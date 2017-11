أيمن غالى

2017 / 11 / 13

المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات









اللغة المصرية؛ هى لغة لها مفرداتها الخاصة و نحوها و صرفها الخاصين بها, و إن كان هناك الكثير من الكلمات ذات الأصل غير المصرى و منها الأرامية, و الفارسية, و التركية, و العربية, و غيرها من اللغات؛ إلا أنها تمصّرت لتناسب اللسان المصرى فى ضبط الحروف, و إبدال بعض حروف الكلمات لتتناسب مع اللسان المصرى ..

و هنا سأذكر بعد الكلمات المصرية المأخوذة عن العربية و التى بدورها أخذتها عن الفارسية, و نلاحظ هنا عملية تعريب الكلمة الفارسية لتناسب النطق العربى, و تمصير الكلمة العربية لتناسب النطق المصرى ..



أهطَل, و هَطَل .. و تستخدم للتعبير عن الشخص السفيه فى تصرفه و الغير ضابط لكلامه

و هى مأخوذة عن العربية " الخَطَل " بمعنى الحُمق و المنطق الفاسد, و هى كلمة مأخوذه عن الأصل الفارسى " خَتَل " و معناها الغش و الحُمق ..



طِيشَة .. و تستخدم فى المصرية بمعنى الشخص العديم الأهمية, و الذى لا يؤخذ برأيه لعدم رجاحة فكره و ضعف شخصيته

و هى مأخوذة عن العربية " الاُتَيْشَة ", بمعنى الضعيف من القوم,

و هى معربة عن الفارسية اَدُوْسْ, و هو الرجل الضعيف البصر و المعلول,

و الكلمة فى الأصل مأخوذة عن أصل يونانى

* و ورد فى قاموس اللهجة العامية المصرية An Arabic - English Dictionary of the colloquial Arabic of Egypt ( عربى, إنجليزى ), سقراط سبيرو, مكتبة لبنان, 1999, ص376

و هو إعادة لطبع النسخة الأصلية المطبوعة فى القاهرة فى نوفمبر 1895

طيشة:

one who receives no portion: و هو الشخص الذى لا يأخذ أى جزئية ( بالطبع لعدم أهميته )

one who takes part in a game with both sides: هو الشخص الذى يقوم بدور فى مباراة مع كلا الجانبين ( بنسميها فى ألعابنا - فى المصرية الحديثة - إنه بيلعب عصفورة, يعنى مرة مع فريق و مرة مع الفريق المنافس )

* و يُحتمل أن تكون من " الطّيشُ ": خفة العقل, كما جاء فى لسان العرب, و فى الصِحاح بمعنى النّزَق و الخِفّةُ

و إن كان مؤلف معجم فِصاح العامية ( هشام النحاس )؛ أن قام بتأويل اللفظ العربى لكلمة " طاش " فى المصرية الدارجة بمعنى عدم إصابة الهدف ص423

و أن كنت لا أرجح المعنى العربى لقدم أصل الكلمة فى اللغات الاخرى عن العربية ..



شرح معنى الكلمات الفارسية و تأويل تعريبها عن كتاب " الألفاظ الفارسية المعربة ", السيد آذى شير, رئيس أساقفة سعرد الكلدانى, بيروت 1908 .. و باقى محتويات المقالة من إجتهادى ..