أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - السياسة والعلاقات الدولية - مازن الشيخ - كيف استطاع الدواعش استعادة البوكمال؟


اخر الافلام











المزيد.....

كيف استطاع الدواعش استعادة البوكمال؟


مازن الشيخ
الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 03:08
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    


د ان تمكنت قوات مشتركة من الجيش السوري وحزب الله وفيلق القدس مع النجباء من الحشد العراقي’من السيطرة على مدينة البو كمال الاستراتيجية’
شن الدواعش هجوما مضادا بعد فترة قصيرة’وتمكنوا بسرعة ان يعيدوا احتلال المدينة
والحقوا بالقوات المحررة خسائر كبيرة
السبب ان التحالف الدولي اوقف ضرباته ضد الدواعش
مما جعلهم يتفوقون على الارض
فلولا الغطاء الجوي للتحالف لما استطاعت القوات العراقية ولاالسورية وحلفائها من هزيمة الدواعش

تلك حقيقة المعادلة ومنذ البداية
كما ان
ذلك الامر اوضح مسالة في غاية الاهمية
وهي ان احد بنود الاتفاق الروسي الامريكي على تقاسم مناطق نفوذ على اراضي سورية
نص على منع القوات الايرانية من ربط طهران بالبحرالمتوسط’
وقطع خطوط التواصل مع حزب الله عن طريق سوريا
ذلك الامر كان مطلبا امريكيا واضحا منذ البداية’ولذلك فان اغلب الظن بأن تلك القوات ستساعد قسد على احتلال البو كمال واعادة طرد الدواعش منها
هذا احتمال وارد
لكن في كل الاحوال ’فان
ماحدث في البو كمال دليل على ان الوقائع على الارض قد بدأت بتطبيق بنود ذلك الاتفاق
كما ان عودة داعش لاحتلال البو كمال’وبسهولة
اكد ماكنت اردده في مقالات سابقة
من ان القوة الاكثر تاثيرا على سير الحرب ضد داعش كان القوة الجوية للتحالف’
حيث انها كانت تعبد الطريق امام زحف القوات العراقية
ومنها الحشد الشعبي والعشائري
’كانت مسؤولية القوات العراقية لاتتعدى التعامل مع المفخخات
واحتلال الاراضي المحروقة’والنتيجة واضحة للعيان’
اذ ليس هناك الا دمار شامل وتحطيم كامل للبنى التحتية
حيث لو كان الامر حقيقية حرب شوارع وقتال من بيت لبيت’
لما حدث هذا الضرر الكبير بالاراضي التي حكمها الدواعش المجرمين
القوة الوحيدة التي حسمت المعركة في العراق هي طائرات التحالف الدولي
والقوة الجوية العراقية وطيران الجيش
ومع احترامي الشخصي وتقديري العالي للتضحيات التي بذلها شباب العراق الابطال
من كل الصنوف’
الا ان الحقيقة يجب ان تقال’
وهي ان ماسمعناه من تأثير للحشد في حسم المعركة لااساس له من الصحة
والدليل كان معركة امرلي
’والتي حاصرها الدواعش الانجاس عام 2014’ولم يستطيعوا احتلالها بسبب المقاومة البطلة من قبل ابنائها’
لكن الحصار لم ينفك عنها رغم تدخل الحشد بكل قوته
الى ان تدخلت طائرات التحالف’فقصفت الدواعش’
وادى ذلك الى هربهم وفك الحصار على المدينة الباسلة فعلا
والذي يريد ان يتأكد من كلامي باستطاعته العودة الى ارشيف الاخبار لتلك الفترة .
المهم ان حقيقة الامر:-اننا كشعوب عربية لاحول لنا ولاقوة
الامريكان والروس يتلاعبون بمصائرنا
ويتقاسمان مناطق النفوذ وجني الارباح
على حساب مصائبنا وبلاوينا
الشئ الوحيد الذي نحن فيه فالحون
هو الاختلافات والمشاحنات والاتهامات المتبادلة
والاستعداد لقتال بعضنا بعضا لاتفه الاسباب
نحن ندفع للاخرين ثمن تخلفنا وهمجيتنا وعدائنا لانفسنا
وكياناتنا ولابناء جلدتنا
فهل يجب ان نتوقع ان يرحمنا الاخرون؟ّ





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
مازن الشيخ

إجمالي القراءات: 477,689
المقالات المنشورة: 200
- الامير محمد بن سلمان’هل سيكون الشخصية الاكثرشهرة لعام 2017؟
- العراق دولة اتحادية لايمكن ان تتجزأ
- هل السيد مسعود البرزاني’هو رمز’وقائد تاريخي للثورة الكردية؟ت ...
- هل حان الوقت لتحرر الكورد من الهيمنة البرزانية؟
- اما كفا العراقيين حروبا ودمارا وتشردا؟
- ذكريات كوميدية من ايام خدمتي العسكرية
- امريكا تنفذ جيلا جديدامن الحروب’باسلحة دمارشامل سايكولوجية
- السياسة فن الممكن’وليس لوي الاذرعة’كما حدث في استفتاء كردستا ...
- هل ستتغلب لغة العقل والمنطق’ويؤجل موعدالاستفتاء في كردستان ا ...
- نعم لاستقلال كردستان’لكن’ليس الان
- عندما يرتدي ابليس ملابس القديس’الاحزاب الاسلامية مثلا
- مثلث الشر’قطر’وايران’وتركيا’الجزء الثالث’والاخير-تركيا
- مثلث الشر’قطر’وايران’وتركيا’الجزء الثاني,قطر
- مثلث الشر’قطر’وايران’وتركيا’الجزء الاول-ايران
- لا’لنظام سانت ليغو’وبكل تفاصيله
- ردا على مقالة للد’عبد الخالق حسين’نعم العهد الملكي ان واعدا
- الزعيم الاوحد’وابن الشعب البار’عبد الكريم قاسم مناقبه ومثالب ...
- الزعيم الاوحد,ابن الشعب البارة!عبد الكريم قاسم’
- الزعيم الاوحد’وابن الشعب البار’عبد الكريم قاسم!1-2
- 14 تموز انجبت 17 تموز

المزيد.....


أخبار عامة
- عشرات القتلى ومئات الجرحى بزلزال ضرب الحدود العراقية الإيران ...
- الجزائر.. ثالث أكبر مساجد العالم لم يكتمل بعد
- سكان الكويت يشعرون بهزة أرضية متوسطة
- راخوي في كتالونيا عقب احتجاجات حاشدة
- حفل زفاف أسطوري في باريس لحفيدة نائب أسبق للرئيس حافظ الأسد ...
- سكان الكويت يشعرون بهزة أرضية متوسطة
- راخوي في كتالونيا عقب احتجاجات حاشدة
- حملة دولية: متحف اللوفر أبو ظبي مليء بالآثار المسروقة
- الإمارات تحتجز صحفيين سويسريين يومين بأبو ظبي
- مسؤول: مقتل 30 على الأقل وإصابة 200 في زلزال غرب إيران

المزيد.....
كتب ودراسات
- الاستراتيجيه الاسرائيله تجاه الامن الإقليمي (دراسة نظرية تحل ... / بشير النجاب
- ترامب ... الهيمنة و الحرب الاميركية المنسية / فارس آل سلمان
- مهددات الأمن المائي في دول حوض النيل قراءة في طبيعة الميزان ... / عمر يحي احمد
- دراسات (Derasat) .. أربع مقالات للدكتور خالد الرويحي / موسى راكان موسى
- مفهوم ( التكييف الهيكلي ) الامبريالي واضراره على الشعوب النا ... / مؤيد عليوي
- الحياة الفكرية في الولايات المتحدة / تاليف لويس بيري ترجمة الفرد عصفور
- الحرب السريه ضد روسيا السوفياتيه / ميشيل سايرس و البير كاهين
- أحزاب اليمين الأوربي والزعامة الأمريكية / لطفي حاتم
- الرأسمالية العالمية والنهاية المحتومة / علاء هاشم مناف
- مراحل انضمام دول الشمال الى الأتحاد الأوربي / شهاب وهاب رستم

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - السياسة والعلاقات الدولية - مازن الشيخ - كيف استطاع الدواعش استعادة البوكمال؟