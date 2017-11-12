

السيد عبد الله سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 11:32

المحور: الادب والفن









أحجار الزينة



أَحْجَارُ الزِّيْنَةِ كَالمُشْكَاةِ

تَخْفِيْ جَلْوَتَهَا عَنْ قَلْبِ المَصْدُوْرِ

وَتُوَاعِدُ فِيْ الكُوَّةِ بُرْجًا مِنْ عَاجِ

كَالرَّحْمَةِ حِيْنَ تُوَاتِي أَفْرَاسَ النَّهْرِ

بَعْدَ زَكَاةِ الفِطْرِ.



17 مارس 2014



أدغال العمر



مَشَيْنَا يَا رَفِيْقَ الدَّرْبِ مِشْوَارَا

طَرِيْقُ العِشْقِ يَجْمَعُنَا

وَحَصْوُ الدَّرْبِ سَوَّانَا

دَخَلْنَا العُمْرَ أَدْغَالاً فَأَدْغَالا

فَتُهْنَا يَا رَفِيْقَ الدَّرْبِ مَوَّالاً فَمَوَّالا.



13 مارس 2014



أرضعتني



أَرْضَعَتْنِيْ مِنْ صِبَاهَا نَرْجِسًا حُلْوَ المَذَاقِ

أَغْدَقَتْ مِنْ حُسْنِهَا فَوْقَ الفَرَاشِ

فَاسْتَوَى فِيْ العِشْقِ سَاقِي.



8 مارس 2014



أرغول



مَوَاوِيْلٌ أَتَتْنِيْ مِنْ خُرَافَاتٍ

سَأَلْتُ النَّفْسَ عَنْهَا عَنْ عَلامَاتٍ

تُضِيْءُ القَلْبَ نَوَّارَا

فَرَدَّتْنِي حكَايَاتٍ

كَأَنِّي جِئْتُ مِنْ أَوْتَارِ أَرْغُوْلِ

يَمَامَاتٍ

عَزِيْزَ اللَّحْنِ مَتْبُوْلِ.



13 مارس 2014



إزاري



وَرْدَةٌ فَكَّتْ إِزَارِي

ثُمَّ نَامَتْ تَحْتَ جِلْدِي

كَاحْمِرَارِ

حَارَ طَبِّي فِيْ دَوَائِي

وَالهَوَى شَبَّ الهَوَى نَارًا فِيْ نَارِ.



6 مارس 2014



أزمة العشاق



أَزْمَةُ العُشَّاقِ فِيْ وِكْرِ الأَغَانِي

كُلُّ عِشْقٍ دَامَ عَامًا بِالأَمَانِي

ثُمَّ ذَابَ

بَعْدَ أَحْزَانٍ كَأَنْغَامِ الكَمَانِ.



10 مارس 2014



أشواك الروح



أَشْوَاكُ الرَّوْحِ عَلَى التَّلِّ

حَنَّتْ لِصَفَائِي وَبَرَاءَةِ أَطْفَالِي

وَتَغَنَّتْ فِيْ آخِرِ مِشْوَارٍ

لِلْحِنَّةِ تَصْبِغُ أَنْغَامِي

لَحْنًا وَرْدِيَّا.



11 مارس 2014



أشياءنا الصغرى



أَشْيَاءُنَا الصُّغْرَى تُحَوِّمُ حَوْلَنَا

هَذِي الأَبَارِيْقُ الَّتِي أُعِدَّدْتِ لِلشَّايِ الشَّهِيْ

وَقَصَائِدُ المَجْنُوْنِ تَمْلأُ حَقْلَنَا

مَا بَالُنَا!؟

غَيَّرتُ فِيْ التَّقْوِيْمِ أَيَّامَ السَّنَا

وَنَثَرْتُ فِيْ الأَحْلامِ أَحْلامَ الهَنَا.



10 مارس 2014



إضراب



إِضْرَابُ حَكِيْمِ الصِّحَةِ

مَفْتُوْحٌ

لِيَعُوْدَ حَكِيْمُ الصِّحَةِ

لِلْحِكْمَةِ يَتْلُوْهَا بَيْنَ البُسَطَاءِ

وَيُفَرِّجُ كَرْبَ الدُّنْيَا

بِالمَشْرَطِ وَالأُغْنِيَةِ البَكْمَاءِ.



14 مارس 2014



أظافر



أَيُّهَا اللَّيْلُ المُسَافِرْ

فَوْقَ أَكْتَافِ الزَّمَانِ

لَوْ أَرَحْتَ القَلْبَ يَوْمًا

مِنْ ثَنِيَّاتِ الحَوَافِرْ

وَاكْتَفَيْتَ اليَوْمَ بِالرُّمْحِ الَّذِي زَارَ الأَظَافِرْ؟.



8 مارس 2014



أعلنت



أَعْلَنْتُ أَنَّكِ لِيْ صَبَاحٌ وَاعِدٌ

تَكْسِيْنَ دَرْبِي بِالأَغَانِي وَالنَّدَى

تَسْقِيْنَ حَبَّاتِ العُيُوْنِ بَهَاءَ رُوْحِي وَالصَّدَى

فَأَعُوْدُ فِيْ أَحْلامِكِ

نَهْرًا رَقِيْقًا كَالفَضَا.



10 مارس 2014



أغلقت بابي



أَغْلَقْتُ بَابِيْ قَاصِدًا بَابَ الهَوَى

عَلَّ اللَّيَالِيْ تَرْعَوِي

مِنْ خَافِقٍ قَدْ هَزَّنِي عُمْرَ المَدَى

تَنْهِي وَ تَأْمُرُ فِيْ فُؤَادٍ كَيْفَ شَاءَ لَهَا الهَوَى.



10 مارس 2014



أفراح قلبي



أَفْرَاحُ قَلْبِي كَلَّمَا كُنَّا مَعَا

زَادَتْ وَزَانَتْ مُهْجَتَيْنَا أَجْمَعَا

وَالعُمْرُ قَدْ غَنَّى وَرَدَّ الأَدْمُعَا.



6 مارس 2014



أفعوان



أَثْمَرَتْ فِيْ الغَيْبِ رُوْحِي

أُفْعُوَانًا عَاقِرًا كُلَّ الجُرُوْحِ

قَدْ سَأَلْتُ الرُّوْحَ عَنْهُ

أَخْبَرَتْنِي عَنْ شُرُوْخِي.



19 مارس 2014



الثعبان والفأر



ثُعْبَانٌ لَفَّ الحَارَةَ بَيْتًا بَيْتَا

يَبْحثُ عَنْ فَأْرٍ يَأْكُلُهُ

وَرِمَتْ مِنْهُ القَدَمُ

وَالفَأْرُ جَبَانُ

جِلْدُ الثُّعْبَانِ تَشَقَّقَ عَطَشًا

وَالفَأْرُ الهَرْبَانُ.



11 مارس 2014



الكرباج



كُلُّ بَسَاتِيْنِ الغُرْبَةِ طَرَحَتْ لَوْزَتَهَا

إَلَّا بُسْتَانُ الجَلَّادِ

أَخْفَتْ رِقَّتَهَا تَحْتَ الكُرْبَاجِ الأَسْوَانِيْ.



17 مارس 2014



المحاريث



مَوْعِدٌ بَيْنِي وَبَيْنَ الطَّامَةِ الكُبْرَى مَسَاءَا

نَرْكَبُ المِحْرَاثَ رَوَّاحًا إِلَى أَرْضِي شِتَاءَا

وَالمَحَارِيْثُ الَّتِيْ بَاءَتْ بِذَنْبِي

رَدَّهَا العِشْقُ إِلَى دَارِي غِنَاءَا!.



4 مارس 2014



المسجد البحري



أَتَانِي المَسْجِدُ البَحَرِيْ

صَلاةُ العَصْرِ عُنْوَانِي

وَقَبْلَ الفَجْرِ فَأْتُوْنِي.



13 مارس 2014



ألوان عينيك



أَلْوَانُ عَيْنَيْكِ اللَّوَاتِي قَدْ سَكَبْنَ الخَمْرَ فِيْ

دِلْوِ الحَيَاةِ مَنَاسِكًا

لِصَلاةِ عِيْدِ العِشْقِ فِيْ بَيْتِ الهَوَى!.



14 مارس 2014



أنملة الشاعر



أَلِفٌ، لَامٌ، مِيْمٌ

أَلَمٌ

مِحْنَتُنَا أَنَّ حُرُوْفَ هِجَاءِ الشِّعْرِ

لَمْ تُسْعِفْ أَنْمُلَةَ الشَّاعِرْ

كَيْ يَسْكُبَ أَحْزَانَ العَالَمِ فَوْقَ دَفَاتِرِهِ.



2 مارس 2014