الجنسية. الموافقة، بعد كل شيء، هو الحد الأدنى من متطلبات الجنس الجيد. ما نحتاج إليه هو حوار حول ما يجعل الجنس جيداً - وأي نوع من المعايير الجنسانية سيحسن العلاقات بين الجنسين على نطاق أوسع. وأعتقد أنها قد تكون في نهاية المطاف مختلفة تماما عن المعايير التي لدينا الآن.