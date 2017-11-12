

السيد عبد الله سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 10:54

المحور: الادب والفن









لست أنسى



لَسْتُ أَنْسَى مَا جَرَى لِيْ

وَالأَمَانِيْ لَسْتُ أَنْسَى

فَاللَّيَالِي خَيَّرَتْ قَلْبِي غَرَامًا

سَوْفَ يَغْشَى

كُلَّ أَزْهَارِ الفُؤَادِ.



27 نوفمبر 2013





الأحداق



آهٍ مِنْكِ وَمِنْ أَشْوَاقِي

آهٍ تَخْلَعُ صَدْرِي

وَتُمَزَّقُ فِيْ الأَحْشَاءِ

يَشْتَاقُ إِلَيْكِ المَوْجُ

يَرْمِيْكِ

وَجَعًا فِيْ الأَحْدَاقِ.



3 ديسمبر 2013

الشاة الحمقاء



خَلْفَ الوَادِي أَفْئِدَةٌ وَكِلابُ

وَالشَّاةُ الحَمْقَاءُ

تَجْمَعُ فِيْ الظِّلِّ شَرَايِيْنَ اللَّيْلِ

خَوْفًا

مِنْ ذِئْبٍ قَدْ مَاتَ.



3 ديسمبر 2013





دفتر أحزاني



لَا تَفْتَحْ دَفْتَرَ أَحْزَانِي

وَاتْرُكْنِي بَيْنَ الغَيْمَاتِ

سَوْسَنَةً دَخَلَتْ خَيْمَتَهَا

تَغْزِلُ مِنْ بَحْرِ الدَّمْعَاتِ

شَفَقًا

مَنْسِيَّ اللَّحَظَاتِ.



3 ديسمبر 2013





ستيان



فِيْ الخُصِّ بَنَادِقُ آلِيَّةْ

وَبَنَاتُ الرِّيْفِ

قَشَّرْنَ الرُّمَّانَ

فَوْقَ الصَّدْرِ

وَتَرَكْنَ عَلَى الحَبْلِ

سُتْيَانًا ذَهَبِيَّا.



3 ديسمبر 2013

شغف الملهوف





لَا تَفْضَحْ سَوْسَنَكَ المَكْلُوْمَ عَلَى الرِّيْحِ

فَالرِّيْحُ تُرَاوِدُ كُلَّ السَّوْسَنِ عَنْ نَفْسِهْ

وَاكْتُمْ شَغَفَ المَلْهُوْفِ سَرَابًا فِيْ الضَّوْءِ

فَالضَّوْءُ كَتُوْمٌ وَحَنُوْنُ.





3 ديسمبر 2013





صندوق العيد



لَا تَفْتَحْ صُنْدُوْقَ العِيْدِ

وَتَمَهَّلْ فِيْ دَرْبِ الغِيْدِ

فَالحَيَّةُ بَاضَتْ بَيْضَتَهَا

سُمًّا

فِيْ صُنْدُوْقِ العِيْدِ.



3 ديسمبر 2013



طبيب



مَا كَانَ أَبُوْكِ طَبِيْبًا لِلْحَيِّ

لَكِنَّ الدَّاءَ تَسَرَّبَ فِيْ الشُّرْيَانِ

فَتَنَادَى الخَلْقُ

مَنْ سَيَطَبُّ الوَادِي.





3 ديسمبر 2013





لا تعجل

لَا تَعْجَلْ بِالتَّصْرِيْحِ

فَالحَرْفُ المَكْنُوْنُ

مَجْنُوْنُ

وَالحَرْفُ المَنْشُوْرُ

مَبْتُوْرُ.



3 ديسمبر 2013



لو كنت أعلم



لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكِ

أَسْكَنْتِ قَلْبِي لَحْظَكِ

وَسَقِيْتِنِيْ طَعْمَ الهَوَى

حُلْوًا وَغَضًّا طَعْمُهُ

مَا كُنْتُ أَخْفَيْتُ البُكَا فِيْ أَضْلُعِي

وَلِكُنْتُ أَعْلَنْتُ الخُضُوْعَ عَلَى الضَّنَى

فَالوَجْدُ مِنْكِ حَلَالُنَا

وَصَلاحُ قَلْبٍ قَدْ هَوَى.



20 ديسمبر 2013



ليل تمشى



لَيْلٌ تَمَشَّى فِيْ خُيُوْطِ العُمْرِ فِيْ كَفِّيْ أَنَا

يَحْكِيْ حِكَايَاتِ الضَّنَى

فَوْقَ الأَنَامِلِ مَخْدَعٌ لِلْخَدِّ وَالدَّمْعُ السَّنَا

يَكْسُو مَشَاعِرَ ضِحْكَتِيْ

وَيَنَامُ فَوْقَ الدَّرْبِ مَحْزُوْنًا عَلَى حَرْفِ رَنَا

وَكَأَنَّ لَيْلِيْ فِيْ مَقَادِيْرِي عَذَابَاتُ الدُّنَى

وَكَأَنَّ لَسْتُ أَنَا أَنَا.



21 ديسمبر 2013