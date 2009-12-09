

الرد على رياض الحبيب ( هل المقصود بالنكاح: الزواج؟ ) 3 الجندي 0 الزواج

أحمد الجندي

الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 01:47

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=218367

طبعا من الغريب أن أسمع هذا الكلام من شخص يدعي أنه شاعر وقوي في اللغة العربية وبارع في البلاغة فهذا أسمعه من انسان لا يجيد العربية ولم يتعلم حتى تاريخ دينه المسيحي ( رياض الحبيب مسيحي ) على كل حال سيكون الرد كالعادة من خلال نسخ التعليق والرد عليه

في الحقيقة قبل أن نبدأ بالرد انبه بأني كتبت مقالة مطولة في الموضوع أثبتت أن معنى كلمة النكاح هو الزواج

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=566449&nm=1

مقدمة : الكلمة في اللغة العربية لها الف معنى ومن المعاني دلالات ومن الدلالات اتت اصطلاحات والاصطلاح اجتماع الناس على معنى للكلمة ولو خالف معناها الاصلي وفي الحقيقة مع التقدم الزمني قد تتطور كل العلوم الا اللغة فتتراجع اللغة الى الخلف لدخول اللغات الأخرى عليها فتكسر قواعدها فاذ تتغير الكثير من معاني اللغة وتتراجع وتتعرض لتغيرات وتؤكل وغيرها من الأمور المختلفة فالكثير من الكلمات خرجت عن معناها الحقيقي مثل كلمة شاتر التي كانت بمعنى لص والان أصبحت بمعنى ذكي والكثير من الكلمات دخلت على اللغة العربية من يمين وشمال ولم تكن موجودة بها في الأصل ( قد لا يكون هذا من عوامل الضعف بل من عوامل القوة ) والكثير من الكلمات استخدمت في موقع واحد مما أعطى أو أنسانا المعنى الاخر للكلمة فاستخدام معنى على معنى لا يمحو المعنى الأصلي للكلمة أبدا ولو نسيه الناس فكلمة لسان من معانيها التي نسيناها لغة وكلمة عوان من معانيها التي نسيناها مساوي وكلمة متوفى من معانيها التي نسيناها نائم ونحن هنا نتحدث عن كتاب كتب قبل 1400 سنة ونراجع نصه الأصلي لا النص المترجم الذي يتم تجاوز فيه مشكلات تغير معاني الكلمات عبر الزمن فلو تغير معنى كلمة في اليوناني فمثلا logos التي تعني كلمة لو تغير معناها الى حليب لن يتم ترجمة كلمة logos على أنها حليب بل ستتجرم على أنها بمعنى كلمة فلن يكون معناها المسيح حليب الله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لذلك دعونا نناقش الأخ رياض ونفند كلامه



هل المقصود بالنكاح: الزواج؟

الرد : سؤالك خطأ هل معنى النكاح هو الزواج لان المقصود قد لا يكون المعنى الأصلي أو الحقيقي فهو المراد من الشيء والنكاح ليس المراد بها الزواج وانما تعني الزواج



https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AD/

وهاي معجم اللغة وقد يقول لي البعض ان المعاجم الحديثة قد تختفي فيه معاني قديمة للكلمة وهنا أقول لكم نعم ولكن نحن موضوعنا هل تعني الزواج أم لاء وقد تقولوا لي أنه يذكر معاني جديدة للكلمة لم تكن موجودة في الماضي ويجب العودة الى المعاجم القديمة وهنا أقول لكم مرة أخرى وهل معنى النكاح اليوم هو الزواج فهل سمعت رجلا يقول اريد النكاح ؟؟؟ بقصد الزواج ؟؟؟؟؟ اذن الخلاصة لا يمكنك ابدا الاستشهاد بعيبي المعاجم العربية الحديثة لانهما

1 : دخول معاني حديثة لم تكن موجودة في الماضي

الرد :نتم قلتم دخول معاني حديثة فهل النكاح حديثا يعني الزواج يعني بالعامية هل الان في الشوارع نسمع أحديقول النكاح بمعنى الزواج اذن أبطلناالمشكلة الأولى

2 : نسيان معاني قديمة جدا لم تعد مستعملة

الرد : وهنا أقول نحن نبحث عن هل النكاح معناه الزواج أم لاء فما همي بمعاني جانبية قديمة جدا للكلمة ؟؟؟؟ يعني لو النكاح كان معناه صنع القنابل الذرية في الماضي ما هي المشكلة

ففي الحقيقة بتجاوزنا لمشاكل المعاجم العربية الحديثة نكون أثبتنا بشكل قاطع أن النكاح معناه الزواج مع العلم ان مشاكل المعاجم العربية الحديثة صغيرة حدا وأيضا مع كل احترامي يبقى المعجم الحديث اكثر مصداقية من كلامكم الذي لا يبنى الا على افتراءات

يردّدها بعض السادة المدافعين عن الإسلام أنّ للنكاح والزواج المعنى عينه.

الرد : نعم نفس المعنى 2 وليس فقط المدافعين عن الاسلام بل علماء اللغة 3 ومعاجم اللغة العربية 4 والمسيحيون (ههههههههههههههههههههههههههه) تفضلوا اقرؤوا ماذا قال قديسي المسيحية القدماء قبل 1000 عام

قال الراهب أثناسيوس في سلسلة الدرة الطقسية للكنيسة القبطية بين الكنائس الشرقية نقلاً عن الأنبا ساويرس ابن المقفع أسقف الأشمونين قال الآت

الطلاق لا يجوز عندنا بعد النكاح (الزواج)

https://www.youtube.com/watch?v=vjOBF28hXus ( للاسف روابط صورة الكتاب بالتفصيل الممل لم تعد موجودة او لم اجدها مع العلم ان الصورة عندي ولكن لا يمكنني ان ادخلها بالمقال ولكن اظن فيديو اليوتيوب كافي )



نجيل متى 7: 4 أَمْ كَيْفَ تَقُولُ لأَخِيكَ: دَعْني أُخْرِجِ الْقَذَى مِنْ عَيْنِكَ، وَهَا الْخَشَبَةُ فِي عَيْنِكَ؟

فيامن تلقي الشبهات انظر الي كتابك المقدس اولا قبل ان تنظر في كتب الاخرين

( ألم أقلها في بداية المقال : ( ولم يتعلم حتى تاريخ دينه المسيحي) )



وللاسف الموقع الذي ينشر الصورة لم يعد موجودا

وفي المسيحية تتمثل شخصية الله او يسوع ببعد عباده فيعمل على أيديهم معجزات وهناك قديسين وبابوات الذين يكونون وسيط الانسان لله والبابا خليفة المسيح في الأرض وفهم الكتاب المقدس يتم من الرب يعني بالعامية الخطأ صعب عند المسيحين خاصة لو كانوا قديسين فكيف لقديس متصل بالرب ويتحدث معه ويعمل الرب المعجزات على يديه أن يقوم بهذا الفعل الا اذا يمكن يمكن الفعل الذي ارتكبه ليس خاطئا لأن كلمة نكاح معناها زواج مع العلم أنه في ذاك الوقت كانت اللغة في عز قوتها ولم يكن فيها غامش كما في يومنا الحالي !!!



وللأسف لاظهار الحقيقة هنا علي أن أعترف اعترافا خطيرا عن نفسي وهو أنني انسان مصاب بمشكلة وسواس غريب فأنا لا أستطيع ان أجلس دون أن أرى رد الشبهة عند المسيحية فذهبت لأبحث عن رد شبهة استعمال كلمة نكاح عند قديسينهم القدماء فتفاجأت من ردود للشبهة تدينهم وترد شبهة كلمة نكاح عنا فأمر غريب أن تقرأ رد للشبهة يحتاج رد للشبهة ؟؟؟ يعني بالعامية رد الشبهة شبهة بحد ذاتها ؟؟؟؟ !!!!!

تفضلوا نقلا عن مواقع مسيحية في رد الشبهة

http://www.coptstoday.com/Archive/Detail.php?Id=1455 ( اخر 3 اسطر تقريبا تجدوم الموضوع كون رد الشبهة مبطن يمكن لأن كن كتب رد الشبهة علم ان رده بنفسه شبهة )

http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=73781 ( بعد كلمة اخيرة وهذا الرابط بحد ذاته سنرد عليه في مقالة أخرى لانه يهاجم الاسلام )

( أنقل لكم رابط مواقعكم بموضوعية لكي لا أتهم بالتقية كما نقلت لكم معجم اللغة العربية الحديث بموضوعية كما أنسخ كلام الخ حبيب بموضوعية )

لقد اضطر الاقباط للتحدث باللغة العربية بالقوة و الامتناع عن التكلم باللغة القبطية قصرا و هي اللغة القومية لمصر

فقد تمت تعريب دوواين الحكومة في منتصف القرن السابع الميلادي حتى انه كان لا يسمح للموظف القبطي الا بالكتابة باللغة العربية

فما كان من الموظفين الاقباط الا ان تعلموا اللغة العربية بجانب لغتهم الوطنية القبطية

ثم زاد اضطهاد العرب المسلمين على السكان الاصليين للبلد بمنع التكلم باللغة القبطية تمام في عصر دولة الفاطميين حيث شددت العقوبة على الامهات اللواتي تتحدثن مع اطفالهن باللغة الفبطية في عصر الخليفة الحاكم بامر الله القرن العاشر

و هكذا ظهر جيل من الاقباط مشبع بالثقافة العربية بجميع مفرداتها و مرادفاتها المختلفة و اتقنوها اتقانا تاما حتى انهم الفوا كتبا كاملا عن العقيدة و التاريخ المسيحي باللغة العربية

لذلك لا نستغرب عندما نجد ان الانبا ساويرس بن المقفع يستخدم كلمة (ن ك ا ح) كبديل عن كلمة زواج حيث انه كان احد مشاهير الاقباط في القرن العاشر الميلادي و له مؤلفات عديدة باللغة العربية فقد كان علامة عصره.( منقول )



الرد : لا اعلم أين أبدا مع هذا الرد على الشبهة 1 لانه فند فكرة ان السيد القديس لم يكن يعلم اللغة العربية ( كونها ليست لغته الاصلية مع أن موضوع اللغة القبطية بحد ذاته مسألة نقاش كبير لا أريد الدخول فيها )بل قال كان مشبعا باللغة العربية يعني هذا يقطع أي احتمال على أ،ه لم يكن يعلم معنى كلمة النكاح الا اذا يمكن يمكن يمكن يمكن كلمة النكاح لم تكن تعني .... وانما كانت تعني زواج !!!!!

يعني بالعامية الرد على الشبهة يشهد ويعترف بقوة القديس بالعربية ويؤكد عليها وبالتالي قوله النكاح محل كلمة الزواج يدل على أن معنى كلمة نكاح هو الزواج ونحن نتفق على ذلك ولكن تبقى المصيبة بشباب المسيحية اليوم الذين ينفون ذلك

2 وأيضا هنا في ردكم على الشبهة تقولون أنه أصبح لديه ثقافة عالية في العربية والكلمات اذن لماذا لم يستخدم كلمة زواج بدلا من نكاح ؟؟؟ الاحتمالات

1 كلمة زواج لم تكن موجودة وهو احتمال معدوم

2 كلمة زواج لم تكن كثيرة الاستعمالوهو احتمال مقبول بل صحيح

3 كلمة نكاح اعم واصح من زواج وهو احتمال صحيح

4 كلمة نكاح معناها زواج وهو احتمال صحيح

في الحقيقة 2 +3+4 كلهم صحيحات



الخلاصة في بداية المقالة اثبتت ثلاث مرات ان النكاح معناه الزواج

1 : رابطي الأول ومقالتي الشخصية الثانية في الحوار المتمدن http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=566449&nm=1

2 : واثبتت في معجم اللغة ان معنى كلمة النكاح هو الزواج وعالجت مشكلتي المعاجم العربية الحديث مع العلم انها مشاكل صغيرة جدا لا يجوز الاحتجاج بها ضدي ومع ذلك فندتها وبينت عدم تاثيرها في معنى كلمة نكاح

3 : واثبتت ان معنى كلمة النكاح هو الزواج من خلال رد الشبهة من المواقع المسيحية ( ردودم على الشبهات مفيد لنا أكثر مما jتخيلوا ويعطينا أفكار كثييييييييييييرة لقدام ) اذ يقولون انه ولد جيل من الاقباط او القديسين المسيحين متشبعين بمعاني اللغة العربية اذن لو انهم متشبعين لمفروض يعرفوا خطورة كلمة النكاح المدعاة ويبتعدوا عنها ولكنهم لم يفعلوا ذلك بل استعملوها مع العلم انهم كانوا في عصر قوة اللغة ؟؟؟؟ وليس في عصر ضعفها مثل اليوم بعد ما دخل عليها الشاذ بعد 1400 سنة من كتابة القران

فمن الويكيبيديا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9 ( القديس سايروس ) نجد انه مات سنة 987 يعني الكتاب مكتوب في القرن العاشر بعد اقل من 300 سنة من كتابة القران الكريم وكما قال أحد المعلقين في موقع أقباط اليوم الذي رد الشبهة http://www.coptstoday.com/Archive/Detail.php?Id=1455

و لماذا لم يكتب كلمة زواج ؟ اليست زواج كلمة عربية ؟

فرددت عليه لغة النكاح اصح والنكاح معناه الزواج فرد علي رد لا أجوز أن اذكره ( تروه في تعليقات الفيسبوك )

يعني الخلاصة انتم امام حلان لماذا استخدم القديس كلمة النكاح 1 انه كلمة النكاح بش عيب ومعناها الزواج 2 او كلمة الزواج لم تكن مستعملة في ذاك الوقت بكثرة او لم تكن مستعملة وهنا أقول لكم بأنه حسب ردكم للشبهة ولد جيل قبطي يتكلم العربية بطلاقة يعني مستحيل يكون خطئ بمعنى الكلمة او لم يكن يعلم معنى كلمة نكاح المدعى ( طبعا ) ولم يكن يعلم العربية

يعني بالعقل رجل يكتب كتاب طوووووووووووووووووووووييييييييييييل بدها توقف عليه كلمة وحدة ؟؟؟؟؟ 4 أحرف



على قدر انني اريد اكمال المقال الا اننا عرضنا كمية كبيرة من المعلومات وكي لا نطيل عليكم ننهي المقالة هنا ( بالسطر الأول ) ولكن نعدكم بأن ننهي الجزء الثاني بسرعة

خلاصة الجزء الأول 3 0 ( النتيجة قابلة للزيادة )

3 ادلة على أن كلمة نكاح معناها زواج

ردود شبهات المسيحين جميلة ويمكن الاستدلال بها للرد عليهم والاحتجاج بها كحجة عليهم



وترد شبهة كلمة نكاح عنا: هر جيل من الاقباط مشبع بالثقافة العربية بجميع مفرداتها و مرادفاتها المختلفة و اتقنوها اتقانا تاما حتى انهم الفوا كتبا كاملا عن العقيدة و التاريخ المسيحي باللغة العربية

ومع ذلك استخدموا كلمة نكاح الا اذا يمكن كلمة نكاح بش عيب ومعناها الزواج









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