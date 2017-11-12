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من ديوان الومضات - ومضات شعرية 9


السيد عبد الله سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 10:54
المحور: الادب والفن
    


لست أنسى

لَسْتُ أَنْسَى مَا جَرَى لِيْ
وَالأَمَانِيْ لَسْتُ أَنْسَى
فَاللَّيَالِي خَيَّرَتْ قَلْبِي غَرَامًا
سَوْفَ يَغْشَى
كُلَّ أَزْهَارِ الفُؤَادِ.

27 نوفمبر 2013


الأحداق

آهٍ مِنْكِ وَمِنْ أَشْوَاقِي
آهٍ تَخْلَعُ صَدْرِي
وَتُمَزَّقُ فِيْ الأَحْشَاءِ
يَشْتَاقُ إِلَيْكِ المَوْجُ
يَرْمِيْكِ
وَجَعًا فِيْ الأَحْدَاقِ.

3 ديسمبر 2013
الشاة الحمقاء

خَلْفَ الوَادِي أَفْئِدَةٌ وَكِلابُ
وَالشَّاةُ الحَمْقَاءُ
تَجْمَعُ فِيْ الظِّلِّ شَرَايِيْنَ اللَّيْلِ
خَوْفًا
مِنْ ذِئْبٍ قَدْ مَاتَ.

3 ديسمبر 2013


دفتر أحزاني

لَا تَفْتَحْ دَفْتَرَ أَحْزَانِي
وَاتْرُكْنِي بَيْنَ الغَيْمَاتِ
سَوْسَنَةً دَخَلَتْ خَيْمَتَهَا
تَغْزِلُ مِنْ بَحْرِ الدَّمْعَاتِ
شَفَقًا
مَنْسِيَّ اللَّحَظَاتِ.

3 ديسمبر 2013


ستيان

فِيْ الخُصِّ بَنَادِقُ آلِيَّةْ
وَبَنَاتُ الرِّيْفِ
قَشَّرْنَ الرُّمَّانَ
فَوْقَ الصَّدْرِ
وَتَرَكْنَ عَلَى الحَبْلِ
سُتْيَانًا ذَهَبِيَّا.

3 ديسمبر 2013
شغف الملهوف


لَا تَفْضَحْ سَوْسَنَكَ المَكْلُوْمَ عَلَى الرِّيْحِ
فَالرِّيْحُ تُرَاوِدُ كُلَّ السَّوْسَنِ عَنْ نَفْسِهْ
وَاكْتُمْ شَغَفَ المَلْهُوْفِ سَرَابًا فِيْ الضَّوْءِ
فَالضَّوْءُ كَتُوْمٌ وَحَنُوْنُ.


3 ديسمبر 2013


صندوق العيد

لَا تَفْتَحْ صُنْدُوْقَ العِيْدِ
وَتَمَهَّلْ فِيْ دَرْبِ الغِيْدِ
فَالحَيَّةُ بَاضَتْ بَيْضَتَهَا
سُمًّا
فِيْ صُنْدُوْقِ العِيْدِ.

3 ديسمبر 2013

طبيب

مَا كَانَ أَبُوْكِ طَبِيْبًا لِلْحَيِّ
لَكِنَّ الدَّاءَ تَسَرَّبَ فِيْ الشُّرْيَانِ
فَتَنَادَى الخَلْقُ
مَنْ سَيَطَبُّ الوَادِي.


3 ديسمبر 2013


لا تعجل
لَا تَعْجَلْ بِالتَّصْرِيْحِ
فَالحَرْفُ المَكْنُوْنُ
مَجْنُوْنُ
وَالحَرْفُ المَنْشُوْرُ
مَبْتُوْرُ.

3 ديسمبر 2013

لو كنت أعلم

لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكِ
أَسْكَنْتِ قَلْبِي لَحْظَكِ
وَسَقِيْتِنِيْ طَعْمَ الهَوَى
حُلْوًا وَغَضًّا طَعْمُهُ
مَا كُنْتُ أَخْفَيْتُ البُكَا فِيْ أَضْلُعِي
وَلِكُنْتُ أَعْلَنْتُ الخُضُوْعَ عَلَى الضَّنَى
فَالوَجْدُ مِنْكِ حَلَالُنَا
وَصَلاحُ قَلْبٍ قَدْ هَوَى.

20 ديسمبر 2013

ليل تمشى

لَيْلٌ تَمَشَّى فِيْ خُيُوْطِ العُمْرِ فِيْ كَفِّيْ أَنَا
يَحْكِيْ حِكَايَاتِ الضَّنَى
فَوْقَ الأَنَامِلِ مَخْدَعٌ لِلْخَدِّ وَالدَّمْعُ السَّنَا
يَكْسُو مَشَاعِرَ ضِحْكَتِيْ
وَيَنَامُ فَوْقَ الدَّرْبِ مَحْزُوْنًا عَلَى حَرْفِ رَنَا
وَكَأَنَّ لَيْلِيْ فِيْ مَقَادِيْرِي عَذَابَاتُ الدُّنَى
وَكَأَنَّ لَسْتُ أَنَا أَنَا.

21 ديسمبر 2013





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السيد عبد الله سالم

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