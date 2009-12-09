

غايب عن العين و حاضر

كفاح حسن

الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 11:31

المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية







الحياة تبدأ بنطفة و تنتهي في القبر.. و لكل شخص طريقه في هذه الحياة ، سواء سار بها حرا ام سار بها بدون إرادة.. و عندما اتحدث عن حياة اخي وضاح ، و الذي تحل اليوم الذكرى الثالثة عشر لاستشهاده ، فإن حديثي عنه ذو طابع خاص.. فأنا رافقت حياته من النطفة إلى لحظة استشهاده..

ففي يوم خريفي اخذ والدي والدتي إلى عيادة الدكتور سلطان الحكيم.. و التي تقع قرب بيتنا.. و هو من اصدقاء الوالد المقربين.. ليعودا بعدها فرحين.. حيث اخبرا العائلة، بأن الوالدة في انتظار مولود جديد. و كان والدي يريدها بنتا.. و لكنه قرر بحزم ان المولود اذا كان ذكرا سيكون اسمه وضاح.. و اذا كان بنتا سيكون اسمها نجاح. و في ظهرية تشرينية جاء إلى العالم وضاح.

كانت عائلتنا الكبيرة من الجد و الاعمام و العمات فرحين بقدومه.. و تحدثت قريبتنا المرحومة ام رزاق عن علامات النبوغ التي يحملها الوليدين القادمين اولاد العم صلاح و وضاح.

و نشأ هذين الوليدين مع بعض.. و كانا قريبين من بعض.. الا ان صلاح انتهج طريق والده في العمل التجاري .. بينما واصل وضاح طريق الدراسة.. كسائر إخوانه و أبناء عمومته.. و رافقت فترة نضوجه.. حركة سياسية و ثقافية نشطة بفضل النهج الأولي للسلطة في السبعينيات في الاقتراب من الحزب الشيوعي.. و السماح للصحف اليسارية بالانتشار..

و وعى وضاح في بيته.. حيث اخوته و اصدقائه نشطين في العمل السياسي و الجماهيري.. فلحق بهم للعمل الجماهيري و السياسي و هو طالب في الصف الثاني المتوسط في متوسطة الوحدة في مدينة كربلاء.. وواصل بحماس العمل في منظمة اتحاد الطلبة في المدينة.. و صادف في نفس الوقت انتقالنا نحن اخوته الثلاثة للدراسة في بغداد.. فبقى الوالد لوحده.. و هنا طلب مساعدة وضاح.. و سارع إلى المواظبة على الدوام في متجر العائلة و الدراسة و العمل الاتحادي.. و كان الوالد راغبا في أن ينتظر وضاح قليلا.. و يقلل من نشاطه السياسي.. و تعويض ذلك في الإبحار في مكتبة الوالد و قراءة كتبها ليكون له اساس نظري و فكري متينين.. يساعدانه في بناء مواقفه السياسية و العملية لاحقا في الحياة العملية.. و حث الوالد وضاح على قراءة العديد من الكتب الأدبية و التأريخية و السياسية. كما ساعده العمل في متجر الوالد على اللقاء بوجوه المدينة الثقافية و السياسية.. و تعلم من الوالد فن التعامل مع الناس و احترامهم و عدم التعالي عليهم..

و لكن سماء الحياة السياسية في المدينة و العراق قد تلبد.. اول الأمر في أحداث خان النص في ١٩٧٧ و ثم تلتها الهجمة المتوقعة على قواعد و جماهير الحزب الشيوعي في ١٩٧٨.. و لم يبلغ في وقتها وضاح بعد الثامنة عشر.. و لاحقته أجهزة الأمن ناوية اعتقاله و إجباره على توقيع تعهد بترك النشاط السياسي.. و هنا كان موقف وضاح و بدعم من إخوانه و الوالد.. موقفا واضحا من رفض الانصياع لإرهاب السلطة.. و احتضنوه الاقارب و اخفوه في بيوتهم بعيدا عن أعين أجهزة الأمن.. و دعمه حتى الاقارب الذين يعارضون أفكاره السياسية..

و كان امامنا حل سهل.. و هو ترك العراق و الالتحاق بالمجاميع المهاجرة.. و كان هذا حلا سهلا.. و لكنه كان يشكل هروبا من البلد و ترك الساحة فارغة لحزب السلطة..

فكانت بيروت محطتنا الاولى انا و وضاح.. و في بيروت اكتملت شخصيته السياسية و الجماهيرية.. حيث ساعده العمل في المنظمات الفلسطينية في ذلك كثيرا.. و تولدت لديه فكرة العودة للعراق.. و لكنني منعته عنها التزاما بوصية الوالد.. و لرغبتي في أن يكمل تحصيله الدراسي.. و طاوعني في البداية.. و لكنه سرعان ما غافلني و ترك دراسته و حياته الرتيبة و صديقته البيلاروسية و التحق بفصائل الأنصار.

و في حركة الأنصار.. استطاع وضاح ان يبني شخصية مؤثرة و محترمة بين رفاقه.. و توالت المهام التي كلف بها.. حتى تحول إلى قائد عسكري ميداني في قاطع اربيل.

و كان لديه رغبة شديدة في العمل في منظمات الحزب في الفرات.. و تشكيل نواتات مسلحة هناك.. و لما صارح الرفيق الفقيد ابو يوسف برغبته.. اتهمه الرفيق بأنه يعيش في وهم من الاحلام..

و بعد حملة الأنفال البشعة التي شنت ضد القرى الكردية.. حقق وضاح حلمه في العمل في منظمات الحزب في الداخل.. لقد وصل وضاح إلى المناصب القيادية في الحزب بفضل من كفائته و جهاديته و ارتباطه بالعمل في مواقع النضال الحقيقية.

و كما كسب وضاح حب و إسناد العديد من رفاقه.. إلا انه كان هناك عدد من رفاقه قد تضايقوا من نشاطه و اعتبروه انه يأخذ دورا كبيرا داخل الحزب على حساب الرفاق الآخرين.. و اعترض عدد منهم علنيا على تكليف وضاح بمهمة عضوية البرلمان العراقي.. إذ يؤدي هذا إلى تركيز المهام في يده.. و قد كان وضاح يسمع انتقاداتهم بشكل مباشر أو بشكل تآمري من رفاق آخرين.. و مضى وضاح غير آبها بالانتقادات الصارخة.. و كان يقضي ساعات يومه في أداء مهامه الحزبية و السياسية .. متناسيا حتى الاهتمام بعائلته الصغيرة..

و كان يوم الثالث عشر من تشرين الثاني يوما يسجل فيه نهاية حياة وضاح .. بشكل دموي و بشع و حاقد.. و لكن في هذا اليوم ولد وضاح من جديد.. ولد وضاح الاسطورة الخالدة في قلوب رفاقه و محبيه..

وضاح .. انت عائش فينا.. بك نستمد العزم.. و اليك دوما عهدنا بمواصلة مسيرتك..









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