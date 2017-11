مهرائيل هرمينا

في البدء خلق الله السموات والارض. 2 وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. ........... 6 وقال اللهليكن جلد(رقيع) في وسط المياه.وليكن فاصلا بين مياه ومياه. 7 فعمل الله الجلد(رقيع) وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد(رقيع).وكان كذلك. ودعا الله الجلد سماء.وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا 9 وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء الى مكان واحد ولتظهر اليابسة.وكان كذلك. 10 ودعا الله اليابسة ارضا.ومجتمع المياه دعاه بحارا.



فى الترجمه العربيه للكتاب المقدس يستخدم كلمة جلد ،لترجمة الكلمة العبريه רָקִיעַ (raqiya) وتنطق بالعبريه (رقيع) ،ونفس الكلمه بنفس النطق تستخدم فى اللغه العربيه بمعنى سماء .



"اقتباس من لسان العرب"

في الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ رضي الله عنه حين حكم في بني قريظة : لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ، فجاء به على التذكير كأنه ذهب به إلى معنى السقف ، وعنى سبع سماوات ، وكل سماء يقال لها رقيع ، وقيل : الرقيع اسم سماء الدنيا فأعطى كل سماء اسمها . وفي الصحاح : والرقيع سماء الدنيا وكذلك سائر السماوات .



مصدر كلمة رقيع العبريه ،الفعل רקע (raqa’) ويعنى ترقيق شئ صلب بالضغط او الطرق عليه ...



استخدم الفعل بمعنى طرق او سبك او بسط شئ صلب ،فى مواضع اخرى



إشعياء٤٠ ١٩ الصنم يسبكه الصانع .

حزقيال ٦١١ هكذا قال السيد الرب.اضرب بيدك واخبط برجلك.

ارميا ١٠٩ فضة مطرقة تجلب من ترشيش.

اشعياء ٤٤٦ انا الرب صانع كل شيء ناشر السموات وحدي باسط الارض.

سفر العدد مجامر هؤلاء المخطئين ضد نفوسهم فليعملوها صفائح مطروقة غشاء للمذبح..



لم يستخدم ذلك المصدر السابق للكلمه فى الكتاب المقدس الا مع الاشياء الصلبه..



معنى الكلمه فى معاجم الكتاب المقدس :



فى قاموس سترونج (الاشهر) : هو قاموس إنجليزي لمصادر الكلمات العبرية واليونانية في العهد القديم والعهد الجديد :

. רָקִיעַ raqiya



. extended surface (solid), expanse(flat as base, support) , firmament (of vault of heaven supporting waters above)

considered by Hebrews as solid and supporting ‘waters’ above



سطح او امتداد او داعم صلب او القبه السماويه التى اعتبرها العبرانيون صلبه وتحجز المياه العلويه ....

...



اذن الرقيع ،لغويا فى العبريه او حتى العربيه لا تعنى ابدا فراغ او هواء بل شئ صلب...



حتى كلمة جلد التى اختارها المترجم للعربيه لاتعنى ابدا فراغ



"اقتباس من لسان العرب"

الجلد : القوة والشدة . وفي حديث الطواف : ليرى المشركون جلدهم الجلد القوة والصبر ومنه حديث عمر : كان أخوف جلدا أي : قويا في نفسه وجسده . والجلد : الصلابة والجلادة والجلد : الغليظ من الأرض . والجلد : الأرض الصلبة ... وتمرة جلدة : صلبة مكتنزة



ويتفق مع هذا الكلام الموسوعه اليهوديه :



تقول فى مقال COSMOGONY. "اعتبر اليهود الارض مسطحه،تطفو على المياه وتعلوها قبه صلبه مزينه بالنجوم"

.

وايضا الموسوعة الكاثولوكيه :تقول

"يبدو أن فكرة السماء كقبة صلبة واسعة قد كانت شائعه بين الشعوب القديمة، ويوضح تاثر العبرانيين بأفكار مماثلة، العديد من المقاطع التوراتية.فنقرا فى التكوين ان الله خلق قبه لفصل المياه العلويه عن المياه الارضيه،والكلمه العبريه "raqiya" تعنى شئ مطروق ومرقق ، ويدعم هذا المعنى اكثر ،نصوص اخرى...... الخ



محاولات تبرير الخطا والرد عليها



اقتراح الرقيع الجوى





،هو اقتراح من من يعلم استحاله الدفاع عن صلابة السماء ... وجهة نظرهم ،ان كلمة "رقيع" يمكن فهمها على انها "امتداد او اتساع" ليس بالضرؤره صلب, لكن هوائى غازى، يعنى الاله عمل امتداد غير صلب ،وهنا انقسموا رايين :





اما ان يكون الرقيع الامتداد الهوائى بين الارض والسحاب، او اهو ابعد من ذلك فيشمل امتداد حتى القمر والشمس والنجوم ..اى الفضاء كله ....







...تفسير الكتاب المقدَّس - مركز المطبوعات المسيحية جـ 1 ص 146.الجَلَد " هو شيء منبسط ممتد وهو يرينا خلق الجو،فالجَلد هو الغلاف الجوي الذي تطير الطيور في جزئه الأدنى، ومازال معروفًا لليوم بهذا الاسم (الجَلد) والجَلد في اللغة العربية يُطلق عليه " رقيع " أي فضاء شاسع.





منطق الحجه الاتى :







١ ان معنى كلمة رقيع لغويا "امتداد "،اذن قد يكون امتداد الغلاف الجوى او الفضاء..





٢بما ان النص(تكوين ١٨) يسمى الجلد سماء ، ونص التثنيه ٤١٧ يقول" شبه طير ما ذي جناح مما يطير في السماء" ... كيف يطير الطير فى سماء صلبه؟ اذن السماء فراغ.









تلك التفسيرات غير مقنعه لاسباب ....





الحجه الاولى، نعم نتفق ان "رقيع" امتداد ،لكن السؤال ،امتداد لشئ صلب ام لا ؟ اين الدليل اللغوى على استخدامها بمعنى مد وترقيق فراغ؟ ببساطه لايوجد....





الحجه الثانيه ١ - بالرغم من تسمية الجلد سماء ،لايعنى ذلك انه يمثل كل السماء ,بل من باب تسميه الجزء باسم الكل... فى نفس النص مثلا , سمى الاله النور نهارا " ودعا الله النور نهارا " ،ولكن لا يعنى انه ممثل وحيد للنور،فسمى القمر والشمس نورا ايضا " فعمل الله النورين العظيمين.النور الاكبر لحكم النهار والنور الاصغر لحكم الليل.والنجوم"





٢ النص يقول " وقال الله لتكن انوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل." . .لماذا لم يقل النص انوارا فى السماء،اذا كان الجلد مطابق كليا للسماء؟

..

٣ نص اخر المزامير ١٩١ "السماوات تحدث بمجد الله والجلد(الرقيع السماوى) يخبر بعمل يده". لاحظنا تفرقه النص؟





٤ فوق الجلد (الرقيع السماوى) توجد مياه ولايوجد نص يقول المياه داخل الرقيع ،دائما المياه مع السماء تستخدم..



٥ دليل لغوى اخر ،يقول التكوين ١١٧ وَتَكُونَ أَنْوَارًا فِي جَلَدِ السَّمَاءِ لِتُنِيرَ عَلَى الأَرْضِ». وَكَانَ كَذلِكَ. ١٦ فَعَمِلَ اللهُ النُّورَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ: النُّورَ الأَكْبَرَ لِحُكْمِ النَّهَارِ، وَالنُّورَ الأَصْغَرَ لِحُكْمِ اللَّيْلِ، وَالنُّجُومَ. ١٧ وَجَعَلَهَا (āta) اللهُ فِي جَلَدِ السَّمَاءِ لِتُنِيرَ عَلَى الأَرْضِ.







الفعل العبرى (āta) الذى يعنى" وضعها او جعلها" ، يستخدمفى الحديث عن وضع شئ فى موضع , دائما يكون ماده وليس فراغ ...







حزقيال ١٢٢ والجلد على رؤؤس تلك المخلوقات يشبه البلور..



النص يثبت على الاقل ان الكاتب اعتقد بصلابة الرقيع -





٦ دليل اخر يقول التكوين " وَقَالَ اللهُ: «لِتَفِضِ الْمِيَاهُ زَحَّافَاتٍ ذَاتَ نَفْسٍ حَيَّةٍ، وَلْيَطِرْ طَيْرٌ فَوْقَ الأَرْضِ عَلَى وَجْهِ جَلَدِ السَّمَاءِ».



الطيور تطير على وجه الجلد او مقابل سطحه وليس فى داخل الجلد ،والسبب منطقيا انه ليس هواء ...





٧ بغض النظر عن الكلمه المستخدمه , منطقيا اذا كانت وظيفتها حاجز وسد بين مياه ومياه ،منطقيا ستكون شديدة الصلابه لتتحمل المياه العظيمه السماويه (كيف يحمل الهواء بحرا؟راجع كلامنا الاتى المفصل عن تلك المياه) وتحمى الارض من الغرق ،كما حدث فى طوفان نوح.







٨ سؤال اخر :لماذا لم يستخدم كاتب التكوين كلمة فراغ او هواء او فسحه بين مائين؟ !!!





٩ لو فسرنا الرقيع بالفضاء الخارجى ،اذن الله خلق الكون كله لكى يفصل بين مياه الارض ،وبين مياه اخرى فى ماوراء النجوم لانعلم اين هى ، قد تبعد مليارات السنوات الضوئيه ، ارسلها مره لطوفان نوح!!!.





كيف فهم قدماء علماء اليهود الرقيع؟



.. يقول يوسيفوس مؤرخ القرن الاول اليهودى الشهير فى كتابه تاريخ اليهود الجزء الاول... خلق الله الرقيع من البلور ووضعه حول الارض ...



وجاء وصف الرقيع فى ترجوم جوناثان كالاتى جعل الله سمك الرقيع ،مقدار ثلاثة اصابع بين حدود السماء ومياه المحيط.



والميدراش يكرر نفس الفكره...



لم يختلف قدامى اليهود ابدا فى كونها صلبه،لكن مقدار سمكها ،ومن اى معدن مصنوعه .... الكلام ينطبق ايضا على العالم المسيحى القديم .. .و عندى المزيد من الاقتباسات لاحبار يهود واباء الكنيسه الاوائل(تحتاج لموضوع منفصل) تؤكد ذلك ..



بعد تقديم العديد من الادلة على اعتقاد كاتبى الكتاب المقدس بصلابة الغلاف الجوى ،نذهب لعنصر كونى اخر ،وخطا علمى اخر.



٢ المياه السماويه

نستعرض النصوص ومشكلاتها العلميه



سفر التكوين :1 في البدء خلق الله السموات و الارض1 :2 و كانت الارض خربة و خالية و على وجه الغمر ظلمة و روح الله يرف على وجه المياه1 ........: 6 و قال الله ليكن جلد في وسط المياه و ليكن فاصلا بين مياه و مياه1 :7 فعمل الله الجلد و فصل بين المياه التي تحت الجلد و المياه التي فوق الجلد و كان 1 :8 و دعا الله الجلد سماء و كان مساء و كان صباح يوما ثانيا1 :9 و قال الله لتجتمع المياه تحت السماء الى مكان واحد و لتظهر اليابسة و كان كذلك



نصوص اخرى عن ذلك المحيط المائى الكونى الوهمى



سفر المزامير ١٠٤٥ الْمُؤَسِّسُ الأَرْضَ عَلَى قَوَاعِدِهَا فَلاَ تَتَزَعْزَعُ إِلَى الدَّهْرِ وَالأَبَدِ.

٦ كَسَوْتَهَا (اى الارض) الْغَمْرَ المائى كَثَوْبٍ. فَوْقَ الْجِبَالِ تَقِفُ الْمِيَاهُ...



سفر أيوب اصحاح ٣٨١٦

هل انتهيت الى ينابيع البحر او في مقصورة الغمر(المائى) تمشيت.



المزامير ١٤٨٤

سبحيه يا ايتها الشمس والقمر سبحيه يا جميع كواكب النور. 4 سبحيه يا سماء السموات ويا ايتها المياه التي فوق السموات. 5 لتسبح اسم الرب لانه امر فخلقت. 6 وثبتها الى الدهر والابد.وضع لها حدا فلن تتعداه .



المياه دعامات للسماء حيث الاله :



المزامير ١٠٤٣ باركي يا نفسي الرب.يا رب الهي قد عظمت جدا مجدا وجلالا لبست. 2 اللابس النور كثوب الباسط السموات كشقة. 3 المسقف علاليه بالمياه الجاعل السحاب مركبته الماشي على اجنحة الريح .

المزامير ٢٩٣ صوت الرب على المياه.اله المجد ارعد.الرب فوق المياه الكثيرة.



يستخدمها للثواب و للعقاب :



التكوين ٤٩٢٥

من اله ابيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء الذي يباركك تاتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابض تحت (الارض)...



١١ فِي سَنَةِ سِتِّ مِئَةٍ مِنْ حَيَاةِ نُوحٍ، فِي الشَّهْرِ الثَّانِى، فِي الْيَوْمِ السَّابعَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ فِي ذلِكَ اليَوْمِ، انْفَجَرَتْ كُلُّ يَنَابِيعِ الْغَمْرِ الْعَظِيمِ، وَانْفَتَحَتْ طَاقَاتُ السَّمَاءِ …



محاولات تبرير الخطا والرد عليها



يدعى معظم الكتاب المسيحيين ان المياه التى فوق هى( السحاب)،منهم يوسف رياض أستاذ العهد القديم بإكليريكية الإسكندرية القمص تادرس يعقوب ملطي،الانبا فليمون السرياني، القمص أنطونيوس فهمي والكثير من التفاسير الغربيه للكتاب المقدس كتفسير جينيف , تفسير هنرى ١٩٦٠،تفسير كالفن ٢٠٠٧ ،... الخ الخ



لكن طبقا للنصوص تلك المياه ليست السحاب لاسباب :



١ النص يفرق بين السحب التى " اذا امتلات السحب مطرا تريقه على الارض سفر الجامعة ١١ ٣، و الغمرالذى يحتاج فتح نوافذ السماء .

ونص اخر مذكور سابقا يفرق بينهم "المزامير :الله الْمُسَقِّفُ عَلاَلِيَهُ بِالْمِيَاهِ. الْجَاعِلُ السَّحَابَ مَرْكَبَتَهُ"



٢ الاهم من ذلك اذا كان الجلد (الحاجز الذى وضع فيه الاله الشمس والنجوم بغض النظر عن كونه صلب ام فراغ ) ووضعه الاله للفصل بين مياه الارض ومياه السماء ،اذن حتما ستقع السحب على اعتبارها مياه ابعد من النجوم ،اليس كذلك؟



٣ المشكلة الثالثه ،كون الجلد صلب (اثبتنا ذلك سابقا) ،يعقد المشكله اكثر ...اذا كانت المياه السحاب ،اذن اين الجلد الصلب الواقع اسفلها؟....



وهكذا تبرير فاشل فى كل الاحوال...



تبرير اخر للخطا اقترحه بعض المفسرين ،ك هنرى موريس فى تعليقه على سفر التكوين

١٩٧٦ يعتبر فيه " الماء الذى فى السماء"، كان مظله كبيره من بخار الماء فى طبقة الثرموسفير،وانتهت وظيفته بعد طوفان نوح .....



ذلك الافتراض له مشاكله ايضا ...





١ اين الجلد الصلب بين طبقة الثرموسفير والارض؟





٢طبقة الثرموسفير موجوده 100-600 كيلومترا فوق سطح الأرض، ويوجد بها اشعه فوق البنفسجية وتسبب تأين للجزيئات، تصل درجة الحراره فيها بالنهار الى ٢٥٠٠ درجة مئويه،مع ذلك الغلاف الغازى بها خفيف ومخلخل للغايه لدرجة شبه Vacum ( حيز الخالي من أي مادة).. جزيئات الماء حتى لو كانت موجودة لبعض الوقت لا يمكن أن توجد لفترة طويلة في هذه البيئة لان الأشعة فوق البنفسجية من شأنها أن تفتتها ،ويستحيل ان تسقط فى شكل مطر على الارض .. حتى فيزيائيا لن تصمد تلك النظريه ،فاظهرت نماذج الكمبيوتران وجود تلك المظله والتى تحمل مطر كافى منها لمدة ٤٠ يوم من باب الافتراض ،سيرفع درجة حرارة الارض لدرجة تقضى على اى حياه عليها،بالاضافه لمشاكل تتعلق بالضغط والضوء والاشعه فوق البنفسجيه... مماجعل الخلقيين انفسهم يرفضون تلك النظريه ... راجع مثلا (Rush and Vardiman 1990, Vardiman and Bousselot 1998,

Vardiman 2003).



٣ هناك مشكله اخرى تقضى تماما على تلك النظريه ،

المياه مازالت موجوده ولم ينتهى دورها بانتهاء طوفان نوح







يقول مؤلف المزامير ١٤٨٤ سبحيه يا سماء السموات ويا ايتها المياه التي فوق السموات.

سفر التثنية الاصحاح الثاني والعشرون يقول بانه اذا قام رجل باغتصاب فتاة عذراء غير مخطوبة فان عليه ان يدفع لوالد الفتاة خمسين شيكلا من الفضة ويتزوج الفتاة وعقوبة له فانه لا يقدر ان يطلقها طوال عمره:



28«إِذَا وَجَدَ رَجُلٌ فَتَاةً عَذْرَاءَ غَيْرَ مَخْطُوبَةٍ، فَأَمْسَكَهَا وَاضْطَجَعَ مَعَهَا، فَوُجِدَا. 29يُعْطِي الرَّجُلُ الَّذِي اضْطَجَعَ مَعَهَا لأَبِي الْفَتَاةِ خَمْسِينَ مِنَ الْفِضَّةِ، وَتَكُونُ هِيَ لَهُ زَوْجَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ أَذَلَّهَا. لاَ يَقْدِرُ أَنْ يُطَلِّقَهَا كُلَّ أَيَّامِهِ.



تصوروا ان احدكم تقدم لخطبة فتاة فرفضته. في هذه الحالة لا يلزمه الا ان يحضر خمسين شيكل ويذهب لاغتصاب الفتاة في حفظ الرب ورعايته!



البعد الاخلاقي(مثال1):



اللاويين الاصحاح 21 الايات 16-23 يعلن الله بكل صراحة انه لا يرحب بتقدم ذوي الاعاقات لتقديم القرابين له:



16وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلاً: 17«كَلِّمْ هَارُون قَائِلاً: إِذَا كَانَ رَجُلٌ مِنْ نَسْلِكَ فِي أَجْيَالِهِمْ فِيهِ عَيْبٌ فَلاَ يَتَقَدَّمْ لِيُقَرِّبَ خُبْزَ إِلهِهِ. 18لأَنَّ كُلَّ رَجُل فِيهِ عَيْبٌ لاَ يَتَقَدَّمْ. لاَ رَجُلٌ أَعْمَى وَلاَ أَعْرَجُ، وَلاَ أَفْطَسُ وَلاَ زَوَائِدِيٌّ، 19وَلاَ رَجُلٌ فِيهِ كَسْرُ رِجْل أَوْ كَسْرُ يَدٍ، 20وَلاَ أَحْدَبُ وَلاَ أَكْشَمُ، وَلاَ مَنْ فِي عَيْنِهِ بَيَاضٌ، وَلاَ أَجْرَبُ وَلاَ أَكْلَفُ، وَلاَ مَرْضُوضُ الْخُصَى. 21كُلُّ رَجُل فِيهِ عَيْبٌ مِنْ نَسْلِ هَارُونَ الْكَاهِنِ لاَ يَتَقَدَّمْ لِيُقَرِّبَ وَقَائِدَ الرَّبِّ. فِيهِ عَيْبٌ لاَ يَتَقَدَّمْ لِيُقَرِّبَ خُبْزَ إِلهِهِ. 22خُبْزَ إِلهِهِ مِنْ قُدْسِ الأَقْدَاسِ وَمِنَ الْقُدْسِ يَأْكُلُ. 23لكِنْ إِلَى الْحِجَابِ لاَ يَأْتِي، وَإِلَى الْمَذْبَحِ لاَ يَقْتَرِبُ، لأَنَّ فِيهِ عَيْبًا، لِئَلاَّ يُدَنِّسَ مَقْدِسِي، لأَنِّي أَنَا الرَّبُّ مُقَدِّسُهُمْ».



هذه الايات يندى لها الجبين فتصور لو ان زميل لنا في المنتدى او في أي مكان آخر قرر ان يفتح شريط يسخر فيه من العميان والمصابين بالعرج او حتى ذوي الخصى المرضوضة. لا يمكن وصف هذا السلوك سوى بالمرض النفسي وبالتعويض عن النقص.



البعد العلمي:



بعيدا عن النقاش الجاري بين الخلقيين والتطوريين يحتوي الكتاب المقدس الكثير من الاخطاء العلمية البسيطة :



مثال1:

يتحدث عن كون الارنب يجتر وهذا خطأ علمي فالارانب لا تجتر. من الصعب على الاله الخبير العليم ان يقع فيه:





6وَالأَرْنَبَ، لأَنَّهُ يَجْتَرُّ لكِنَّهُ لاَ يَشُقُّ ظِلْفًا، فَهُوَ نَجِسٌ لَكُمْ. سفر اللاوين 11: 6



مثال2:



وهذه اية اخرى يصنف بها الكتاب المقدس الخفاش مع الطيور بالرغم ان الاطفال في الحضانة يتعلمون ان الخفاش يصنف مع الثدييات:



11«كُلَّ طَيْرٍ طَاهِرٍ تَأْكُلُونَ. 12وَهذَا مَا لاَ تَأْكُلُونَ مِنْهُ: النَّسْرُ وَالأَنُوقُ وَالْعُقَابُ 13وَالْحِدَأَةُ وَالْبَاشِقُ وَالشَّاهِينُ عَلَى أَجْنَاسِهِ، 14وَكُلُّ غُرَابٍ عَلَى أَجْنَاسِهِ، 15وَالنَّعَامَةُ وَالظَّلِيمُ وَالسَّأَفُ وَالْبَازُ عَلَى أَجْنَاسِهِ، 16وَالْبُومُ وَالْكُرْكِيُّ وَالْبَجَعُ 17وَالْقُوقُ وَالرَّخَمُ وَالْغَوَّاصُ 18وَاللَّقْلَقُ وَالْبَبْغَاءُ عَلَى أَجْنَاسِهِ، وَالْهُدْهُدُ وَالْخُفَّاشُ. 19وَكُلُّ دَبِيبِ الطَّيْرِ نَجِسٌ لَكُمْ. لاَ يُؤْكَلُ. 20كُلَّ طَيْرٍ طَاهِرٍ تَأْكُلُونَ. تثنية: اصحاح 14



مثال3:

يصف سفر اللاويين حشرات طائرة مثل الجراد والجنادب والخنافس بأنها تمتلك اربع ارجل:



20وَكُلُّ دَبِيبِ الطَّيْرِ الْمَاشِي عَلَى أَرْبَعٍ. فَهُوَ مَكْرُوهٌ لَكُمْ. 21إِلاَّ هذَا تَأْكُلُونَهُ مِنْ جَمِيعِ دَبِيبِ الطَّيْرِ الْمَاشِي عَلَى أَرْبَعٍ: مَا لَهُ كُرَاعَانِ فَوْقَ رِجْلَيْهِ يَثِبُ بِهِمَا عَلَى الأَرْضِ. 22هذَا مِنْهُ تَأْكُلُونَ: الْجَرَادُ عَلَى أَجْنَاسِهِ، وَالدَّبَا عَلَى أَجْنَاسِهِ، وَالْحَرْجُوانُ عَلَى أَجْنَاسِهِ، وَالْجُنْدُبُ عَلَى أَجْنَاسِهِ.

يقول بولس للناس في سفر اعمال الرسل 20:35 :

{............. متذكرين كلمات الرب يسوع انه قال مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ.}

نبحث في الأناجيل , فلا نجد اثرا لهذه المقولة .... إن بولس - إيها السادة - يكذب ! هل هناك تفسير آخر؟



2- متى شفى يسوع الأبرص ؟؟؟؟

في متى 8:1 نقرأ الآتي :

{ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة. 2 واذا ابرص قد جاء وسجد له قائلا يا سيد ان اردت تقدر ان تطهرني. 3 فمدّ يسوع يده ولمسه قائلا أريد فاطهر.وللوقت طهر برصه. 4 فقال له يسوع انظر ان لا تقول لأحد.بل اذهب أر نفسك للكاهن وقدم القربان الذي امر به موسى شهادة لهم .............14 ولما جاء يسوع الى بيت بطرس رأى حماته مطروحة ومحمومة }

أي أن يسوع شفى الأبرص قبل زيارة بيت سمعان بطرس .لكننا نجد في مرقس 1:29 ما يأتي :

{29 ولما خرجوا من المجمع جاءوا للوقت الى بيت سمعان واندراوس مع يعقوب ويوحنا. 30 وكانت حماة سمعان مضطجعة محمومة.فللوقت اخبروه عنها. 31 فتقدم واقامها ماسكا بيدها فتركتها الحمّى حالا وصارت تخدمهم. 32.......... 40. فأتى اليه ابرص يطلب اليه جاثيا وقائلا له ان اردت تقدر ان تطهرني. 41 فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له اريد فاطهر. 42 فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهر. 43 فانتهره وارسله للوقت 44 وقال له انظر لا تقل لاحد شيئا بل اذهب أر نفسك للكاهن وقدّم عن تطهيرك ما أمر به موسى شهادة لهم .}

قد يتضايق البعض , و يقول لي : و إنت مالك يا جدع إنت ؟ أهو شفاه و خلاص , أما صحيح بلاوي تتحدف علينا ..... و إيه ...؟ ...ييجوا في الهيافة و يتصدروا !

و إجابتي بكل بساطة ستكون : نحن يا اخينا نتحدث عن كلام الرب خالق الكون , فهل من المعقول ان يرتكب خالق المجرات و الذرات و البروتونات و النيوترونات والإلكترونات و الميزونات و الفوتوناتو النيوترينات مثل هذه الحماقات ( ضرورة السجع ) ؟؟



3- من الذي جاء إلى يسوع ؟؟؟؟؟

في متى8:5 نجد الآتي :

{ ولما دخل يسوع كفرناحوم جاء اليه قائد مئة يطلب اليه 6 ويقول يا سيد غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا. 7 فقال له يسوع انا آتي واشفيه.}

بينما نجد في لوقا 7:3 و 7:6 ما يأتي :

{ 2 وكان عبد لقائد مئة مريضا مشرفا على الموت وكان عزيزا عنده. 3 فلما سمع عن يسوع ارسل اليه شيوخ اليهود يسأله ان يأتي ويشفي عبده...........واذ كان غير بعيد عن البيت ارسل اليه قائد المئة اصدقاء يقول له يا سيد لا تتعب.لاني لست مستحقا ان تدخل تحت سقف }



4- هل كانت تحتضر ( في حال الموت ) أم ميتة بالفعل ؟؟؟؟؟

نجد في متى 9:18 الآتي :

{ 18 وفيما هو يكلمهم بهذا اذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا ان ابنتي الآن ماتت.لكن تعال وضع يدك عليها فتحيا.}

بينما نجد في لوقا 8:41 الآتي :

{ 41 واذا رجل اسمه يايروس قد جاء.وكان رئيس المجمع.فوقع عند قدمي يسوع وطلب اليه ان يدخل بيته. 42 لانه كان له بنت وحيدة لها نحو اثنتي عشرة سنة وكانت في حال الموت }

5- ماذا وصاهم يسوع ان يأخذوا معهم ؟؟؟؟؟

نجد في متى 10:10 الآتي :

{ 10 ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا احذية ولا عصا.لان الفاعل مستحق طعامه }

بينما نجد في مرقس 6:8 الآتي :

{8 واوصاهم ان لا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط.لا مزودا ولا خبزا ولا نحاسا في المنطقة. 9 بل يكونوا مشدودين بنعال ولا يلبسوا ثوبين }

طبعا سيأتي أحد من الشاطرين , و يقول لي لماذا أشرت للمقارنة بين أحذية و نعال .. الحذاء حذاء و النعال نعال .... على وزن الحمام حمام , و الفريك فريك . إجابتي و بكل بساطة ستكون : إلعب بعيد , روح شوف نسخ بلغات تانية و بعد كده إتكلم, أنا شخصيا قرأت كلمة حذاء مكررة في العددين في نسخة اجنبية . (( حاكم انا مسقف قوي و بتكلم لغات )) .





متى إكتشف يوحنا المعمدان أن يسوع هو المسيح ؟؟؟؟

نجد في متى 11:2 أن يوحنا بعث تلاميذه ليسألوه إن كان هو المسيح .



{ 2 اما يوحنا فلما سمع في السجن باعمال المسيح ارسل اثنين من تلاميذه. 3 وقال له انت هو الآتي ام ننتظر آخر}

كذلك في لوقا 7

{ 18 فاخبر يوحنا تلاميذه بهذا كله. 19 فدعا يوحنا اثنين من تلاميذه وارسل الى يسوع قائلا انت هو الآتي ام ننتظر آخر }

بينما نجد في يوحنا 1:29 ما يأتي :

{ وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا اليه فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. 30 هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صار قدامي لانه كان قبلي. 31 وانا لم اكن اعرفه.لكن ليظهر لاسرائيل لذلك جئت اعمد بالماء. 32 وشهد يوحنا قائلا اني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه. 33 وانا لم اكن اعرفه.لكن الذي ارسلني لاعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس. 34 وانا قد رأيت وشهدت ان هذا هو ابن الله.................36 فنظر الى يسوع ماشيا فقال هوذا حمل الله. }