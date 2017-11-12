

هيام محمود

الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 03:10

المحور: كتابات ساخرة









قصة قصيرة جدَّا رقم 1 ..





أنا ..

أحبّها ..



(إنتهتْ القصة ..)



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قصة قصيرة جدَّا رقم 2 ..





أنا ..

أحبّه ..



(إنتهتْ القصة ..)



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قصة قصيرة جدَّا رقم 3 ..





أنا ..

أنشر ..

قصصي القصيرة ..

جدَّا ..

في موقع ..

الحوار المتمدن ..



(إنتهتْ القصة .. وأعتذر عن الإطالة ..)