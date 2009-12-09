

احمد صالح سلوم

الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 15:19

المحور: الادب والفن









ما يفعله مهرجان منتصف الخريف

انه يشعرني بالذنب

فقد تركتك وحيدة

واشعر ان أوامر عرفية

يصدرها نشيد

يعزف على حوافيك الكاملة

العارية..

فطائر القمر

من راحتيك حكرا ابداعيا

لصينية

تقشر فاكهتها

تحت ضوء الخلود..

هاهو تنين النار بحروفه يكتب

ما لا يشبهه

الا التهاب الضوء

على عمرك الجديد..

هل سكنت القمر ؟

ام سكن القمر بين نهديك ؟

رمى نفسه على صدرك

فبات مجهولا

امام تضاريس جسدكِ

المستمتع بابتلاع

انفعالاتي المراهقة..

تعبت شموس عشرة

من السفر الطويل

الى زاوية من زوايا خلودك..

وأمر فوق اكسير الحياة

فكأنما كل العصور

فوق ظلال سحركِ

مليون عبادة تحرق

افقي المسدود ..

أصبحت كـ"هو اوي "

الهث وراء القمر

ولا أصل..

امضي نهاري وليلي

اعدو صوب اقامتك القمرية

فلا انا وصلت

ولا انت غادرت اقامتك الطيفية

بين القمر

وضوء مشاعل اوهامي..

رياح القلوب المتحجرة

تعب مسافاتي

فاركض ولا أصل

كأنني في فراغ يلتهم الابعاد

والانفاس..

فلا تحسبي اني اغمض عيني

وقد غدى ضوئك يبصر ما في

اكثر مما بقي في عيني

من ابصار





بقلم الشاعـر الشيوعي : أحمد صالح سلوم

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فليمال - لييج – بلجيكا

تشرين الثاني نوفمبر 2017

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