

وائل باهر شعبو

الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 20:28

المحور: الادب والفن











إذا كان التفكير حرام

والحب حرام

والإنوثة حرام

والفن حرام

والخمر حرام

فماذا سيبقى من الإنسان ؟

فيا أيتها الإمبريالية

حلال عليك هذا الحرام

حلال عليك ما تستثمرين فيه من عنف وعفن وسذاجة

حلال عليكِ فقهائه البهاليل

نحن نعرف أنكِ تستطيعين إيقاف عفنه الفوّار

ولكن لماذا ؟

وهو يقدم لهم النعيم في الخيال

بينما تعيشين النعيم في الأرض

حلال عليك هؤلاء الحراميون

الذين هم بيدك قنابل ضد أعدائك

وكرات منفوخة بين أقدامك

حلال عليك

كل هذا التخلف الحلال.