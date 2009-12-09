أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - مصطفى راشد - لايوجد مانع شرعى من تجميل الوجه والجسم للرجال والنساء


اخر الافلام






المزيد.....

لايوجد مانع شرعى من تجميل الوجه والجسم للرجال والنساء


مصطفى راشد
الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 20:04
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


===============================
ورد لنا عبر موقعنا على الإنترنت سؤال من السيدة منى من مصر والدكتورة كاهنة من الجزائر والأنسة عاليا من لبنان والانسة رضوى من الكويت وغيرهم العشرات يسالون عن حكم الشرع فى عمليات تجميل الوجه والجسم وكذا تحديد الحواجب أو شد الوجه أو شفط الدهون أو وصل الشعر أو رسم وشم أو لبس شعر مستعار ( باروكة ) ؟
وللإجابة على هذه الأسئلة نقول :-
بدايةً بتوفيقً من الله وإرشاده وسعياً للحق ورضوانه وطلبا للدعم من رسله وأحبائه ، نصلى ونسلم على كليم الله موسى عليه السلام ، وكل المحبة لكلمة الله المسيح له المجد فى الأعالى ، وكل السلام والتسليم على نبى الإسلام محمد ابن عبد الله --، ايضا نصلى ونسلم على سائر أنبياء الله لانفرق بين أحدً منهم ------------------------------ اما بعد
فهناك من حرم من الفقهاء عمليات التجميل أو تحديد الحواجب أو شد الوجه أو شفط الدهون أو وصل الشعر أو رسم الوشم وهم للأسف مستندين على أحاديث مزورة على سيدنا النبى (ص) منقطعة السند ومنتفية المصدر مثل حديث مروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي(ص) : "لعن ‏الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ‏تعالى.‏
والحديث للأسف ورد في مايسمى بالصحيحين المنسوبين زورا للبخارى ومسلم .‏
وروى ايضا أبو داود في سننه وهو كتاب منسوب لأابى داود لأ اصل له عن ابن عباس قال: لُعِنَت الواصلة والمستوصلة ‏والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. قال أبو داود: وتفسير الواصلة التي ‏تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها ، والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، ‏والمتنمصة المعمول بها.‏
والواشمة التي تجعل الخيلان (جمع خال) في وجهها بكحل أو مداد والمستوشمة المعمول بها.‏
ايضا هناك من حرم ذلك استناداً لقوله تعالى (إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلا شَيْطَاناً مَرِيداً * لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً * وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) النساء/117-119 معتبرين أن التجميل وتحديد الحواجب وشد الوجه وشفط الدهون ووصل الشعر ورسم الوشم وغيره -- بأنه تغيير لخلقة الله وهو تفسير خاطىء تماما -- لأن الأية تقصد إستخدام الشياطين فى تغيير الخلقة من أنسان لشىء أخر مثل تغييره لحيوان أى إخراجه من خانة البشر وهذا أمر بعيد تماما عن تهذيب وتجميل وتنظيف الوجه والجسم لأن الله جميل يحب الجمال وهو من منحنا موهبة الطب والتجميل وأمرنا بالنظافة وأمرنا بالظهور بالمظهر الطيب لان الله طيب لا يقبل إلا الطيب فقد روى عن أبي هريرةَ –(ض) - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا، وإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، -- ايضا لا يقبل الله الأشعث الأغبر
وذلك رغم وجود أحاديث أخرى تفيد بأباحة عمليات التجميل وتتناقض مع هذه الأحاديث مثل قول الصحابى عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكُلاب في الجاهلية ( يوم وقعت فيه حرب في الجاهلية ) فاتخذ أنفا من وَرِق ( أي فضة ) فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب . رواه الترمذي ( 1770 ) وأبو داود ( 4232 ) والنسائي ( 5161 )
ايضا ورود حديث للسيدة عائشة (ض)عن النبي(ص): "أنه كان يكره أن يرى المرأة ليس بيدها أثر الحناء، والخضاب وتدخل عليه امرأة، فيقول لها: "اختضبي، تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد رجل"، تقول تلك المرأة"فما تركت الخضاب حتى لقيت الله
والخلاصة مما تقدم أنه لا يوجد مانع شرعى أو نص قرآنى أو حديث صحيح يمنع عمليات التجميل للوجه والجسم للمرأة والرجل وايضا لا يوجد مانع شرعى من شد الوجه وشفط الدهون وتحديد الحواجب ووصل الشعر ورسم الوشم وغيرها من اسباب التجميل والنظافة للإنسان ليظهر بمظهر حسن
هذا وعلى الله قصدُ السبيل وإبتغاءِ رِضَاه
الشيخ د مصطفى راشد عالم أزهرى ورئيس الإتحاد العالمى لعلماء الإسلام من أجل السلام ومفتى استراليا ونيوزيلاندا وعضو نقابة المحامين وإتحاد الكُتاب الأفريقى الأسيوى ورئيس منظمة الضمير العالمى لحقوق الإنسان ت م وفيبر وواتساب وايمو 0061452227517
E - rashed_orbit@yahoo.com





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
مصطفى راشد

إجمالي القراءات: 1,836,893
المقالات المنشورة: 232
- التمثال العارى مباح طالما الأعضاء التناسلية مغطاة
- تعدد الزوجات أى الجمع بين أكثر من زوجة حرام شرعاً
- نصيحة أخوية لرئيس احببناه
- لا يوجد مانع شرعى من اعدام المسلم قاتل غير المسلم
- قصيدة لكل مختل دينياً
- تم هدم الكعبة المشرفة 4 مرات
- حوار صحفى مُنع نشره
- الطلاق بدون إشهاد وإثبات لا يقع
- الرد على الممثلة حنان ترك
- سن الزواج الشرعى للأنثى 18والذكر 21
- لا سلطان للجن أو للشيطان على الإنسان
- قصيدة عيون حبيبى ملهاش نهاية
- قصيدة سلام ياوطن
- إسرائيل الفلسطينية
- الشماتة فى إعصار إيرما ٲو ماريا
- حوار قبل النشر
- التوقيت الصحيح للحج
- تعدد الزوجات حرام شرعاً
- زواج المسلمة من مسيحى أو يهودى مباح شرعاً
- رواة الأحاديث الستة لا يتقنون العربية وماتوا ببلادهم الفارسي ...

المزيد.....


وكالة أنباء العلمانية
- بعد الجماعة الإسلامية.. التغيير تعلن مقاطعتها لاجتماع حكومة ...
- العبادي: هناك من يروج للفتنة الطائفية
- تنظيم الدولة الإسلامية يتمدد في بونتلاند الصومالية (تقرير أم ...
- الجيش العراقي يشن عملية لاستعادة بلدة راوة آخر معاقل تنظيم ا ...
- بوتين وترامب يؤكدان استقلال وسيادة ووحدة أراضي وعلمانية سوري ...
- بالفيديو.. إطلاق قنابل الغاز في باحة الجامع السعودي
- تركيا تعتقل 82 أجنبيا كانوا يخططون للالتحاق بتنظيم الدولة ال ...
- مقتل ستة جنود على أيدي متشددين إسلاميين في جنوب الفلبين
- سياسيو لبنان.. سباق المواقف عبر تويتر
- الفاتيكان يحظر بيع السجائر اعتبارا من العام المقبل

المزيد.....
كتب ودراسات
- الإرهاب ....... الأسباب ........ المظاهر .......... سبل التج ... / محمد الحنفي
- هل يوجد في الإسلام أوصياء على دينه ...؟ !!! / محمد الحنفي
- التوظيف الأيديولوجي للدعوة إلى تطبيق -الشريعة الإسلامية- ينا ... / محمد الحنفي
- الاجتهاد ... الديمقراطية ... أية علاقة ؟ / محمد الحنفي
- الإسلام و دموية المسلمين / محمد الحنفي
- http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20090 / محمد الحنفي
- الاقتصاد الإسلامي بين الواقع والادعاء / محمد الحنفي
- بين إسلام أمريكا و إسلام الطالبان… / محمد الحنفي
- دولة المسلمين لا إسلامية الدولة / محمد الحنفي
- الإسلام/ الإرهاب…..أية علاقة؟ / محمد الحنفي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - مصطفى راشد - لايوجد مانع شرعى من تجميل الوجه والجسم للرجال والنساء