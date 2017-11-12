التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محسن عبد المعطي محمد عبد ربه - بَسْتَنَّى هْلَالِكْ يَا جَمِيلَةْ
|
|
بَسْتَنَّى هْلَالِكْ يَا جَمِيلَةْ
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
وَقِفِي بَيْنَ ضُلُوعِي
- أغاني الأحزان بين غربة قلب ووطن في إبداع الشاعرة الرائعة رفي ...
- كُلِّيَّةُ الْفُنُونِ الْجَمِيلَةْ{قصص قصيرة جدا}
- محسن عبد المعطي محمد عبد ربه شاعر الوجدان وتراتيل الحنان في. ...
- محسن عبد المعطي محمد عبد ربه شاعر الوجدان وتراتيل الحنان في. ...
- محسن عبد المعطي محمد عبد ربه شاعر الوجدان وتراتيل الحنان في. ...
- محسن عبد المعطي محمد عبد ربه شاعر الوجدان وتراتيل الحنان في. ...
- حُبُّكِ نَجْمٌ قَدْ سَهَّرَنِي
- محسن عبد المعطي محمد عبد ربه شَاعِرُ الْحُبِّ وَالْغَرَامِ ف ...
- محسن عبد المعطي محمد عبد ربه شَاعِرُ الْعَالَمِ فِي..أَفِيقِ ...
- حُرُوقُ..الرُّوحْ
- محسن عبد المعطي محمد عبد ربه شَاعِرُ الثَّقَلَيْنِ فِي..كَلْ ...
- محسن عبد المعطي محمد عبد ربه شَاعِرُ الْحُبِّ وَالْغَرَامِ ف ...
- محسن عبد المعطي محمد عبد ربه شَاعِرُ الْعَالَمِ فِي..وَادِي. ...
- محسن عبد المعطي محمد عبد ربه شَاعِرُ الْحُبِّ وَالْغَرَامِ ف ...
- وَإِنِّي عَلَى حُبِّهَا مُؤْتَمَنْ
- محسن عبد المعطي محمد عبد ربه شَاعِرُ الْعَالَمِ فِي..خَرِيبُ ...
- محسن عبد المعطي محمد عبد ربه شَاعِرُ الْعَالَمِ فِي..سَحَرَ ...
- محسن عبد المعطي محمد عبد ربه شَاعِرُ الْحُبِّ وَالْغَرَامِ ف ...
- محسن عبد المعطي محمد عبد ربه شَاعِرُ الْحُبِّ وَالْغَرَامِ ف ...
المزيد.....
- قيثارة بوب ديلان تباع في مزاد بـنحو 400 ألف دولار
- حشرة ميتة داخل -أشجار زيتون- فان غوخ منذ 130 عاما
- سعد الحريري في أول ظهور له بعد الاستقالة: “سأعود إلى لبنان ق ...
- الطالبي من مراكش: غياب الحوار يعرض المغرب لظواهر مشينة
- فيلم -جاستس ليج- يثير جدلا وناقد يكشف مفاجأة عنه
- تراجع مبيعات المعاجم والقواميس والموسوعات في معرض الشارقة ال ...
- مثال الزيادي في: -هسيس في برزخ الأرواح-
- تساتسيكي.. أدب وقلة أدب أمام الأطفال في مكتبة روسية
- مونديال-2018 يغير موعد مهرجان موسكو السينمائي الدولي
- القوالي.. فن صوفي باكستاني يمزج الثقافات
المزيد.....
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محسن عبد المعطي محمد عبد ربه - بَسْتَنَّى هْلَالِكْ يَا جَمِيلَةْ