أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - عادل محمد - البحرين - تهنئة قلبية للمرأة السعودية



تهنئة قلبية للمرأة السعودية


عادل محمد - البحرين
الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 16:39
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


«الجوهرة» تحتضن أول فعالية رياضية

عكاظ السعودية
أروى خشيفاتي

السبت 11 نوفمبر، يوم تاريخي شهدته الرياضة النسائية، بانطلاق أول بطولة على كأس مازدا لكرة السلة للسيدات، التي توج بها فريق جامعة الأعمال والتكنولوجيا بحصوله على المركز الأول بـ22 نقطة، مقابل 16 نقطة لدار الحكمة التي احتلت المركز الثاني، وسط فعاليات رياضية عدة أخرى حظيت بحضور نسائي غطى مدرجات الصالة المغلقة بالجوهرة.
عضو مجلس الشورى والشريك المؤسس لفريق جدة يونايتد لكرة السلة لينا المعينا قالت لـ«عكاظ»: «إن المناسبة عكست الشغف الكبير لدى السيدات لممارسة الرياضة بمختلف ألعابها، وهذا الحضور لا شك يمنح دافعا أكبر لتقديم فعاليات أخرى من شأنها أن تزيد الإقبال بين النساء لتعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية». وأضافت: «المناسبة انطلقت بمباراة افتتاحية بين فريق جدة يونايتد وفريق سدد إضافة إلى ستة فرق أخرى تنافست في لعبة كرة السلة، كما شمل الحدث فعاليات رياضية أخرى». قائدة ومؤسسة فريق بلس رنر للجري رشى الحربي أشارت لـ«عكاظ» إلى أن هذا اليوم يعتبر يوما تاريخيا بالنسبة للمرأة السعودية، إذ إنهن كن يحضرن لهذا الحدث منذ أيام عدة، وقد حضرن على وجه السرعة وهن سعيدات بهذه الفعالية التي تقام للمرة الأولى على أرض ملعب الجوهرة. وأضافت: «أكثر ما يميز هذه المباراة النسائية ويشجع على الحضور هو كونها أقيمت لهدف سامٍ، وهو أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، واستحداث وحدات للكشف على السيدات يسهل الوصول لها». وقالت: «إن الشعور جديد ومختلف، خصوصاً مع فرق سعودية نسائية محترفة، بالإضافة إلى أنه للمرة الأولى يسمح للمرأة السعودية بممارسة حقها الطبيعي في الرياضة المجتمعية، والتشجيع، ودخول الملاعب، وللمرة الأولى يمكنها أن تقول أنا ذاهبة للملعب لمشاهدة مباراة نسائية». يذكر، أن الجهة المنظمة حرصت على خصوصية الحاضرات بمنع التصوير وتنظيم مسارات للدخول والخروج، مع تخصيص أساور للحاضرات في إطار انسيابية التنظيم.

----------
شاهد.. أول مباراة نسائية في تاريخ السعودية تثير جدلاً واسعاً
https://www.youtube.com/watch?v=vPdQioZ1jNU
رابط الخبر + صورة
http://elaph.com/Web/NewsPapers/2017/11/1176469.html





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عادل محمد - البحرين

إجمالي القراءات: 1,033,392
المقالات المنشورة: 382
- حزب الشيطان هو المشكلة الأساسية في لبنان والمنطقة!
- اقتصاد إيران ينزف بغزارة .. العملة تفقد 6 % والتضخم إلى أعلى ...
- سعوديون ضد النقاب.. الجرأة في هاشتاغ
- الحرس الثوري الإيراني.. الإمبراطورية الاقتصادية التي لا نهاي ...
- ارتباك إيران يدفع خامنئي إلى تغيير قيادات في الجيش
- الفيلم الإيراني -البحر والسمكة الطائرة- يفوز بجائزة موندنس ا ...
- إيران .. الظلم والإرهاب والفوضى
- الذكرى الخامسة لوفاة رجل الدين الإيراني المعارض أحمد قابل
- من يدفع العراق إلى ورطة حرب العصابات مع البيشمركة
- شرخ محرج بين حزب الله وبيئته الحاضنة
- الفيلم الإيراني -نفس- المرشح لجائزة الأوسكار
- العبادي على خطى المالكي في إدارة الحكومة...لانهما وجهان لعمل ...
- خامنئي.. شاه في ثوبِ «الولي الفقيه»!!
- الربيع العربي تحول إلى خريف وحرق الأخضر واليابس!
- أوركسترا -طريق الحرير، صوت السلام-
- العبادي والمالكي وجهان لعملة العمالة والخيانة!
- إيران... من أزمة المياه والتصحر إلى الهجرة الجماعية!؟
- ثقافة تقبيل الحذاء...
- اللقاء التاريخي بين رضا شاه ومصطفى أتاتورك
- نائب لبناني يفتخر بتقبيل حذاء حسن نصرالله!

المزيد.....


وكالة أنباء المرأة
- سباق زول سبورت للفتيات في النيل الأزرق
- مطالب بإصلاحات لتعزيز مساهمة المرأة العربية بالاقتصاد
- بالانفوغراف.. تعديل قانون الاحوال الشخصية بداية لتكريس الطائ ...
- فيديو: التمييز ضد النساء في العمل بين المجالين الخاص والعام ...
- اتهام أممي لميانمار باغتصاب مسلمات وقتل وحرق
- المرأة بنصف عقلها طورت التكنولوجيا
- مسيرة ضد التحرش الجنسي في هوليوود
- مسيرة في هوليوود ضد التحرش الجنسي
- مسؤولة أممية: قوات ميانمار ارتكبت جرائم اغتصاب ضد الروهينغا ...
- وقفة احتجاجية في لاهاي ضد تعديل قانون الاحوال الشخصية

المزيد.....
كتب ودراسات
- حول تحرير المرأة / أڤيڤا وﺇهود
- المرأة: الواقع الحقوقي / الآفاق..... / محمد الحنفي
- المرأة والفلسفة / ذياب فهد الطائي
- النسوية الإسلامية: حركة نسوية جديدة أم استراتيجيا نسائية لني ... / آمال قرامي
- حروب الإجهاض / جوديث أور
- تحدي النسوية في سوريا: بين العزلة والانسانوية / خلود سابا
- تحرير المرأة لن يكون إلا في الإشتراكية / الحزب الشيوعي الثوري - مصر
- الجنس والجندر في الجنس الآخر لسيمون دي بوفوار / لجين اليماني
- الماركسية والمدارس النسوية / تاج السر عثمان
- المرأة والسُلطة: قوانين تساعد النساء وقوانين تضرهن / أميرة المصري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - عادل محمد - البحرين - تهنئة قلبية للمرأة السعودية