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روضة الأحلام


نصيف الشمري
الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 15:18
المحور: الادب والفن
    


روضة الأحلام
لا تكوني حلمٌاً يجفلُ من ضوءِ نهارٍ، تعالي نسمعُ حديثَ الأملِ، حيثُ الفجرُ أنتِ، وشعاعُ الشمسِ أنا، لا تخافي هذا الليلُ القادمُ، القمرُ انعكاسٌ، نسافرُ في أثيرِ الكونِ؛ وعندَ سواحلِ الغيابِ لقاءً، لا أمسٌ تتجحفلُ فيهِ الحربِ سالكةً دروبَ الثواني، زرعتهُ وجعاً، نسلكُ دربَ الحُلمِ، نرسمهُ وروداً، الحلمُ بديلٌ جميلٌ، تعرفهُ العيونُ خمراً، أو تَحْذرِهُ الوجوهُ اصفراراً من سبعِ سنبلاتٍ، روضةُ الأحلامِ، تعودتُ زيارتها يقِظاً، وهي الآتيةُ، وقبل بزوغِ الفجرِ توقظني.
نصيف الشمري
العراق
2017/11/13





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نصيف الشمري

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