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|الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - أيمن غالى - كلمات مصرية و أصولها .. أصل كلمة أهطل و طيشة فى اللغة المصرية الحديثة
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كلمات مصرية و أصولها .. أصل كلمة أهطل و طيشة فى اللغة المصرية الحديثة
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|الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - أيمن غالى - كلمات مصرية و أصولها .. أصل كلمة أهطل و طيشة فى اللغة المصرية الحديثة