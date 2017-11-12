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يبدأ ثانية!..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 23:37
المحور: الادب والفن
    


مرة أخرى
كان يجلس بالقرب منك
ينظر إليك بتمعن،
يتفقدك،
يستنشق دخان سيجارتك
واحيانا يسعل بدلا عنك
يتناوب خصائصك،
يتمهلك ..
يتمهل مليا،
عالق فيك، روحاً استوائية.
الجميع هنا
يحدثون بعضهم،
السماء ليست عارية، يقول،
قد تكون لست على ما يرام
أو ربما تكون في مكان ليس هنا.
:
مرة أخرى
أنت بلا أحدٍ هنا،
تتسكع في عالم الحقيبة،
وثمة صوت صفير بعيد
يترقب وصولك،
فقط، نجم ضامر
يتخطى ما يتخلى عنك،
تبحث عن قواك
تحاول ُ أن تضيء
لعناق آخر.
بعض قطرات معاقة
لم تصل الارض بعد
ضلت مترنحة.
:
مرة أخرى
يدٌ ترافق الحقيبة
والأخرى في جيب السروال،
وحدك في اللحظة اللؤلؤية
تتمشى كمن ينام في الوحدة،
لم تكن مترنحاً
فقط المشهد
كان بالمقلوب!





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - يبدأ ثانية!..