

احمد عناد

الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 16:39

المحور: مواضيع وابحاث سياسية











امريكا لن تحارب كوريا .!

وهنا الأسباب معروفة .

لكن هل من الممكن ان تحارب ايران هذه ايظاً ممكن استبعادها لانها ستفقد الفزاعة الخليجية في المنطقة .

إذن لم هذا التصعيد الامريكي وماذا يريد ترامب من جعجعته الفارغة مع مرور عام على توليه الرئاسة وكثرة جعجعته وتهديده كثيرة .

هل هو اسكات لاصوات في المنطقة لإخافتهم وجعلها ترعوي كقطر والبحرين والإمارات .

ام انه فزاعة لتهديد رؤس الأموال التي جلبتها الإمارات بسنوات عديدة مضت والانتقال بها الى مشروع نيوم الجديد في السعودية الذي يعتبر الأمن في المنطقة والبعيدة عن ايران والمحاط بدول لديها معاهدات سلام مع اسرائيل وثبت ان بتغير النظام لن تتغير المعاهدة لحكومتي مصر الاسلامية الاخوانية وحكومة السيسي العسكرية اولا والمدنية الديمقراطية ثانياً .

وحكومة الاْردن كذالك الحكومة الفلسطينية نفسها وذوبان الجليد مع حماس اخيراً .

الاستثمار يحتاج الى التأمين والأمن ويجب توفيرهما مقدماً للمضي بالمشروع محمد بن سلمان يمضي بالسعودية الى حالة جديدة بالتدريج وربما قدمنا في مقال سابق ان ولي العهد بداء برؤس المعارضين له معنوياً ومادياً بقضية الفساد التي سيكون فيها الجميع معه وهم مطلعون على تفاصيلها وهم أهل مكة نفسها التي قيل المثل فيها (أهل مكة ادرى بشعابها)

وبعد ان يتم ذالك له سيكون توجهه نحو المؤسسة الدينية المتطرفه وهذه هي المرحلة الاصعب له للتوجه الموجود في السعودية له .

وستكم التفاصيل هناك هل سينجح فيها ام لا

من هنا نستطيع ان نجد زاوية مشتركة التصعيدات ترامب وما يجري في السعودية وما سمي بالضوء الأخضر لمحمد بن سلمان .