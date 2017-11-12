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بَسْتَنَّى هْلَالِكْ يَا جَمِيلَةْ


محسن عبد المعطي محمد عبد ربه
الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 03:13
المحور: الادب والفن
    


بَسْتَنَّى هْلَالِكْ يَا جَمِيلَةْ

بَفْرَحْ لَمَّا الْقَاكِي سَعِيدَةْ
لَابْسَة الشَّالْ وَعَبَايَة جْدِيدَةْ
تِعْرَفِي إِنِّ بَحِبِّكْ دَايْماً
مِبْتِسْمَة وْسَايْبَة التَّنْهِيدَةْ
يَا قَمَرِ الدُّنْيَا الْمِتْبَسِّمْ
قَسِّمْ وَيَّايَ يَا وَادْ قَسِّمْ
قَاعْدَة جَمْبِي وْنَاسْيَة حْكَايْتِي
وَلَا شَاغْلَة بَالِكْ بِرْوَيْتِي
اِشْغِلِي بَالِكْ بِالْأَحْبَابْ
رُدِّي عَلَيَّ وَلَوْ بِجَوَابْ
وِاعْرَفِي إِنِّ الدُّنْيَا بَخِيلَةْ
بَسْتَنَّى هْلَالِكْ يَا جَمِيلَةْ
"وَانَا الْقَرِيبْ مِنْ قَلْبِكَ اجِيبْ
لِيكِ هْدِيَّة وْعُمْرِي مَا اغِيبْ





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محسن عبد المعطي محمد عبد ربه

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محسن عبد المعطي محمد عبد ربه - بَسْتَنَّى هْلَالِكْ يَا جَمِيلَةْ