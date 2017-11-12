

بلقيس الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 01:51

المحور: الادب والفن













”. أقل الناس قيمة أقلهم عِلما ”

الامام علي بن أبي طالب



" لقد أنقذت شهرزاد حياتها من بطش شهريار الفرد، بالسيطرة عليه مستعينة



بالحكاية المسلية التي أخفت ذاتها . أما شهرزاد الجديدة فانها تنقذ حياتها من بطش



شهريار المجتمع ” لا بالحكاية المسلية، وانما بالتعبير الايجابي عن الذات، عملا



ونضالا وفكرا وأدبا "



محمود امين العالم







أنا الانسان اصافح المرأة من عقلها ويأسرني حنانها قبل بريق عينيها ويبهرني



عطاؤها قبل الألوان الصارخة. وجوه جثيرة خدعتني بالألوان وانا يا سيدتي ابحث



دائما عن الانسان . "







فاروق جويدة







لاتسيء للشخص الذي يحبك"





لاتقول مشغول للشخص الذي يحتاجك





لاتغش الشخص الذي يثق بك



"لاتنسى الشخص الذي يتذكرك دائما







لايحتاج الانسان الى شوارع نظيفة ليكون محترما، ولكن الشوارع تحتاج الى اناس

محترمين لتكون نظيفة ."





كن في الحياة كاللاعب وليس كالحكم لأن الاول يبحث عن هدف والآخر يبحث عن



خطأ ."





”! من عاش بلا مبدأ مات بلا شرف "





نقاط الماء تنحت الصخر ليس بقوتها ولكن بتواصلها. فالكلمة البسيطة والافعال



الطيبة بدوامها تفتح القلوب وتذيب الصخور ."







”.في الشدة يقاس الصبر وفي النقاش يقاس العقل وفي المواقف تقاس البشر"





"لاتعلم اولادك ليكونوا أغنياء ، علمهم ليكونوا سعداء. لذا عندما يكبرون

سيعرفون قيمة الأشياء وليس سعرها ."











” هناك فرق شاسع بين ان تكون انسان وان تتصرف كانسان "







"تخلص من همومك بوضعها في جيبك المثقوب ”