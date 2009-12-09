

امتحان الاخير

مهرائيل هرمينا

الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 10:54

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







"أما تعرفون أنكم هيكل الله، وأن روح الله يسكن فيكم؟ فمن هدم هيكل الله هدمه الله، لأن هيكل الله مقدس، وأنتم أنفسكم هذا الهيكل."

((كورنثوس/الفصل الثالث ))



حين طلب الشيطان من يسوع فيما كان يجربه أن يقفز من جناح الهيكل و الهيكل كما رأينا أعلاه هو الانسان و خاصة في الحضارات القديمة كانو يبنون المعابد و يحيطونها بستة و اربعين عمودا اشارة لصبغيات الانسان كما معبد أثينا الشهير و بعلبك ...كيف اذن ممكن للمسيح أن يقفز من شرفة جسده ?!

للهيكل باب للخروج و هو الصلاة و التأمل أو اليوغا أو الحضرة ..الخ ، المهم الاتجاه الى العالم الروحاني مع الاحتفاظ بالارادة و تفعيل الطاقة بهدوء ...

لكن للهيكل شرفة يمكن القفز منها بسرعة الى تلك العوالم الروحية عن طريق المخدرات التي تحرق الطاقة و تحيد الارادة .

كان امتحانا صعبا اجتازه المسيح بعد أن أغوته عشيقته المجدلية بعالم المخدرات .

لا يوجد نسخة من الإنجيل تعود الى عهد يسوع كل النسخ بعده بكثير ,فما يدرك ان أحدا ادعى أحكام هذا الدين وأدخل أفكار اليه وضحك عليكم جميعا ,أنت لم ترى ولم تسمع ,فقد قرأت من الكتاب

الرب قال الكلام مرة واحدة على ملئ من الناس .والملئ نقلوه من عقلوهم الى الورق.والورق تناقله الاجيال الى حضرتك .لا رأيت ولا سمعت ولا شاهدت.ما كنتش حاضر وقتها بس قريت

يعني كل الكتاب يلي معاك ممكن يكون غلط لان اي شخص من يلي حملو قبلك ممكن زاد عليه

أو حذفو كلام منه او بدلو كلامه .ما يدريك !!!! لم تشاهد شيئا ولم تسمع شيء فقط قرءت

حتى الذي حرف الانجيل حرم عليك التفكير .

وهو يحاول أن يشغل قلوب المؤمنين عن عبادة الله، ومحبته، بالإنشغال بالماديات والشهوات، ومحاولة نزع كلمة الله من القلب (لو8: 12)

ويحاول أن يعيق تقدم المؤمنين روحياً (اتس2: 8)، (دا10: 19-21).

وهو يقاوم الأبرار (زك3: 1-2)

وقد يحقد على الناس، ولا يريد خلاص أي أحد (لو8: 12)

بل يرغب أن يستولي على الفكر، ويتسلط على البشر (أع10: 38)

١٣ فضلا عن تضليل البشر،‏ تزرع الارواح الشريرة الرعب في قلوب الناس.‏ فالشيطان وأبالسته اليوم يعلمون انه لم يبقَ لهم سوى ‹زمان قصير› قبل وضع حدّ لنشاطهم،‏ لذلك فهم يزدادون شراسة بشكل لم يسبق له مثيل.‏ (‏رؤيا ١٢:‏١٢،‏ ١٧‏)

يضلّ الشيطان وأبالسته الناس ويبعدونهم عن الله.‏ —‏ رؤيا ١٢:9

‏

اذا فعلت مشيئة الله وقاومت الشيطان ابليس،‏ فسيهرب منك.‏ —‏ يعقوب ٤:‏٧،‏ ٨‏.‏

(14. دعوهم وشأنهم، فهم عميان يقودون عميانا. وإذا كان الأعمى يقود أعمى، يسقطان معا في حفرة».)

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ما يدريك ان الذي حرف الانجيل أضاف هذه الأيات ايضا كي يخدعك.فأنت لم ترى ولم تسمع بل قرءت!

حرم عليك التفكير .كي تبقى في نفس القوقعة العفنة التي اخترعها .خدعوك.وخدعو الجميع

الذي يثبت لك فقط مصادقية ما معك من الكتاب .هو وجود نسخة تعود الى عهد يسوع وهذا مستحيل لا يوجد .اذا مضحكوك عليك مش كلام الرب

- المرأة في الكتاب المقدس احقر من الخنزير وارزل من الكلب

... اذا أرادت المرأة الدفاع عن زوجها وحدث أن لمست عورة الآخر تقطع يدها بلا شفقة : سفر التثنية 25

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أَنَا هُوَ ٱلرَّاعِي ٱلصَّالِحُ، وَٱلرَّاعِي ٱلصَّالِحُ يَبْذِلُ نَفْسَهُ عَنِ ٱلْخِرَافِ يوحنا 11:10

فعلا أرد المسيحية خراف تسير بلا تفكير

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سفر نجس يدل على نجاسة المحرف

تكوين 49 : 25 من اله ابيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء الذي يباركك تاتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابض تحت.بركات الثديين والرحم.

أيوب 3 : 12 لماذا اعانتني الركب ولمالثدي حتى ارضع

ايوب 24 : 9 يخطفون اليتيم عنالثدي ومن المساكين يرتهنون

مزمور 22 : 9 لانك انت جذبتني من البطن.جعلتني مطمئنا علىثديي امي

أمثال 5 : 19 الظبية المحبوبة والوعلة الزهية.ليروك ثدياها في كل وقت وبمحبتها اسكر دائما

نشيد الإنشاد 1 : 13 صرة المرّ حبيبي لي.بين ثديي يبيت

نشيد الإنشاد 4 : 5 ثدياك كخشفتي ظبية توأمين يرعيان بين السوسن

نشيد الإنشاد 7 : 3 ثدياك كخشفتين توأمي ظبية

نشيد الإنشاد 7 : 7 قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد

نشيد الإنشاد 7 : 8 قلت اني اصعد الى النخلة وامسك بعذوقها.وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة انفك كالتفاح

نشيد الإنشاد 8 : 1 ليتك كاخ لي الراضع ثديي امي فاجدك في الخارج واقبلك ولا يخزونني

نشيد الإنشاد 8 : 8 لنا اخت صغيرة ليس لها ثديان.فماذا نصنع لاختنا في يوم تخطب



نشيد الإنشاد 8 : 10 انا سور وث الرب يقول لداود وحده بوحده ما ذنب النساء

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الرب يغتصب نساء داوود أمام الجميع ! حقير الذي حرف الانجيل

في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 12 : 10-12 نبي الله داود عليه السلام احتقر الله فأخذ الله نساءه وأعطاهن لقريبه ليزني معهن على مرآى جميع بني إسرائيل !!



" 10لِذَلِكَ لَنْ يُفَارِقَ السَّيْفُ بَيْتَكَ إِلَى الأَبَدِ، لأَنَّكَ احْتَقَرْتَنِي واغْتَصَبْتَ امْرَأَةَ أُورِيَّا الْحِثِّيِّ». 11واسْتَطْرَدَ: «هَذَا مَا يَقُولهُ الرَّبُّ: سَأُثِيرُ عَلَيْكَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ مَنْ يُنْزِلُ بِكَ الْبَلاَيَا، وَآخُذُ نِسَاءَكَ أَمَامَ عَيْنَيْكَ وَأُعْطِيهِنَّ لِقَرِيبِكَ، فَيُضَاجِعُهُنَّ فِي وَضَحِ النَّهَارِ. 12أَنْتَ ارْتَكَبْتَ خَطِيئَتَكَ فِي السِّرِّ، وَأَنَا أَفْعَلُ هَذَا الأَمْرَ عَلَى مَرْأَى جَمِيعِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَفِي وَضَحِ النهار..

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الارض لها زوايا أربع غبي محرف الانجيل .هذا يدل على بشرية الدين ..الكرة لها زوايا اربع !

لان الكلام بشري ليس سماوي

(سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي 20: 8) وَيَخْرُجُ لِيُضِلَّ الأُمَمَ الَّذِينَ فِي أَرْبَعِ زَوَايَا الأَرْضِ: جُوجَ وَمَاجُوجَ، لِيَجْمَعَهُمْ لِلْحَرْبِ، الَّذِينَ عَدَدُهُمْ مِثْلُ رَمْلِ الْبَحْرِ.

يرى بات إيرمان بأنّ قراءة الاناجيل تكون عبارة عن قراءة عمودية. يشكّل هذا النوع من القراءة ما يشبه قرائتنا القصص، وقد تعلمنا تلك القراءة في المدارس وهي ذاتها يمارسها رجال الدين { كهنة، مبشرين ..الخ } في صلواتهم أو عظاتهم.



وتشكّل القراءة العمودية نوع لا يظهر عبره أيّ تقييم لفروقات قائمة بين إصدارات مختلفة لذات القصة.



فحين تحين ساعة التدقيق بمصداقية نص مكتوب من قبل شهود مختلفين أو من مصادر مختلفة، كحال الأناجيل الأربعة، فيجب حضور توافق وتماسك ما بتلك القصة { وبكل قصة }، لكن فيما لو نقم بتحقيق قراءة أفقية للقصة، فسيتوجب أن تكون أكثر تماسكاً.



فهل نرى هذا في العهد الجديد فيما لو نحقق قراءة أفقية أو قراءة مقارنة؟



يبدو أنّ مؤلفي الاناجيل، قد خلقوا اصداراتهم الخاصة، وعند إجراء تلك المقارنة، سيظهر ما لا يحلو للمتدين رؤيته، هو أنّ تلك القصص تشكّل شهادات، وأنّ تلك الشهادات، لا تحمل المصداقيّة لتناقض تصريحات الشهود!





وبظلّ غياب شهادات أكثر خارج النص المقدّس الديني، نعرض التناقضات القائمة بذاك النص. وجدير بالتنويه بأنه لا يمكن اعتبار تلك القصص، من قبل أيّ مؤرِّخ، كدليل على تاريخيّة الشخصية التي يتحدثون عنها.



سنحاول تجميع كامل تناقضات العهد الجديد، وهي بحدود 196 تناقض تُضاف لتناقضات ذكرناها سابقاً.





التناقض الأوّل



يعود نسب يسوع إلى ابن داوود، سليمان ..





بحسب انجيل متى 1

6 وَيَسَّى وَلَدَ دَاوُدَ الْمَلِكَ. وَدَاوُدُ الْمَلِكُ وَلَدَ سُلَيْمَانَ مِنَ الَّتِي لأُورِيَّا.







يعود نسب يسوع إلى ابن داوود, ناتان ..





بحسب انجيل لوقا 3

31 بْنِ مَلَيَا، بْنِ مَيْنَانَ، بْنِ مَتَّاثَا، بْنِ نَاثَانَ، بْنِ دَاوُدَ،







التناقض الثاني





الإعلان عن ولادة خاصة ليسوع قبل الحمل ..





بحسب انجيل لوقا 1

26 وَفِي الشَّهْرِ السَّادِسِ أُرْسِلَ جِبْرَائِيلُ الْمَلاَكُ مِنَ اللهِ إِلَى مَدِينَةٍ مِنَ الْجَلِيلِ اسْمُهَا نَاصِرَةُ،

27 إِلَى عَذْرَاءَ مَخْطُوبَةٍ لِرَجُل مِنْ بَيْتِ دَاوُدَ اسْمُهُ يُوسُفُ. وَاسْمُ الْعَذْرَاءِ مَرْيَمُ.

28 فَدَخَلَ إِلَيْهَا الْمَلاَكُ وَقَالَ: «سَلاَمٌ لَكِ أَيَّتُهَا الْمُنْعَمُ عَلَيْهَا! اَلرَّبُّ مَعَكِ. مُبَارَكَةٌ أَنْتِ فِي النِّسَاءِ».

29 فَلَمَّا رَأَتْهُ اضْطَرَبَتْ مِنْ كَلاَمِهِ، وَفَكَّرَتْ: «مَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هذِهِ التَّحِيَّةُ!»

30 فَقَالَ لَهَا الْمَلاَكُ: «لاَ تَخَافِي يَا مَرْيَمُ، لأَنَّكِ قَدْ وَجَدْتِ نِعْمَةً عِنْدَ اللهِ.

31 وَهَا أَنْتِ سَتَحْبَلِينَ وَتَلِدِينَ ابْنًا وَتُسَمِّينَهُ يَسُوعَ.







الإعلان عن ولادة خاصة ليسوع بعد الحمل ..





بحسب إنجيل متى 1

18 أَمَّا وِلاَدَةُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ فَكَانَتْ هكَذَا: لَمَّا كَانَتْ مَرْيَمُ أُمُّهُ مَخْطُوبَةً لِيُوسُفَ، قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَا، وُجِدَتْ حُبْلَى مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ.

19 فَيُوسُفُ رَجُلُهَا إِذْ كَانَ بَارًّا، وَلَمْ يَشَأْ أَنْ يُشْهِرَهَا، أَرَادَ تَخْلِيَتَهَا سِرًّا.

20 وَلكِنْ فِيمَا هُوَ مُتَفَكِّرٌ فِي هذِهِ الأُمُورِ، إِذَا مَلاَكُ الرَّبِّ قَدْ ظَهَرَ لَهُ فِي حُلْمٍ قَائِلاً: «يَا يُوسُفُ ابْنَ دَاوُدَ، لاَ تَخَفْ أَنْ تَأْخُذَ مَرْيَمَ امْرَأَتَكَ. لأَنَّ الَّذِي حُبِلَ بِهِ فِيهَا هُوَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ.

21 فَسَتَلِدُ ابْنًا وَتَدْعُو اسْمَهُ يَسُوعَ. لأَنَّهُ يُخَلِّصُ شَعْبَهُ مِنْ خَطَايَاهُمْ».







التناقض الثالث





تحدث الآباء عن عظمة مستقبل ابنهم يسوع ..





بحسب انجيلي متى 1 ولوقا 1

21 فَسَتَلِدُ ابْنًا وَتَدْعُو اسْمَهُ يَسُوعَ. لأَنَّهُ يُخَلِّصُ شَعْبَهُ مِنْ خَطَايَاهُمْ». متى

32 هذَا يَكُونُ عَظِيمًا، وَابْنَ الْعَلِيِّ يُدْعَى، وَيُعْطِيهِ الرَّبُّ الإِلهُ كُرْسِيَّ دَاوُدَ أَبِيهِ،

33 وَيَمْلِكُ عَلَى بَيْتِ يَعْقُوبَ إِلَى الأَبَدِ، وَلاَ يَكُونُ لِمُلْكِهِ نِهَايَةٌ».

34 فَقَالَتْ مَرْيَمُ لِلْمَلاَكِ: «كَيْفَ يَكُونُ هذَا وَأَنَا لَسْتُ أَعْرِفُ رَجُلاً؟»

35 فَأَجَابَ الْمَلاَكُ وَقَالَ لَها: «اَلرُّوحُ الْقُدُسُ يَحِلُّ عَلَيْكِ، وَقُوَّةُ الْعَلِيِّ تُظَلِّلُكِ، فَلِذلِكَ أَيْضًا الْقُدُّوسُ الْمَوْلُودُ مِنْكِ يُدْعَى ابْنَ اللهِ. لوقا







لم يعرف الأبوان أيّ شيء عن قدرات ومكانة ابنهم يسوع ..





بحسب انجيل لوقا 2

48 فَلَمَّا أَبْصَرَاهُ انْدَهَشَا. وَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: «يَا بُنَيَّ، لِمَاذَا فَعَلْتَ بِنَا هكَذَا؟ هُوَذَا أَبُوكَ وَأَنَا كُنَّا نَطْلُبُكَ مُعَذَّبَيْنِ!»

49 فَقَالَ لَهُمَا: «لِمَاذَا كُنْتُمَا تَطْلُبَانِنِي؟ أَلَمْ تَعْلَمَا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ أَكُونَ فِي مَا لأَبِي؟».

50 فَلَمْ يَفْهَمَا الْكَلاَمَ الَّذِي قَالَهُ لَهُمَا.







التناقض الرابع







أعلن الملاك ليوسف موضوع يسوع ..





بحسب انجيل متى 1

20 وَلكِنْ فِيمَا هُوَ مُتَفَكِّرٌ فِي هذِهِ الأُمُورِ، إِذَا مَلاَكُ الرَّبِّ قَدْ ظَهَرَ لَهُ فِي حُلْمٍ قَائِلاً: «يَا يُوسُفُ ابْنَ دَاوُدَ، لاَ تَخَفْ أَنْ تَأْخُذَ مَرْيَمَ امْرَأَتَكَ. لأَنَّ الَّذِي حُبِلَ بِهِ فِيهَا هُوَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ.







أعلن الملاك لمريم موضوع يسوع ..





بحسب انجيل لوقا 1

28 فَدَخَلَ إِلَيْهَا الْمَلاَكُ وَقَالَ: «سَلاَمٌ لَكِ أَيَّتُهَا الْمُنْعَمُ عَلَيْهَا! اَلرَّبُّ مَعَكِ. مُبَارَكَةٌ أَنْتِ فِي النِّسَاءِ».















التناقض الخامس







كان هناك 28 جيل من داوود إلى يسوع ..





بحسب انجيل متى 1

17 فَجَمِيعُ الأَجْيَالِ مِنْ إِبْراهِيمَ إِلَى دَاوُدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِيلاً، وَمِنْ دَاوُدَ إِلَى سَبْيِ بَابِلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِيلاً، وَمِنْ سَبْيِ بَابِلَ إِلَى الْمَسِيحِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِيلاً.







بينما كان هناك 43 جيل من داوود إلى يسوع ..







بحسب انجيل لوقا 3

23 وَلَمَّا ابْتَدَأَ يَسُوعُ كَانَ لَهُ نَحْوُ ثَلاَثِينَ سَنَةً، وَهُوَ عَلَى مَا كَانَ يُظَنُّ ابْنَ يُوسُفَ، بْنِ هَالِي،

24 بْنِ مَتْثَاتَ، بْنِ لاَوِي، بْنِ مَلْكِي، بْنِ يَنَّا، بْنِ يُوسُفَ،

25 بْنِ مَتَّاثِيَا، بْنِ عَامُوصَ، بْنِ نَاحُومَ، بْنِ حَسْلِي، بْنِ نَجَّايِ،

26 بْنِ مَآثَ، بْنِ مَتَّاثِيَا، بْنِ شِمْعِي، بْنِ يُوسُفَ، بْنِ يَهُوذَا،

27 بْنِ يُوحَنَّا، بْنِ رِيسَا، بْنِ زَرُبَّابِلَ، بْنِ شَأَلْتِيئِيلَ، بْنِ نِيرِي،

28 بْنِ مَلْكِي، بْنِ أَدِّي، بْنِ قُصَمَ، بْنِ أَلْمُودَامَ، بْنِ عِيرِ،

29 بْنِ يُوسِي، بْنِ أَلِيعَازَرَ، بْنِ يُورِيمَ، بْنِ مَتْثَاتَ، بْنِ لاَوِي،

30 بْنِ شِمْعُونَ، بْنِ يَهُوذَا، بْنِ يُوسُفَ، بْنِ يُونَانَ، بْنِ أَلِيَاقِيمَ،

31 بْنِ مَلَيَا، بْنِ مَيْنَانَ، بْنِ مَتَّاثَا، بْنِ نَاثَانَ، بْنِ دَاوُدَ،









التناقض السادس







كان يعقوب والد يوسف ..





بحسب انجيل متى 1

16 وَيَعْقُوبُ وَلَدَ يُوسُفَ رَجُلَ مَرْيَمَ الَّتِي وُلِدَ مِنْهَا يَسُوعُ الَّذِي يُدْعَى الْمَسِيحَ.







كان هالي هو والد يوسف ..





بحسب انجيل لوقا 3

23 وَلَمَّا ابْتَدَأَ يَسُوعُ كَانَ لَهُ نَحْوُ ثَلاَثِينَ سَنَةً، وَهُوَ عَلَى مَا كَانَ يُظَنُّ ابْنَ يُوسُفَ، بْنِ هَالِي،







التناقض السابع







كانوا سيسمونه عمانوئيل ..





بحسب انجيل متى 1

23 «هُوَذَا الْعَذْرَاءُ تَحْبَلُ وَتَلِدُ ابْنًا، وَيَدْعُونَ اسْمَهُ عِمَّانُوئِيلَ» الَّذِي تَفْسِيرُهُ: اَللهُ مَعَنَا.







ولكنهم أسموه يسوع ..





بحسب انجيل متى 1

25 وَلَمْ يَعْرِفْهَا حَتَّى وَلَدَتِ ابْنَهَا الْبِكْرَ. وَدَعَا اسْمَهُ يَسُوعَ.









التناقض الثامن







وُلِدَ يسوع أيام الملك هيرودوس ..





بحسب انجيل متى 2

1 وَلَمَّا وُلِدَ يَسُوعُ فِي بَيْتِ لَحْمِ الْيَهُودِيَّةِ، فِي أَيَّامِ هِيرُودُسَ الْمَلِكِ، إِذَا مَجُوسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ قَدْ جَاءُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ







وُلِدَ يسوع إثر بدء اكتتاب كيرينيوس والي سورية





بحسب انجيل لوقا 2

1 وَفِي تِلْكَ الأَيَّامِ صَدَرَ أَمْرٌ مِنْ أُوغُسْطُسَ قَيْصَرَ بِأَنْ يُكْتَتَبَ كُلُّ الْمَسْكُونَةِ.

2 وَهذَا الاكْتِتَابُ الأَوَّلُ جَرَى إِذْ كَانَ كِيرِينِيُوسُ وَالِيَ سُورِيَّةَ.

3 فَذَهَبَ الْجَمِيعُ لِيُكْتَتَبُوا، كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَدِينَتِهِ.

4 فَصَعِدَ يُوسُفُ أَيْضًا مِنَ الْجَلِيلِ مِنْ مَدِينَةِ النَّاصِرَةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ، إِلَى مَدِينَةِ دَاوُدَ الَّتِي تُدْعَى بَيْتَ لَحْمٍ، لِكَوْنِهِ مِنْ بَيْتِ دَاوُدَ وَعَشِيرَتِهِ،

5 لِيُكْتَتَبَ مَعَ مَرْيَمَ امْرَأَتِهِ الْمَخْطُوبَةِ وَهِيَ حُبْلَى.

6 وَبَيْنَمَا هُمَا هُنَاكَ تَمَّتْ أَيَّامُهَا لِتَلِدَ.

7 فَوَلَدَتِ ابْنَهَا الْبِكْرَ وَقَمَّطَتْهُ وَأَضْجَعَتْهُ فِي الْمِذْوَدِ، إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مَوْضِعٌ فِي الْمَنْزِلِ.









التناقض التاسع







فروا يوسف، مريم ويسوع إلى مصر، عندما كان يقتل هيرودوس كل الذكور بعمر اقل من عامين. { ملاحظة: كان عمر عم يسوع، يوحنا، اقل من عامين، وبقي على قيد الحياة دون الحاجة إلى الفرار! }





بحسب انجيل متى 2

13 وَبَعْدَمَا انْصَرَفُوا، إِذَا مَلاَكُ الرَّبِّ قَدْ ظَهَرَ لِيُوسُفَ فِي حُلْمٍ قَائِلاً: «قُمْ وَخُذِ الصَّبِيَّ وَأُمَّهُ وَاهْرُبْ إِلَى مِصْرَ، وَكُنْ هُنَاكَ حَتَّى أَقُولَ لَكَ. لأَنَّ هِيرُودُسَ مُزْمِعٌ أَنْ يَطْلُبَ الصَّبِيَّ لِيُهْلِكَهُ».

14 فَقَامَ وَأَخَذَ الصَّبِيَّ وَأُمَّهُ لَيْلاً وَانْصَرَفَ إِلَى مِصْرَ.

15 وَكَانَ هُنَاكَ إِلَى وَفَاةِ هِيرُودُسَ. لِكَيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ مِنَ الرَّبِّ بِالنَّبِيِّ الْقَائِل: «مِنْ مِصْرَ دَعَوْتُ ابْني».

16 حِينَئِذٍ لَمَّا رَأَى هِيرُودُسُ أَنَّ الْمَجُوسَ سَخِرُوا بِهِ غَضِبَ جِدًّا. فَأَرْسَلَ وَقَتَلَ جَمِيعَ الصِّبْيَانِ الَّذِينَ فِي بَيْتِ لَحْمٍ وَفِي كُلِّ تُخُومِهَا، مِنِ ابْنِ سَنَتَيْنِ فَمَا دُونُ، بِحَسَب الزَّمَانِ الَّذِي تَحَقَّقَهُ مِنَ الْمَجُوسِ.







لم يفروا يوسف، مريم ويسوع إلى مصر، بل بقوا في الهيكل. لا يُشار لمجزرة الأطفال!!





بحسب انجيل لوقا 2

21 وَلَمَّا تَمَّتْ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ لِيَخْتِنُوا الصَّبِيَّ سُمِّيَ يَسُوعَ، كَمَا تَسَمَّى مِنَ الْمَلاَكِ قَبْلَ أَنْ حُبِلَ بِهِ فِي الْبَطْنِ.

22 وَلَمَّا تَمَّتْ أَيَّامُ تَطْهِيرِهَا، حَسَبَ شَرِيعَةِ مُوسَى، صَعِدُوا بِهِ إِلَى أُورُشَلِيمَ لِيُقَدِّمُوهُ لِلرَّبِّ،

23 كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي نَامُوسِ الرَّبِّ: أَنَّ كُلَّ ذَكَرٍ فَاتِحَ رَحِمٍ يُدْعَى قُدُّوسًا لِلرَّبِّ.

24 وَلِكَيْ يُقَدِّمُوا ذَبِيحَةً كَمَا قِيلَ فِي نَامُوسِ الرَّبِّ: زَوْجَ يَمَامٍ أَوْ فَرْخَيْ حَمَامٍ.

25 وَكَانَ رَجُلٌ فِي أُورُشَلِيمَ اسْمُهُ سِمْعَانُ، وَهَذَا الرَّجُلُ كَانَ بَارًّا تَقِيًّا يَنْتَظِرُ تَعْزِيَةَ إِسْرَائِيلَ، وَالرُّوحُ الْقُدُسُ كَانَ عَلَيْهِ.

26 وَكَانَ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ أَنَّهُ لاَ يَرَى الْمَوْتَ قَبْلَ أَنْ يَرَى مَسِيحَ الرَّبِّ.

27 فَأَتَى بِالرُّوحِ إِلَى الْهَيْكَلِ. وَعِنْدَمَا دَخَلَ بِالصَّبِيِّ يَسُوعَ أَبَوَاهُ، لِيَصْنَعَا لَهُ حَسَبَ عَادَةِ النَّامُوسِ،

28 أَخَذَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وَبَارَكَ اللهَ وَقَالَ:

29 «الآنَ تُطْلِقُ عَبْدَكَ يَا سَيِّدُ حَسَبَ قَوْلِكَ بِسَلاَمٍ،

30 لأَنَّ عَيْنَيَّ قَدْ أَبْصَرَتَا خَلاَصَكَ،

31 الَّذِي أَعْدَدْتَهُ قُدَّامَ وَجْهِ جَمِيعِ الشُّعُوبِ.

32 نُورَ إِعْلاَنٍ لِلأُمَمِ، وَمَجْدًا لِشَعْبِكَ إِسْرَائِيلَ».

33 وَكَانَ يُوسُفُ وَأُمُّهُ يَتَعَجَّبَانِ مِمَّا قِيلَ فِيهِ.

34 وَبَارَكَهُمَا سِمْعَانُ، وَقَالَ لِمَرْيَمَ أُمِّهِ: «هَا إِنَّ هذَا قَدْ وُضِعَ لِسُقُوطِ وَقِيَامِ كَثِيرِينَ فِي إِسْرَائِيلَ، وَلِعَلاَمَةٍ تُقَاوَمُ.

35 وَأَنْتِ أَيْضًا يَجُوزُ فِي نَفْسِكِ سَيْفٌ، لِتُعْلَنَ أَفْكَارٌ مِنْ قُلُوبٍ كَثِيرَةٍ».

36 وَكَانَتْ نَبِيَّةٌ، حَنَّةُ بِنْتُ فَنُوئِيلَ مِنْ سِبْطِ أَشِيرَ، وَهِيَ مُتَقدِّمَةٌ فِي أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ، قَدْ عَاشَتْ مَعَ زَوْجٍ سَبْعَ سِنِينَ بَعْدَ بُكُورِيَّتِهَا.

37 وَهِيَ أَرْمَلَةٌ نَحْوَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً، لاَ تُفَارِقُ الْهَيْكَلَ، عَابِدَةً بِأَصْوَامٍ وَطَلِبَاتٍ لَيْلاً وَنَهَارًا.

38 فَهِيَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ وَقَفَتْ تُسَبِّحُ الرَّبَّ، وَتَكَلَّمَتْ عَنْهُ مَعَ جَمِيعِ الْمُنْتَظِرِينَ فِدَاءً فِي أُورُشَلِيمَ.

39 وَلَمَّا أَكْمَلُوا كُلَّ شَيْءٍ حَسَبَ نَامُوسِ الرَّبِّ، رَجَعُوا إِلَى الْجَلِيلِ إِلَى مَدِينَتِهِمُ النَّاصِرَةِ.









التناقض العاشر







خضع يسوع للتجربة خلال 40 يوم بالصحراء ..





بحسب انجيل مرقس 1

13 وَكَانَ هُنَاكَ فِي الْبَرِّيَّةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يُجَرَّبُ مِنَ الشَّيْطَانِ. وَكَانَ مَعَ الْوُحُوشِ. وَصَارَتِ الْمَلاَئِكَةُ تَخْدِمُهُ.







خضع يسوع للتجربة إثر مرور 40 يوم بالصحراء ..







بحسب انجيل متى 4

2 فَبَعْدَ مَا صَامَ أَرْبَعِينَ نَهَارًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، جَاعَ أَخِيرًا.

3 فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ الْمُجَرِّبُ وَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فَقُلْ أَنْ تَصِيرَ هذِهِ الْحِجَارَةُ خُبْزًا».









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