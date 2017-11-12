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سيرة أخرى 53


دلور ميقري
الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 00:04
المحور: الادب والفن
    


1
دمشق القديمة، تشتهر بأسوارها الحجرية وأبوابها المنيفة وأسواقها العظيمة وأزقتها المنيعة ومنازلها الرائعة، وكذلك بقلعتها وخاناتها وحمّاماتها ومساجدها ومكتباتها. منذ الصف السادس الإبتدائي، أخذتُ أتعرف على مجاهل المدينة القديمة بفضل زياراتي الدورية لمكتبة الظاهرية. قبل ذلك، كان المكان بالنسبة إليّ لا يتعدى حدود الأسواق المحيطة بالمسجد الأموي، وخصوصاً " الحميدية "؛ السوق الأثير عند النساء.
حتى فترة متأخرة من وجودي بالوطن، كنتُ أفضّل النهار لأوقات جولاتي في دمشق القديمة. أما ليلاً، فإنّ المدينة الحديثة كانت هيَ مكاني الحميم. الغريب أنّ أحلام نومي، من بداية حلولي في بلد الغربة، صارت وقائعها تدور غالباً هنالك في دمشق القديمة. فلما تعرّفتُ على مدينة مراكش المغربية، قبل حوالي عشرة أعوام، راحت أحلامي تماهي بين أماكن هذه المدينة ومثيلاتها في مسقط رأسي. ولا غرابة في ذلك، طالما أن المدينتين القديمتين هنا وهناك هما على شبهٍ كبير في أوجه عديدة. إلا أن تلك الأحلام، في المقابل، عليها كان أن تتحول أحياناً إلى كوابيس في كلّ مرة يخاطبني فيها أحدهم بالقول: " كيف تخاطر بحياتك، فتأتي إلى الشام وأنت مطلوبٌ للأمن؟! "

2
أيام زمان، كان من المألوف رؤية الدواب في دروب الحارة وأزقتها. الحمار، كان وسيلة نقل القمامة وكان منظره محزناً حينَ يتلقى ضربات عصا عامل النظافة. أما الخيل، الذي كان يجر غالباً خزان المازوت، فإنه كان يسير مختالاً بزينته. لم نكن نعدم أيضاً مصادفة البغل، وهوَ محمّلٌ بالعنب الدوماني اللذيذ. فيما أذكر، أنني من النادر ما كنتُ أشاهد جملاً يجول في الجادّة وعلى كاهله أثقالُ الحطب.
من أشهر دواب الحارة، ذلك الحمار المعروف باسم الرجل الصالحاني الطيّب؛ " أبو غنو ". كان الرجل يعمل في بستان عمّنا، وكثيراً ما حقق رغبتنا بركوب حماره. لسوء حظ هذا الأخير وصاحبه، أنهما ماتا معاً في حادث سير على طريق أوتستراد الفيحاء. جارنا العجوز، " عبده كوتشي "، كان آخر رجل في الزقاق يحوي في منزله اسطبلاً مخصصاً لماعزه وحماره الأثير. خلال تحضيرنا لإمتحان الشهادة الإعدادية، كنا نزعم بأن نهيق هذا الحمار عند منتصف الليل، كان مرتبطاً بدقات ساعة بيغبن، المبثوثة من القسم العربي في دار الإذاعة البريطانية!

3
حديقة بيتنا، أصبحت محجّ أقاربنا وجيراننا إعتباراً من أواخر الثمانينات. السبب، أن بيتنا بقيَ على حاله في وقتٍ تحولت فيه البيوت الأخرى إلى عمارات سكنية حديثة. الحنين إلى جلسات أيام زمان، أضحى مثل سوطٍ يضرب أولئك الأشخاص وأغلبهم كبار في السنّ. أحد أقاربنا من جهة الأم، كان من النادر أن يزورنا فيما مضى. إلا أن زياراته لبيتنا، صارت آنذاك شبه يومية. وكان يختار دوماً الجلوس في الحديقة خلال النهار، فيما هو يتأمل أزهارها وذقنه مستندة على عكازه.
حينما كنتُ مراهقاً، أذكر كيف حضر هذا القريب ذات صباحٍ ربيعيّ ليزور جدتي. كنا نجلس ثلاثتنا في الحديقة، لما ظهرَت على الأثر جارة صبية وكانت تكبرني بنحو العام. ثم ما لبثت الصبية أن أخذت تتنقل بخفة في ممرات الحديقة، وهيَ تشم الأزهار. إلتفت إليّ الخال وهمس قائلاً بالكردية: " لاو، بَجْنا وِيْ دُخْرَه.. ! ". وأنا بسذاجة ذاك العُمر، فهمت منه أن الفتاة يحكها بدنها ( وهو تعبيرٌ شاميّ يقال عمن يسبب لنفسه مشكلة ). وإذا بالصبية تخاطبني، طالبة مني أن أقطف لها وردة جورية. فأجبتها متأثراً بكلام قريبنا، أنني لا أريد مشكلة مع والدي. قالت لي باستياء قبل أن تتوجه لتغادر المنزل: " من أجل وردة..؟ ". عند ذلك، عاد الخال ليقول لي بالعربية هذه المرة: " ما شاء الله!! ".





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دلور ميقري

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