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من ديوان الومضات - ومضات شعرية 10


السيد عبد الله سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 11:32
المحور: الادب والفن
    


أحجار الزينة

أَحْجَارُ الزِّيْنَةِ كَالمُشْكَاةِ
تَخْفِيْ جَلْوَتَهَا عَنْ قَلْبِ المَصْدُوْرِ
وَتُوَاعِدُ فِيْ الكُوَّةِ بُرْجًا مِنْ عَاجِ
كَالرَّحْمَةِ حِيْنَ تُوَاتِي أَفْرَاسَ النَّهْرِ
بَعْدَ زَكَاةِ الفِطْرِ.

17 مارس 2014

أدغال العمر

مَشَيْنَا يَا رَفِيْقَ الدَّرْبِ مِشْوَارَا
طَرِيْقُ العِشْقِ يَجْمَعُنَا
وَحَصْوُ الدَّرْبِ سَوَّانَا
دَخَلْنَا العُمْرَ أَدْغَالاً فَأَدْغَالا
فَتُهْنَا يَا رَفِيْقَ الدَّرْبِ مَوَّالاً فَمَوَّالا.

13 مارس 2014

أرضعتني

أَرْضَعَتْنِيْ مِنْ صِبَاهَا نَرْجِسًا حُلْوَ المَذَاقِ
أَغْدَقَتْ مِنْ حُسْنِهَا فَوْقَ الفَرَاشِ
فَاسْتَوَى فِيْ العِشْقِ سَاقِي.

8 مارس 2014

أرغول

مَوَاوِيْلٌ أَتَتْنِيْ مِنْ خُرَافَاتٍ
سَأَلْتُ النَّفْسَ عَنْهَا عَنْ عَلامَاتٍ
تُضِيْءُ القَلْبَ نَوَّارَا
فَرَدَّتْنِي حكَايَاتٍ
كَأَنِّي جِئْتُ مِنْ أَوْتَارِ أَرْغُوْلِ
يَمَامَاتٍ
عَزِيْزَ اللَّحْنِ مَتْبُوْلِ.

13 مارس 2014

إزاري

وَرْدَةٌ فَكَّتْ إِزَارِي
ثُمَّ نَامَتْ تَحْتَ جِلْدِي
كَاحْمِرَارِ
حَارَ طَبِّي فِيْ دَوَائِي
وَالهَوَى شَبَّ الهَوَى نَارًا فِيْ نَارِ.

6 مارس 2014

أزمة العشاق

أَزْمَةُ العُشَّاقِ فِيْ وِكْرِ الأَغَانِي
كُلُّ عِشْقٍ دَامَ عَامًا بِالأَمَانِي
ثُمَّ ذَابَ
بَعْدَ أَحْزَانٍ كَأَنْغَامِ الكَمَانِ.

10 مارس 2014

أشواك الروح

أَشْوَاكُ الرَّوْحِ عَلَى التَّلِّ
حَنَّتْ لِصَفَائِي وَبَرَاءَةِ أَطْفَالِي
وَتَغَنَّتْ فِيْ آخِرِ مِشْوَارٍ
لِلْحِنَّةِ تَصْبِغُ أَنْغَامِي
لَحْنًا وَرْدِيَّا.

11 مارس 2014

أشياءنا الصغرى

أَشْيَاءُنَا الصُّغْرَى تُحَوِّمُ حَوْلَنَا
هَذِي الأَبَارِيْقُ الَّتِي أُعِدَّدْتِ لِلشَّايِ الشَّهِيْ
وَقَصَائِدُ المَجْنُوْنِ تَمْلأُ حَقْلَنَا
مَا بَالُنَا!؟
غَيَّرتُ فِيْ التَّقْوِيْمِ أَيَّامَ السَّنَا
وَنَثَرْتُ فِيْ الأَحْلامِ أَحْلامَ الهَنَا.

10 مارس 2014

إضراب

إِضْرَابُ حَكِيْمِ الصِّحَةِ
مَفْتُوْحٌ
لِيَعُوْدَ حَكِيْمُ الصِّحَةِ
لِلْحِكْمَةِ يَتْلُوْهَا بَيْنَ البُسَطَاءِ
وَيُفَرِّجُ كَرْبَ الدُّنْيَا
بِالمَشْرَطِ وَالأُغْنِيَةِ البَكْمَاءِ.

14 مارس 2014

أظافر

أَيُّهَا اللَّيْلُ المُسَافِرْ
فَوْقَ أَكْتَافِ الزَّمَانِ
لَوْ أَرَحْتَ القَلْبَ يَوْمًا
مِنْ ثَنِيَّاتِ الحَوَافِرْ
وَاكْتَفَيْتَ اليَوْمَ بِالرُّمْحِ الَّذِي زَارَ الأَظَافِرْ؟.

8 مارس 2014

أعلنت

أَعْلَنْتُ أَنَّكِ لِيْ صَبَاحٌ وَاعِدٌ
تَكْسِيْنَ دَرْبِي بِالأَغَانِي وَالنَّدَى
تَسْقِيْنَ حَبَّاتِ العُيُوْنِ بَهَاءَ رُوْحِي وَالصَّدَى
فَأَعُوْدُ فِيْ أَحْلامِكِ
نَهْرًا رَقِيْقًا كَالفَضَا.

10 مارس 2014

أغلقت بابي

أَغْلَقْتُ بَابِيْ قَاصِدًا بَابَ الهَوَى
عَلَّ اللَّيَالِيْ تَرْعَوِي
مِنْ خَافِقٍ قَدْ هَزَّنِي عُمْرَ المَدَى
تَنْهِي وَ تَأْمُرُ فِيْ فُؤَادٍ كَيْفَ شَاءَ لَهَا الهَوَى.

10 مارس 2014

أفراح قلبي

أَفْرَاحُ قَلْبِي كَلَّمَا كُنَّا مَعَا
زَادَتْ وَزَانَتْ مُهْجَتَيْنَا أَجْمَعَا
وَالعُمْرُ قَدْ غَنَّى وَرَدَّ الأَدْمُعَا.

6 مارس 2014

أفعوان

أَثْمَرَتْ فِيْ الغَيْبِ رُوْحِي
أُفْعُوَانًا عَاقِرًا كُلَّ الجُرُوْحِ
قَدْ سَأَلْتُ الرُّوْحَ عَنْهُ
أَخْبَرَتْنِي عَنْ شُرُوْخِي.

19 مارس 2014

الثعبان والفأر

ثُعْبَانٌ لَفَّ الحَارَةَ بَيْتًا بَيْتَا
يَبْحثُ عَنْ فَأْرٍ يَأْكُلُهُ
وَرِمَتْ مِنْهُ القَدَمُ
وَالفَأْرُ جَبَانُ
جِلْدُ الثُّعْبَانِ تَشَقَّقَ عَطَشًا
وَالفَأْرُ الهَرْبَانُ.

11 مارس 2014

الكرباج

كُلُّ بَسَاتِيْنِ الغُرْبَةِ طَرَحَتْ لَوْزَتَهَا
إَلَّا بُسْتَانُ الجَلَّادِ
أَخْفَتْ رِقَّتَهَا تَحْتَ الكُرْبَاجِ الأَسْوَانِيْ.

17 مارس 2014

المحاريث

مَوْعِدٌ بَيْنِي وَبَيْنَ الطَّامَةِ الكُبْرَى مَسَاءَا
نَرْكَبُ المِحْرَاثَ رَوَّاحًا إِلَى أَرْضِي شِتَاءَا
وَالمَحَارِيْثُ الَّتِيْ بَاءَتْ بِذَنْبِي
رَدَّهَا العِشْقُ إِلَى دَارِي غِنَاءَا!.

4 مارس 2014

المسجد البحري

أَتَانِي المَسْجِدُ البَحَرِيْ
صَلاةُ العَصْرِ عُنْوَانِي
وَقَبْلَ الفَجْرِ فَأْتُوْنِي.

13 مارس 2014

ألوان عينيك

أَلْوَانُ عَيْنَيْكِ اللَّوَاتِي قَدْ سَكَبْنَ الخَمْرَ فِيْ
دِلْوِ الحَيَاةِ مَنَاسِكًا
لِصَلاةِ عِيْدِ العِشْقِ فِيْ بَيْتِ الهَوَى!.

14 مارس 2014

أنملة الشاعر

أَلِفٌ، لَامٌ، مِيْمٌ
أَلَمٌ
مِحْنَتُنَا أَنَّ حُرُوْفَ هِجَاءِ الشِّعْرِ
لَمْ تُسْعِفْ أَنْمُلَةَ الشَّاعِرْ
كَيْ يَسْكُبَ أَحْزَانَ العَالَمِ فَوْقَ دَفَاتِرِهِ.

2 مارس 2014





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السيد عبد الله سالم

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