

طريق المنزل الطّويل

نادية خلوف

الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 20:03

المحور: الادب والفن







قصة سويدية مكتوبة بواسطة: نيكولاس ماكين

ترجمة: نادية خلوف

عن موقع :

http://noveller.eu/2013/07/17/den-langa-vagen-hem/

كان مزاج بيورن أندرهاج جيداً اليوم. ليس فقط لأنه كان يوماً من أيام أغسطس الجميلة مع أشعة الشمس المشعة ودرجة حرارة ساخنة 22 ، سوف يترك اليوم شقته الصغيرة من غرفتي نوم وينتقل إلى كوخ في البلدة، وكان الأثاث والأشياء جميعها في علب كرتونيّة في المكان، حتى أنه أمضى الليلة الماضية في الشقة نائماً على الأرض.

كان منذ أكثر من عامين كان قد أنهى عمله في مصنع الصفائح في بلدة صغيرة، وبدلا من ذلك اختار أن يقضي أيامه في قراءة الكتب وكتابة القصص القصيرة وشرب الكثير من القهوة والويسكي. على الرغم من ذلك، لم يكن لدى بيورن ما يدعو للقلق سواء حول المال أو أنّه قد يضطّر للعمل مرة أخرى. بعد وفاة والديه قبل عامين ونصف العام في حادث سير، يمكن أن يكون بيورن مستقلاً اقتصادياً .

لم تكن تلك هي الحياة التي تمتّعه، ولكن كان قد بدأ قبولها. وكان يقف جانب والديه، ومن الطبيعي ان يفعل أي شيء لتغيير موضوع إعادة والديه إلى الحياة. ولكن على الأقل عاش حياة طبيعية إلى حد ما مرة أخرى وكان لديه خطط لكتابة كتاب في المستقبل

جلس بيورن في غرفة الطعام على أرضية المطبخ وشرب القهوة من قدح معد للاستعمال لمرة واحدة، كان يضع دائماً رشّة صغيرة من الويسكي في القهوة، ولكن لأنه سيقود السيارة بعد قليل، ترك الآن الترف. يمكن أن يقبل أن يتهم بشرب الكثير من الكحول، ولكن أن لا يتهم بأنه يسوق تحت تأثير الكحول.

فكر في ذلك اليوم تقريبا قبل شهرين عندما كان قد رأى الإعلان لأول مرة. كان الإعلان عن كوخ 65 متر مربع مع غرفة نوم وغرفة معيشة ومطبخ وحمام. كما أنه يقع على هكتارين من الأراضي مع جار واحد فقط ضمن مسافة مرئية،و لأنه لم يكن له زوجة ولا طفل، فهو سوف يتمتع بالسلام والهدوء،والفردية. لذلك فهي تناسبه تماما. وكان قد دعا الوسيط في نفس اليوم ووضع أمامه عرضا مليون كرون على السعر المطلوب حتى دون رؤية أكثر من بضع صور عن الكوخ . أراد ذلك بشدة و أصبح سعيدا عندما رن الوسيط في نفس اليوم ليقول له أن البائع قد قبل العرض

رشف قليلاً من القهوة و تمنى أن يملك شطيرة قرب هذا المشروب الساخن. لم يأكل أي شيء منذ الغداء في اليوم السابق، لذلك بدأت معدته بالاحتجاج بصوت عال

وكان بيورن قد زار الكوخ مرتين فقط من قبل. كان الوقت الأول عندما ذهب إلى البنك وانهى الصفقة، وكان الآخر يوم أمس عندما كان قد استأجر شاحنة صغيرة ونقل معظم أثاثه وأشياءه. كان في الشقة حيث يعيش سايقاً حقيبة فقط من الملابس والكرتون التي تحتوي على مواد النظافة، كمبيوتر محمول وبعض المواد الغذائية. وكان الآن على استعداد لمغادرة حياته السابقة، ورأى أن هناك حاجة ماسة إلى التغيير وهذا ما ستعنيه هذه الخطوة.

وللمرة الأولى في وقت طويل جدا، كان بيورن يبتسم، بدأ يصفّر مبتهجاً ، وحمل الأشياء بهدوء لسيارته كيا سورينتو، وهي سيارة اشتراها قبل أربعة عشر يوما. في السابق، لم يكن يشعر بالحاجة إلى سيارة، ولكن بينما كان يتحرك الآن أكثر من أربعة أميال من البيئة الرّيفية الصغيرة، كانت السيارة شر لا بد منه. لم يكن لدى بيورن الكثير لتجنب السيارات منذ حادث والديه.

بعد أن ترك مفتاح الشقة لمالكه (السابق)، توقف في محل البقالة المحلي واشترى الطعام الذي كان كافيا لأسرة مع طفلين لعدة أسابيع. كان بيورن يعتقد عندما كان يعبئ صناديق الطعام في سيارته أنه يجب أن لا يسوق ومعدته فارغة. الآن كان لديه شيء واحد فقط قبل أن يتمكن من التوجه إلى منزله الجديد، هو شراء بعض زجاجات من المشروبات التي أصبحت أفضل صديق وعزاء له في السنوات القليلة الماضية، إنها الويسكي..

بعد ساعة، ظهر سورنتون على طريق الحصى الذي يؤدي إلى الكوخ. سيارة بجورن متوقفة أمام كراج السيارة الذي يخص الكوخ. كان تأجيل كل من الصيانة المنزلية والأرض من الأشياء التي لا تقلقه حالياً. لم يكن هو الذي كان يخشى أن يبصق على قبضاته، ويشمر عن ساعديه عند الحاجة للعمل. وكان مالك العقار السابق رجل كبير السن ، و من الواضح أنه لم يستطع إعطاء الممتلكات الحبّ والخدمة التي تستحق في السنوات الأخيرة . خرج بيورن من السيارة وتنفس في الهواء النقي وتمتع به. وكما كان يشعر في الماضي أنّه في المنزل، شعر أخيراً بالحياة مرة أخرى.

. . .

شعرت ميلا بالاضطراب والخوف. لم تكن تعرف أين كانت وأين سوف تكون . كلما شاهدت، تخييم الظلام في ليلة سوداء حتى أنها تعتقد الآن أنها تعرف كيف يشعر رجل أعمى. سمعت على بعد أمتار قليلة شيئاً ما يدعو للتذمر و الشفقة ،ولكن لأنها تقريبا لم تر أي شيء، و أنها لا تعرف من، أو ماذا وراء الصوت. سمعت من بعيد صوتاً بدا وكأنه صوت ذئب ، و لفترة من الوقت كانت تعتقد أنها سمعت طفل متستر تحت الذئب. شعرت أيضاً أنّ كل شيء سريالي ومربك وشعرت شعوراً قوياً بالقلق واليأس الذي اختبأ في الظلام. وضعت يداها المتجعدتان أمام عينيها وتساءلت كيف يبدو كل شيء غامضاً. فكرت أنها كانت في نفق طويل، ولكن يمكن أن يكون على مساواة فوهة بركان في الجحيم. واجهت أحياناً جداراً ضخماً من الضباب الذي لم تتمكن من الرؤية من خلاله. ثم اضطرت إلى تغيير الاتجاه لمواصلة التقدم البطيء. تفترض أنها حلمت بكابوس، لم تتذكر كيف انتهت إلى هذا الكابوس. الشيء الوحيد الذي كانت متأكدة منه حقا هو أنها أرادت ترك المكان هنا في أقرب وقت ممكن. وقالت إنها تحب أن تستيقظ، ولكن الظلام لا يتركها.

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كان بيورن جالسا على أريكة في غرفة المعيشة مع كوب الويسكي في يده، تجاهل القهوة هذه المرة. أنهى للتو وجبة غداء تتكون من شطيرة ذات قيمة معتبرة باقية لديه مع كل من لحم الخنزير والجبن والسلطة والخيار. كان يغسل الطعام في معدته بشرب كوب كبير من عصير البرتقال وكوب من الشوكولا الساخنة. وتساءل عما إذا كان سيبدأ في تعبئة بعض الأشياء أو إذا كان سوف يقوم بمجرد الاسترخاء والتمتع لحظة. وقرر الخيار الأخير. ربما كان فيما بعد يفضل الخروج واستكشاف عقاراته، ولكنه في الوقت الراهن لا يشعر بأنه يستطيع استكشاف أي شيء أكثر من كأسه. كانت غرفة المعيشة صغيرة ولكن في حالة جيدة. الأبيض المرصع يغطي المقعد، الجدران والسقف، و الأرضية الخشبية، بدت أنها قد لمّعت وشمّعت من وقت ليس ببعيد، ولأن اثنين من الجدران الطويلة مزينة بنافذتين كبيرتين تشعر أن الغرفة مشرقة وأكبر قليلا مما كان عليه حقا.

وكان بيورن قد أسند خزانة الكتب المصنوعة من خشب الصنوبر إلى جدار قصير ، وضع بجانبه أريكة من النسيج الزرقاء التي كان قد جلس عليها. أن تكون الغرفة طافحة بالعلب الكرتونية أمر لا يقلقه في الوقت الراهن. قال انه سيكون هناك وقت آخر لترتيب الأشياء في وقت لاحق. رشف رشفة ويسكي ورأى كيف كان يمتلئ جسده بالدفء والأمل. الآن فقط لا يفهم كيف تمكن من العيش في الشقة لفترة طويلة بعد وفاة والديه. كان قد تلقى الشقة كهديّة منهم في ميلاده العشرين، وربما كان يعتقد أنه سيكون خيانة لهم لو غادرها. ولكن بعد مرور أكثر من شهرين على رحيلهم ، شعر وكأنه في السجن لذلك لم يكن الوقت مبكرا لتغيير السكن. وتمنى أن يكونا معه الآن.إن لم يكن جسديا، على الأقل على المستوى الروحي. الله في السماء هو من جعله يفتقدهم . وضع كأس الويسكي على طاولة زجاجية صغيرة أمام الأريكة وأسند ظهره مرة أخرى إلى مسند الظهر. أغمض عينيه وحاول أن يمنع تساقط الدموع التي كانت تتساقط رغماً عنه بعناد . وبعد عشر دقائق، كان نائما ولم يستيقظ حتى عندما كانت إحدى علب الكارتون تصدر ضجيجاً

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واصلت ميلا تلمّس طريقها في الظلام. كانت الأصوات المحيطة بها صامتة ،كان المكان هادئا بشكل غير طبيعي، كما لو أنها في وسط فراغ. كانت لا تزال تسير ببطء إلى الأمام وفي نفس الوقت كانت حذرة تتلمّس طريقها بواسطة يديها. في مرة شعرت بجدار أمامها ثم سحبت بسرعة يديها إلى الوراء. لم تشعر أن الجدار من الخشب الصلب أو الخرسانة ،ولكنها شعرت بشكل أكثر أن الهواء قد شكّل كتلة كثيفة ولا يمكن اختراقها. كانت لا تزال خائفة ومرتبكة، لم تعد قادرة على تذكر من هي . لم تكن تعرف كم من الوقت كانت تهيم فيه على وجهها لأنها تفتقر تماما الوقت في هذا المكان البغيض.

في لحظة خفّ فيها الظلام قليلا وشعرت بشعاع ضوء رقيق طويل. ذهبت إلى جهة الشّعاع، وشعرت لأول مرة كيف أضاءت شرارة صغيرة الأمل فيها . وكلما اقتربت من شريط النّور، كان التنفس أسهل. وقد تضاءل القلق واليأس وأصبح بإمكانها الآن سماع الأصوات مرة أخرى. في البداية، سمعت صرخة الطفل مرة أخرى، ولكن كلما طال سيرها كلما سمعت المزيد من أصوات الأطفال. والآن هم ليسوا تحت المكان، ولكن أصواتهم أيضا على الجانبين و فوق. وقد تحول بعضهم إلى البكاء، وفي بعض الحالات إلى صراخ رقيق خفيف. زادت ميلا العمل وواصلت التمعن مباشرة بشعاع الضوء وبدا مرحباً بها. وقالت انها سوف تصل فقط هناك بأي ثمن. لسبب ما شعرت أن الضوء كان هو المنقذ وأن كل شيء سيكون رائعا إن وصلت فقط.

فجأة سارت على شيء قاس ، أفقدها التوازن وسقطت إلى الأمام فجأة . لم توقفها الأرض الصلبة عن السقوط، وبقيت في الظلام. وكان الضوء الصغير الذي شاهدته من قبل قد ذهب الآن ومرة أخرى حدث صمت تام. حاولت الصراخ ولكن لم يخرج صوتها منها ،وهي الآن على يقين أنّه إما أن يكون كابوساً أو الجحيم ذاته.



حلم بيورن أنه كان في المقعد الخلفي لسيارة والديه في يوم الحادث. جلسوا وتحدثوا بفارغ الصبر عن اجتماع العملاء الذين كانوا في طريقهم إليهم. وكان عمل والدا بيورن هو تطوير نظم الأعمال للصناعات وسلاسل الأغذية. كان ما فعلوه جيداً حقاً وكان لهم زبائن في جميع أنحاء العالم.

كانوا على الطريق الأوروبي، وقاد الأب السّيارة قليلا فوق 110 كم / ساعة وهو الحد المسموح بها عندما بدأ فجأة الدخان تحت لوحة القيادة. بدأت مثل الدخان الرمادي حيث لم يلاحظ أولا، صرخ بيورن من المقعد الخلفي صرخة يائسة، لكنهما لم يسمعا تحذيراته وقد واصلا القليل من الضحك والمناقشة. مضى كل شيء سريع جدا، اصطدم الدخان الأسود السميك تحت لوحة القيادة . كان والد بيورن يسعل ويفح، وبدأت السيارة تتأرجح ذهابا وإيابا عبر الطريق. وفي نفس الوقت الذي داس فيه والد بيورن على الفرامل ، تلمس طريقه إلى مقبض الباب، سمع صوتاً غاضباً من سائق شاحنة وبعد بضع ثوان، كان الاصطدام حقيقة واستيقظ بيورن على صراخ. كان يبدو قد استحم بالعرق وتدفقت دموعه على خديه . كان يحلم هذا الحلم مرات عديدة من قبل، وفي كلّ مرة بشكل أسوأ من المرة السابقة.

كانت الساعة الخامسة ما بعد الظهر. كان قد نام لمدة ساعتين لكنه شعر أنه متثاقل أكثر من أنه مرتاح. فتّش عن كأس الويسكي، لكن يده ارتجفت وضربت بالأرض . استيقظ وخرج إلى المطبخ الصغير وأخذ زجاجة من الويسكي من الثلاجة. يبقى بيورن الويسكي في الثلاجة دائماً لأنه يريد أن يشربها باردة ولكن من دون جليد. أخذ جرعة كبيرة مباشرة من الزجاجة أعطته الحرارة والأمل. يداه لا زالتا ترتجفان ولكن جرعة قوية ساعدته على الاسترخاء، وشعر أنّه أكثر هدوءً. شرب جرعة كبيرة وحاول التفكير بوضوح. قال لنفسه: "ربما يجب عليك طلب المساعدة"،لكنه لم يكن يركز على عادات الشرب ولكن فقط على أحلامه.

أحضر خرقة من المطبخ وعاد إلى غرفة المعيشة حيث جفف الشراب المسكوب. ولاحظ أن كرتونة قد سقطت وأن محتوياتها انتشرت على الأرض . ماذا يفعل الآن ؟هل أذهب إلى النوم أيضا. فكر بذلك ، عاد إلى المطبخ وغسل الخرقة . كانت أفكاره متعلقة بالحلم .حتى انه لا يمكنه التركيز عل شيء، أو التفكير بشيء معقول يمكنه القيام به. قرّر ترك الكوخ والقيام بنزهة كان الطقس لا

يزال جميلاً في الخارج، قليل من الشمس والهواء النقي من شأنه أن يجعله أفضل. ذهب إلى الصالة ، أخذ زوج من أحذية رياضية سوداء وغادر الكوخ. كان حريصا على قفل الباب الأمامي على الرغم من أن المقصورة كانت بعيدة جدا. ربما كان هذا من عاداته القديمة منذ أن عاش في الشقة، أو ربما لأنه شعر شعور غير جيد حول الحراسة

بعد ساعة من المشي، فكر بيورن أنه سيكون لديه عمل لعدة سنوات في ممتلكاته كفلاحة الأرض وقطع الأشجار . ويبدو أن الأعمال المذكورة أعلاه لم تكن أكبر اهتمامات المالك الأخير في الحياة. وفي الوقت نفسه، كان يشعر أنه حر وسعيد، وأنّ روما لم تبن في يوم واحد، وفي نهاية المطاف سوف يعمل تدريجياً ليكون الكوخ والأرض على أكمل وجه. عندما لا يكتب، و لا يقرأ ، أو يرتشف الويسكي. فكّر بيورن في العمل الجسدي . كان لدى والديه مزرعة حيث كان يساعدهما بسرور في قطع الخشب والرسم والنجارة ومختلف الأشياء . وقد ورث المزرعة بعد وفاتها لكنه اختار بيعها بعد فترة وجيزة. على الرغم من أنه كان فيها منزل طفولته، وقلعته الآمنة ، لم يكن سعيداً هناك بدون والديه. قرر العودة إلى الكوخ مرة أخرى. بدأ يشعر بالجوع وشعر أنه أفضل بكثير بعد المشي، وشعر بالحرص على البدء في تعبئة الأشياء.

عاد إلى المنزل، وطهى البندورة ، وعجة لحم الخنزير المقدّد التي كانت واحدة من الأطباق المفضلة له. كان يتمتع بالوقوف إلى المجلى وشطف صحون الطّعام بالماء. بعد الانتهاء من الأطباق، ذهب إلى غرفة النوم نظّمها ورتب السّرير ، ليس لديه الرغبة في النوم على الأريكة مرة أخرى. رفع صوت التلفزيون المثبّت على الحائط في غرفة المعيشة ووضع كتبه في رف الكتب. لبقية المساء شاهد التلفزيون، وشرب القهوة الايرلندية وأكل الفول السوداني والمكسرات . قبل الساعة العاشرة فقط كان يشعر أنّه في حالة سكر ومتعب حتى قرر أن يذهب إلى الفراش. فيما عدا الكابوس السّابق ، كان سعيدا مع اليوم وشعرأنّه في سلام مع حياته الجديدة.

عندما وصلت ميلا كانت مندهشة لأنها لم تشعر بأي ألم. لقد سقطت في شيء يبدو كأنه الخلود، ولكنها وصلت بهدوء. الشيء الوحيد الذي يمكن أن تراه هو الظلام الدامس، ولكن الهواء أصبح مختلفا. كانت رائحة عفنة قليلاً ورطبة، ولكن كان من الأسهل التنفس أكثر من ذي قبل. رقدت على ظهرها وشعرت بشيءغريب على السّطح العلوي شعرت أن التربة قاسية .

استدارت ونظرت ولكن لا شيء يمكن تمييزه كانت نفس الرائحة العفنة لكنها أقوى قليلاً .

قامت بعناية فوجئت أن ساقيها لا زالتا تحملانها. كان يجب أن يكون السقوط طويلاً ومرعباً ، ولكن لا تزال لا تشعر بوجود أثر للألم. تلمّست حولها وقالت أنها لم تشعر إلا بالهواء الفارغ. بدأت في المضي قدما بعناية ، و ذراعاها تمتد أمامها دائماً. كانت الآن أكثر حذرا حول المكان الذي وضعت عليه قدميها لأنها لا تريد أن تتعثر أو تقع في حفرة مرة أخرى. وبهذه الطريقة تلمست طريقها في الظلام، وفجأة وكالسابق ، رأت شعاعاً صغيراً من الضوء . بدا الضوء مختلفا في هذه المرة ، وليس خليط اًمن الرمادي والأبيض كما في المرة الأخيرة، ولكنه تبدّل إلى الأحمر والأصفر والأزرق. سارت ببطء نحو النور. ليس لأنها شعرت بأنّ الضوء جذّاب، ولكن لأنها ببساطة تفتقر إلى خيارات أخرى. وكلما كانت أقرب، كانت أكثر إثارة للاهتمام و أكثر جاذبية، رأت الآن أن خيوط الأشعة تحولت في ألوان قوس قزح، لكنها لم تستطع تقدير مدى انتشار هذه الظاهرة بسبب الظلام حولها . سيارة أو ربما كرة القدم، كان من الصعب جدا لتقدير المسافة. وقالت انها سارت بلطف إلى الأمام بينما كانت تنظر باستمرار إلى تغيرات اللون. وكلما طال مشيها، زادت الظاهرة. في البداية كان يبدو أن ما يفصلها عن النور حوالي نصف متر ، ولكن عندما اقتربت رأت أنه زاد حوالي اثنين ونصف المتر.

عندما وقفت على بعد مترين فقط أمام هذه الظاهرة. قالت : يا إلهي! إنها بوابة ، هي لا تعرف لماذا كانت قد فكرت بذلك، لكنها كانت تعرف أنها كانت على صواب. كانت ألوان البوابة المختلفة تتغير باستمرار ، وسمعت صوت خشخشة، وقرع خفيف .ربما كانت بوابة إلى مكان أكثر فظاعة ،أو ربما كان ميناء اللؤلؤ نفسه. سارت إلى الأمام مع أرجل مرتجفة ودخلت مباشرة بين الألوان. ثم ذهبت بعيداً.

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ذهب بيورن إلى الحمام ونظف أسنانه بالفرشاة . لم يتم تجديد الغرفة منذ سنوات عديدة ولكن كانت مناسبة وتبدو جديدة حد معقول. كرسي المرحاض، ومقصورة الاستحمام والحوض كلّهم محشورون في غرفة صغيرة. كان بيورن يتساءل عما إذا كان سيضطر إلى تجديد بناء الغرفة، حوض الاستحمام والساونا، ولكن كان عليه أن ينتظر، كان هناك أكثر من ذلك بكثير سوف يكون له الأولوية فيل ذلك.

عندما دخل بيورن غرفة النوم، فكر جديا في الإقلاع عن تناول الويسكي. كان السرير، الذي كان رتبه بعناية قبل ذلك، في حالة من الفوضى. وكان غطاء السرير نصفه على الأرض، والوسادة تقع في نهاية قدم السّرير ، والبطانية في مكان عال من السرير. هتف مع نفسه : يا مسيح! ما هذا؟ وشعر أنّه في حالة سكر قليلاً، وليس كثيراً، مع أنه شرب القهوة . لقد وضب أغراضه في المساء. شخص ما يجب أن يكون قد يكون دخل الغرفة. كان هناك أيضا رائحة غريبة .لم يتمكن من التعرف عليها أولا. رائحة ضعيفة ولكنها مميزة. رائحة "الكبريت"، يعتقد أنّه لم يشعر بالتعب بعد الآن، ولكنه فقط مجنون وغير آمن.

وبعد خمس دقائق، قام بتفتيش كل سنتيمتر مربع من الكوخ الصغير. ونظر إلى جميع علب الكرتون وخزائن الملابس، حتى في خزائن المطبخ، ولكن من دون العثور على أدنى أثر للمتطفّل. لم يكن هناك شيء مفقود ولم يتم نقل أي شيء إلى جانب السرير. وبالإضافة إلى ذلك، فتّش الأريكة في غرفة المعيشة ، وكان تفتيشاً كاملاً للقاعة، لذلك لا أحد يمكن أن يكون قد دخل عن هذا الطريق إذا لم يحدث ذلك عندما كان مكان في الحمام. كان لغرفة النوم نافذتان اثنتان صغيرتان فقط وعاليتان بحيث لا يستطيع أن يمر منها سوى قزم أو طفل . ذهب إلى القاعة وتأكد من أن الباب الأمامي مقفل. وبما أنه لا يمكن لأحد أن يمشي من خلال الأبواب المغلقة، وأنه قد فحص حتى أن جميع النوافذ وكانت على وضعها ، لم يتبق سوى خيار واحد، هو أن يكون شخصاً ما لديه مفتاح المكان . جلس على الأريكة وقام مرة أخرى وذهب إلى المطبخ. قام بغلي ركوة من القهوة وأحضر زجاجة ويسكي غير مفتوحة من الثلاجة. قرر عدم النوم في تلك الليلة، ولكن على الرغم من ذلك سقط نائما في النهاية بسبب السكر والتعب .

استيقظ بيورن من نومه من على الأريكة. لم يكن يعرف متى كان قد نام ، لكنه شعر بالراحة نسبيا. كان الضوء خفيفا وأظهرت ساعة يده أنّ الساعة العاشرة وإحدى عشر دقيقة . كان اليوم جميلاً مع أشعة الشمس ثانية ، ودرجة الحرارة حوالي عشرين في الظّل، وكان أول ما فعله هو استدعاء المسؤول عن الأقفال الذي وعد بالوصول في غضون ساعتين. وكان الشيء الآخر الذي فعله هو المشي عدة لفات حول الكوخ للتحقق من آثار الأقدام، والآثار على العشب، أو شيء آخر من شأنه أن يثبت أنه كان هناك زيارات غير مرغوب فيها في الليلة السابقة. لم يجد شيئا غير انطباعاته الخاصة.

بعد تناول وجبة الإفطار التي تتألف من القهوة والعصير وثلاث ساندويشات مع الجبن خرج كي يقطع العشب . كان الأمر لطيفاً بشكل لا يصدق أن تقف في الشمس، وتقطع العشب بالآلة ، وبمجرد وصول القّفال،و كان قد نسي قصة السرير بأكملها.

بعد ذلك بوقت قصير، تم استبدال القفل وذهب بيورن إلى أقرب جار.

فتح الجار بابه الأمامي قبل أن ينتهي بيورن من رنين جرس الباب. ربما كان قد نظر من خلال النافذة وأصبح حريصاً على زيارته. الجار، الذي قدم نفسه كما فعل دان، كان رجل لطيف الكلام وهو في الثلاثي نمن عمره . دعا بيورن على الفور إلى شرب القهوة فشكره بأدب. لم يكن لدى بيورن رغبة في الدردشة والتعرف على جاره، على الرغم من أنه كان في نفس العمر. كان الشيء الوحيد الذي يفضله بيورن هو الصمت والفردية، ولكن في الوقت الحالي كان دان هو المشتبه به الرئيسي في موضوع السّرير .

وقال دان عندما كان يغلي القهوة ويأخذ كيس الكعك من الثلاجة :" إنها حقاً متعة أن أرى بعض الشباب في القرية مرة أخرى"

كان هينينج لعنة، نعم، الرجل الذي عاش في الكوخ قبلك . كان سيئا بما فيه الكفاية . لم يتحدث إلى أي شخص وكان بالكاد يسلم عندما يمر. في السنوات القليلة الماضية كان يحلّ بي الاكتئاب بمجرد مشاهدة الرجل العجوز. سأل بيورن: هل يعني أنكما لا تعرفان بعضكم البعض بشكل جيد للغاية؟

لا، يا للعنة. أبعدت نفسي بقدر ما أستطيع. كان الرجل مثل الليمونة الحامضة . ليس لأننا كنا غير راضين عن بعضنا البعض أو غير ذلك، الأمر بسيط. لم يحبني وأنا لم أحبه. حافظ كلانا عن ابتعاده وسار الأمر جيداً. قال بويرون باختصار وفكر أنه ربما عليه التأكد من أن دان هو المشتبه به أم لا ، ويبدو أن الأمر بعيد الاحتمال أن يكون قد حصل على مفتاح الكوخ

سأل بيورن: لماذا لم يتزوج؟

كان متزوجا لسنوات عديدة ولكن زوجته هربت هذا الربيع ،وأنا أفهمها. وكانت معقدة قليلاً ، أو ربما ليست معقدة بل صامته، لكنّها تلقي التحية عندما نتقابل على الأقل لذا فهي عادية . لم تشرح لي الزوجة ما رأت معه، لكن يبدو أنّ الرجل العجوز يجب أن يكون نذلاً في السرير.

ضحك دان وضحك و بيورن مثل جاره..

ثم تابع دان. ماهي اهتماماتك؟

قال بيورن: أنا كاتب . كان يعتقد أنه كان من الأفضل أن يقول ذلك من أن يقول أنه عاطل عن العمل. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لا يشعر وكأنه يكذب مباشرة لأنه كان في الواقع يعتزم كتابة كتاب في المستقبل.

يا للعنة! هل تكتب الكتب أم الحماقات؟

معظمها حماقة في الواقع.أجاب بيورن، وضحكا بصوت عال معا

واصلا الدردشة وبعد عشر دقائق عندما شربا القهوة شعرا أنهما يعرفان بعضهما البعض جيداً، كان داني وبيورن مختلفان ولكنهما يكملان بعضها البعض بشكل جيد ويتمتعان معاً. أخبره دان أنه كان تزوج صغير نسبيا، ولديه ابنة تبلغ من العمر سبع سنوات تعيش معه مرة كل أسبوعين ، وكان قد عمل سابقاً كمنظم خاص في صناعة البناء والتشييد، وقد بنى منزله الخاص من الخشب الزائد. تابع دان:

نعم، كان الرجل العجوز حقاً شيطان. جاء الرجل العجوز وطلب المساعدة مرة واحدة عندما كان يبني القبو الأرضي ، ولكنني قلت له ليس لدّي وقت .

تساءل بيورن: قبو؟

نعم، لديك قبو أرضي على بعد بضع مئات من الأمتار من الكوخ

أجاب دان. ألم تكن تعرف ذلك؟

"حسنا، لم يكن لدي أي فكرة. يجب أن يكون الوسيط قد ذكر ذلك ".

وقال داني: "ربما لم يكن يعرف ذلك" كان لديّ انطباع بأنه يريد أن يبقيه سرا . يمكن للمرء أن يسأل الآلهة ما ذا أبقى هناك في القبو ، قد يكون نبيذ البيريبأية حال حال. ربما الكثير من الأرواح محلية الصنع وهلم جرا. الرجل العجوز أحرق أرواحه الخاصة ،وربما بسبب أنه بنى القبو بعيدا عن الكوخ. أستطيع أن أريك أين يقع إذا كنت تريد، اكتشفت ذلك عن طريق الصدفة بنفسي عندما كنت أبحث عن الفطر

"أجاب بجورن" بكل سرور. "ماذا عن اليوم؟"

"اليوم؟ أنت تقصد الآن؟ "

نعم، لماذا لا؟ ثم يمكنك البقاء معي أدعوك على شيئ أقوى قليلا من القهوة. هل تشرب الويسكي؟ "يتساءل بجورن.

حسنا، أنا لا أشرب الكحول . وبالإضافة إلى ذلك، سوف أستيقظ باكراً، وأذهب للكنيسة، فأنا مؤمن جداً



ضحكا معا بحرارة، وبعد وقت قصير من تبادلا المنازل والمشروبات. شربوا الكثير من الويسكي معا، وعندما مرت أربع ساعات في فترة ما بعد الظهر، قررا زيارة القبو . وكان كل من بيورن وداني في مزاج ممتاز ، ولم يكن فقط لأنهما كانا في حالة سكر. لقد وجدا بعضهما البعض وشعرا تقريبا أنهما مثل الإخوة. كان لديهما الكثير للحديث عنه، ولم يكن هناك أي حرج يدعو للصمت عن شيء، وعلى خلاف ذلك يمكن أن يصبح الأمر أسهل عندما تتلاقى مع شخص لا تعرفه حقا.

أخذ داني زمام المبادرة وذهب إلى وراء الكوخ، وكان بيورن يخجل تقريبا من سوء حالة ألأرض التي يملكها . الغابة تحتاج إلى حقيقية إلى الفرز. ومع ذلك، كان هناك مسار ضيق، يكاد من المستحيل الكشف عن القبو، وعندما اتبعوا المسار بعد مائة وخمسين مترا، كانوا في أمام القبو.

كان من الصعب اكتشاف مدخل القبو الأرضي إذا كنت لا تعرف ما كنت تبحث عنه. تم دهن الباب باللون الأخضر الداكن واختفى جيدا في المحيط أخضر وأنابيب التهوية الصغيرة على السقف لونت أيضا باللون الأخضر

شعر بيورن أن الباب غير مقفل.

وسأل هل ندخل أم لا؟

"بالطبع، هومن ممتلكاتك الآن"، أجاب دان، ولكن كلا منهما شعر بالتوتر قليلا حول ما سوف يجدان.

فتحا الباب ودخلا. وبعد بضع ثوان اعتادت أعينهما على الظلام ووجدا أن الطابق السفلي فارغاً. كانت الغرفة أكثر قليلا من عشرة أمتار مربعة وعلى طول متران. كان هناك رفوف خشبية على الجدران. ارائحة عفن ورطوبة قليلا. تنفسوا وضحكوا.

قال دان:

كم حظنا سيئ، لا يوجد هنا القليل من الخمر.

ضحكا مرة أخرى، ثم أجاب بيورن:

ولكن عندي الويسكي والطعام على حد سواء ، فقال له دان: أنا أيضاً بدأت أشعر بالجوع والعطش.

الشعور بالهواء النقي رائع ، تحدثا بحماس عن الطعام وهما يعودان إلى الكوخ. طبخ بيورن الطعام المؤلف من شرائح البطاطا، وقلى شرائح لحم الخنزير الطازجة

مع صلصة بارنيس.

أكلا كثيراً لفترة طويلة وشطفا معدتهما بالكحول، ثمّ رتبا الطاولة بعد الطعام، جلسا لفترة طويلة على الأريكة وشاهدا التلفزيون، وشربا القهوة ودردشا . شكره داني أخيرا وذهب إلى البيت، والساعة أصبحت الحادية عشرة، وكلاهما شعر بالتعب ولكنهما كانا سعيدين للعثور على بعضها البعض.

. . .

كانت ميلا في الغابة، وكانت الغابة تبدو أكثر جمالا من أي وقت مضى.

وكانت الغابة تتألف من الأشجار الكثيفة ،و معظمها من أشجار الصنوبر، والتوت البري، والطحالب تزين الأرض . وقالت إنها كانت هنا عدة مرات من قبل، وقالت انها متأكدة . لكنها لم تستطع أن تعرف متى أو لماذا. وقالت إنها لا تزال لا تعرف من هي أو ما هو اسمها . ولماذا كانت هنا، وأين هي؟ هل كانت تفتقد أحداً؟

وكانت الأسئلة كثيرة تتطلّب الحصول على إجابات. أو لم يكن هناك تعريف أفضل من معرفة العدم . وضعت كلتا يديها أمام وجهها، وفي الضوء بدا ذلك مخيفا. لم تكن مجرد تجاعيد دون بياض شديد. إنّه شحوب كالأموات. نظرت حولها ،واكتشفت باباً صغيراً خلفها. وعرفت الباب جيدا. من أين كانت قد أتت؟ لم يكن لديها خطط لفتحه. جلست على مقدمته وحاولت التفكير بوضوح. رأت أمرأً خاطئا جدا، باستثناء حقيقة أنها فقدت تماما ذاكرتها، وكان مجرد مكان من أبغض ما رأته في أي وقت مضى. ثم عرفت ما كان عليه الأمر. انها لا تشعر بالجذع الذي تجلس عليه. ولم تسمع أي من أصوات الطيور، ولا صوت أي حيوان بري يطارد ويفتش عن الطعام. والحقيقة هي أنها لم تسمع شيئا. وكأن كل الكائنات الحية قد ماتت أو أنها هي فقدت سمعها. على أي حال، كان شعوراً رهيباً ولكن كل شيء أفضل من المكان الذي جاءت منه.

قامت وبدأت تهيم على وجهها بعيدا عن الباب. لم تشعر بالأرض تحت قدميها على الإطلاق. هل فقدت إحساسها بقدميها أيضا؟ نظرت إلى أسفل ولاحظت أنها كانت بدون حذاء . كانت قدماها شاحبتان تماما كما يديها وأظافرها. صفراء مثيرة للاشمئزاز. كانت تلبس لباس نوم أبيض ممزّق ، لكنها لم تجرؤ على سحبه لتبحث عن ما تبقى من جسدها .مسحت بإحدى يديها على شعرها، واكتشفت أنه كان خفيفاً، وسبلاً. إن وجدت مرآة، لن تنظر فيها أبداً . من تكون هي حقا؟

وواصلت جولتها وزادت الأسئلة لديها أكثر فأكثر. عرفت أنها اضطرت إلى التحرك لأن أحدا يريد بها السوء . أو أمر ما من شأنه أن يضر بها. ماذا فعلت هي وما هو الخطأ؟

أبعد قليلا من المكان رأت أن الغابة بدأت تخف، وظهر ضوء رحبت به. قد تكون هي و هي قادرة على الإجابة على أسئلتها. عليها أن تحترس منه فقط .هو وضحكته الخبيثة وعيونه المليئة بالكراهية. هو الذي قتلها. جثت على ركبتيها على الطحالب، فهمت ما كانت عليه حالتها. ليس من كانت، ولكن ما كانت عليه. كانت ميتة.

لو أنها كانت قادرة على البكاء، لواصلت دموعها كما الأنهار على خديها، وإذا كانت يمكن أن تصرخ، كانت تصرخ حتى انتهاء الصوت. لكنّها لم تستطع

شعرت باليأس والقلق والخوف فقط. فهمت أنها يجب أن تجد الرجل الذي جعلها هكذا. وكان عليهما أن يجتمعا مرة أخرى أو أنها ستظل سجينة إلى الأبد. كانت خائفة وغير قادرة على الوقوف على ساقيها، ولكن أين ستجده؟

. . .

قضى بيورن وداني كل يومهما في العمل في الغابة . عمل دان بمنشار آلي و كان بيورن يسحب الأغصان إلى أعلى كما كانوا يخططون للدفء عندما تأتي الثلوج الأولى في غضون أشهر قليلة. تم قطعوا الأشجار السميكة ، وعملوا منها حزماً خشبية ستكون مصدرا ممتازا للحرارة عندما يتسلل البرد.

كانوا يفعلون ذلك بخطوة مناسبة للقبو الأرضي . وأظهر مقياس الحرارة 21 درجة، وتم استبدال المشروبات القوية من الأمس بكميات وافرة من الماء.

قال دان بسخرية: أنت تعرف أن هناك أشخاصاً يدفعون لك المال للقيام بذلك؟ الناس هنا لا يفعلون شيئا آخر طوال اليوم. قد لا يكون لديك نصيحة. لكن كيف يجري الأمر حول الكتابة علاوة على ذلك؟

كانتلهجته قاسية، ولكن محبة كلاهما لبعضهما لا زالت تنمو في شراكة بعضهما البعض. لم يقل بيورن بعد شيئاً عن وضعه المالي، ولا يعتقد أن داني سيفعل ذلك.

كان بيورن سعيدا بالمال، ولكنه ليس فخورا.

أجاب بيورن :حسنا، لن تعود في الوقت الحالي ،واضاف ،لكني لا اتحدث عن ذلك الان.

واصلا العمل في صمت، ورأى دان أنه ربما داس على اصبع قدميه. ومع اقتراب الساعة السادسة بعد الظهر، كانا في طريقهما إلى القبو وجلسا مقدمته ، وشعروا بالفخر لما أنجزاه. وجلسا صامتين لبضع دقائق ، تنهدا، وكان بيورن أول من تكلم

-سأقوم بترميم الطابق السفلي في نهاية المطاف. واستخدمه لما بني لأجله

يضيء دان على الكلام. هل تقصد الكحول؟

-حسن، أعني المربى والنبيذ، وبعض قناني النبيذ للشرب ربما ،يبدو وكأنه يريد ذلك

-هل سوف تستمر في الشرب؟

-أبحث عن الحب.أجاب بيورن دون معرفة السبب

. . .

فكر هينيغ" بتلك العاهرة الخنزيرة ،"والخبيثة الكاذبة". فرك عينيه المتعبتين وتثاءب بشدة . أظهر المنبه على طاولة السرير أن الساعة 03:14 بالأرقام الزرقاء المزعجة. هينينغ يفضل الأحمر. الدم أحمر. لم يكن يعتقد حقا عندما قتلها وحفر حفرة عميقة في القبو الأرضي، على الأقل متر واحد، ودفنها فيها ،ولكن هل كانت الحفرة عميقة بما فيه الكفاية؟ تخيل لو كان المالك الجديد يريد أن يزيل الأوساخ ، وأن يضع في المكان جاكوزي، ولو أنه من المستبعد جدا ولكن الخطر موجود. يللشيطان! ما أسف عليه أنه لم يحرق جسدها أولا. عليه القيام بالشيء الصحيح. وسرعان ما فكّر بالأمر. ذهب إلى المطبخ وجلس على طاولة المطبخ الصغيرة. ماذا يفعل؟

أجاب نفسه بصوت عال: " بالطبع سوف تصحح الأمر. صحح الأمر. في اليوم التالي سيبدأ العمل حتى لو كان ذلك يعني أنه قد يضطر إلى إنهاء المالك الجديد. يمكن أن يكون ممتع حقا عندما يكون كل شيء حوله. قد يكون لديه الكثير من النقود في الكوخ كذلك. أن يكون غنيا كما الكائن الخرافي ليس ثرثرة حول الأمر ، حتى انه كان يفهم أفكار الطبقة العليا.

لم يكن هينينغ غنياً، ولكنّه ليس فقيرا، ولم ينتقل من الكوخ إلى شقة في المدينة بسبب أزمة مالية. وقد انتقل إلى مواصلة عمله الهام، وهو مصيره. وجد الكثير من العمل هنا. كان يعمل كل حياته ولكن لم يبدأ عمله هذا إلى أن بلغ من العمر 72 عاما. وقد بدأه مع كلبهما. كان كلباً قزماً شعره مجعد جعله يفقد أعصابه فضربه بحجر، وأرسله إلى الآخرة. الأمر مشوق. عندما اكتشفت المومس ذلك ، كان عليها أن تواجه نفس المصير. رائع. .أدرك ما كان ينوي فعله. وأشعل سيجارة وتساءل عن الأدوات التي يحتاجها لإنجاز المهمة التالية. ووجد أن السكين، وعود الثقاب والرفش كاف . الحرفي الماهر لا يحتاج أكثر من ذلك. قرر العودة إلى السرير. يعمل الحرفي النشيط بشكل أفضل و في انتظاره الكثير من الأعمال.

. . .

ميلا تتذكر أكثر وأكثر الآن. ليس تماماً كل شيء، ولكن أكثر الأشياء. وتذكر ممن كانت متزوجة منه، وتذكر المكان الذي عاشت فيه ، وتذكرت المصير الوخيم الذي واجهته. عندما نزلت إلى الكوخ كان يعمّ الظلام لفترة طويلة. داخل المقصورة كان أيضا الظلام فقط. ضوء خفيف من مصباح النافذة الصغيرة كي يضيء للقادمين. مشت وتحسّست الباب ولكنه كان مقفلاً، لذا مشت وراء الكوخ واستلقت في العشب. وقالت انها سوف تضطر إلى الراحة وجمع قوتها للغد لأنه سيكون يوما كبيرا. كانت تعرف أنه سيأتي بعد ذلك، والآن تعرف أيضا ما ذا كان يسمى. وكان اسمه "ميفيبيليس"، شيطان مملكة الشياطين، وهو أقوى وأكثر شراسة من أي وقت مضى. أغلقت ميلا عينيها وارتجفت مرة أخرى من قتامة الليل

. . .

استيقظ بيورن بسبب قرع على الباب الأمامي . شاهد المنبه ورأى أنها لم تكن حتى السّابعة صباحاً بعد. أحد ما قد يكون نام على سكر، ولا زال تأثيره من اليوم السّابق فتح الباب، كان دان.

-صباح الخير، يا أخي. هل نمت جيدا؟ قال ذلك فجأة مع ابتسامة واسعة ودافئة

جئت وخربت نومتي الجميلة جمالي، أجاب بجورن ،وهو يتثاءب

-هاها، نعم، سوف تتعلم النوم إلى الأبد إذا كنت أفضل حالا من راهبة قبيحة. أنا ذاهب إلى المدينة لأعمل بضع ساعات، هل تحتاج شيئا من الدكان؟

حاول بيورن التفكير. كان لديه صعوبة في التفكير بينما كان قد استيقظ حديثاً:

شكرا لك، ولكن لا أعتقد ذلك. أو أقول لك نعم . اشتر بعض اللحوم الجيدة للمشروب كي نشويها في المساء. أجاب دان بسعادة سوف أتدبر الأمر أخي.

سأجلب كل شيء بعد الظهر.

أجاب بيورن، رائع. شكراً لك، أغلق الباب مرة أخرى. ماذا سوف أفعل الآن؟ لقد استيقظ بالفعل حتى أنه رأى من الجيد القيام بشيء معقول خلال اليوم. وبعد نصف ساعة كان يرتدي ثيابه، وشرب كوبين من القهوة كوبين وأكل وسندويشة من أجل معدته . شعر أنّه أفضل قليلا، لكنه لا يزال نائما أن قرّر أن يخرج كي يقطع الخشب. وبعد ثلاث ساعات، أدرك أنه يجب أن يفعل شيئا آخر. وقال انه عادة ما يستخدم تجميع الخشب المقطوع متعة للتفكير والاسترخاء ، ولكنه الآن يشعر بالكثير من القلق والأرق في جسده. أما القبو فينبغي أن يعطيه قليلاً من الحب . رمى الفأس ،والتقط مجرفة بدلا من ذلك. لم يكن يعرف ولكن كان في حاجة إليها.

. . .

لم يكن هينينغ هو هينينغ بعد الآن. لديه واجبات جديدة وحياة جديدة، يحتاج أيضا اسم جديد وكان اسم ميفوفيلي هو الاسم الجديد. لا يعرف لماذا اختار هذا الاسم ، لكنه كان فخورا به. كان قد نام حتى الحادية عشر في الصباح تقريباً، ورأى أنه نشيط، ومرتاح. خرج إلى المطبخ وأزال باب الثلاجة من مفصلاته تقريباً. كان قويا الآن، أقوى من أي وقت مضى، لكنّه لم يصل إلى كامل طاقته بعد. رأى في الثلاجة شيء جذبه، فيليه عجل كبيرة. أكل مع شهية بينما كان يرتدي ثيابه وكان على استعداد للعمل اليوم. كان يعلم أن الداعرة كانت تنتظره، على ما يبدو أنه لم يقم بعمله بشكل جيد بما فيه الكفاية في آخر مرة. كان مجرد هينينغ، رجل غبي صغير أدين بالفشل. أخذ معه الكبريت وأكبر سكين لتقطيع الفيليه عثر عليها في المطبخ. ثم نزل إلى المخزن ، ووجد أنه ليس لديه رفش. إنّه نفس القرف، الرجل من الطبقة العليا لديه دائماً شيء يمكن أن يقترضه.

جلس في سيارته ونظر في مرآة الرؤية الخلفية. كانت عيناه تشبه عيون الزواحف التي تبرق بالكراهية والغضب. كان في طريقه الآن، كان ميفيبيليس في طريقه.

. .

كانت ميلا تتابع الشاب كلّ الصباح. لم يرها بالطبع . ما ذا كانت تتوقع منه؟ بدا قلقا و عصبيا قليلا، كما لو كان يرتدي شيئا ثقيلا . أحبت ميلا أن تحذره من أن الوحش في طريقه إليه، لكنّها لم تتمكن من معرفة كيف حاولت فعل ذلك. حاولت أن تدفعه بيدها لكن يدها ذهبت مباشرة إلى جسده.

كان في القبو الأرضي حفرة صغيرة ، قبل أن تشعر بالارتياح. لم يكن لدى ميلا أي شعور بالوقت ولكن كان من الممكن أن تعرف ذلك من خلال الظل في الضوء لذلك ينبغي أن يكون الوقت في منتصف اليوم. وشعرت كيف أن وجود شيطان أصبح أقرب فيكل لحظة. تابعت الرجل الشّاب مرة أخرى إلى الكوخ وتمكنت من التخفي مثله في نفس الوقت. أقفل الباب و مشى و غسل يديه. بدا خائفا من شيء ما. كانت الأشياء مثل الأبواب والجدران لا تزال تمنعها أن تلمس الرجل وتحذره. ألقت زجاجة على الأرض تحطّمت إلى ألف قطعة ،وخرج الرجل من الحمام. ورأى أنه يتحدث إلى نفسه ولكن لا يزال لا يمكنه تصور وجود أي صوت. على ما يبدو أن شخصاً ما قد طرق على الباب الأمامي .ذهب إلى هناك وفتح الباب بتردّد.

وقف ميفيستيليس في الخارج و بدا رهيبا. آذاناه كانتا كبيرتان بشكل غير عادي، وعيناه وأسنانه كانت بلون الدم حمراء وكان جلده له مثل جلد الثعبان . صعق الرجل عندما تلقى طعنة سكين في صدره ووقع على الأرض. استلقى على ظهره والسكين لازالت في صدره وتحول قميصه من الأبيض إلى الأحمر.أ غلق عينيه ولم يتحرك. رأى الموت،لقد فشلت ميلا.

لم تفهم ميلا كيف يمكنها محاربة هذا الوحش ولكن لديها أمر مفيد وهو أنه لا يبدو أنّه رآها حتى الان. مشى ميميستوفيليز حول الكوخ ويبدو أنه يبحث عن شيء، ولكن في نهاية المطاف خرج مرة أخرى. وأمسك مجرفة وسار بجدية إلى السلم المؤدي إلى قبرها في القبو. تابعته وشعرت كيف كانت قوتها تزداد تدريجيا. عندما كان الشيطان قرب القبو ، توقف دون أن تفتح له الباب. قال لها دون أن يستدير:

أوه، أنت هنا الآن أيتها القحبة.

أجابت ميلا:

نعم، أنا هنا وستعود أنت إلى المكان الذي تنتمي إليه، وقد تمكّنت أن تتحدث مرة أخرى. استدار ميفيستوفيليز وقال لها الجحيم المنزل الذي تنتمين إليه وسوف تحرقين في النار إلى الأبد.

لم تعد عيناه تشعّان بالكراهية، بل احترقتا بالكراهية. اندفع تجاهها ، والقى بالمجرفة على رأسها . ذهبت مباشرة من دون أن تؤذيها. كانت أقوى منه لأنها كانت من أطفال الله. وبمساعدة قوة الفكر، ألقت به بعيدا بضربة قوية مباشرة إلى شجرة التنوب الكبيرة. سمعت كيف ارتطم عموده الفقري مع دوي شديد. ومع ذلك، قام مرة أخرى وسار نحوها. وأغمى عليه من الخوف. أصبح أضعف وأضعف. قذفت به إلى باب القبو ، الذي تحول إلى ملعب. قام مرة أخرى وسار نحوها. بدأ وجهه الآن أكثر وأكثر يشبه وجه الرجل الذي تزوجته أكثر من أي وقت مضى

قالت ميلا: فاز الله وخسرت أنت، والآن شعرت كيف تنزل دموعها إلى أسفل خديها . واصلت :"في النار معك"، والآن أشعلت النار . توقف و لم يبد أنه فهم حقا ما كان يحدث. لم يعد ميفوفيليليس، وأصبح هينينغ. رجل غبي صغير أدين بالفشل. بعد بضع ثوان كان يحترق في الجحيم و سقط على الأرض..

ذهبت ميلا جهة النور. رأت شقيقها ووالديها بعيدين قليلاً. صاحوا لها، مدت يدها أمسكت بذراع والدتها. كانت طفلة صغيرة سيكون لها السلام في النهاية. ثم اختفوا جميعا في النور. مع الراحة الأبديّة والحرية.

. . .

دانيال لينديفورس، المعروف أيضا باسم دان من قبل صديقه، رأى أن شيئا خاطئا ورهيباً عندما وصل المنزل من العمل. أمام كوخ بيورن خارج يوجد سيارة غير معروفة متوقفة، وكان الباب الأمامي مفتوحا ،حريق في الغابة في مكان ما عند القبو الأرضي.

هرع إلى الكوخ ووجد بيورن غارقاً في دمائه على الأرض. صاح وبكى عندما اتصل بمركز الإنذار، ثم نزل إلى جانب صديقه وأخيه الجديد. ضمّه . كان بيورن بارداً مثل الجليد. شخص ما أبعده، وامتلأ الكوخ من قبل كل من موظفي الإسعاف والشرطة. لم يتذكر شيئا أكثر من أنه أغمي عليه

. . .

بعد ثلاثة أشهر، كان بيورن يجلي في الخارج على شرفته يقرأ عندما جاء دان. كان لا يزال لديه آلام في صدره وقال انه يشعر أنه قد نجا من الموت. وكان في غيبوبة لمدة ثمانية أسابيع ،ولكنّه تعافى بسرعة نسبيا بعد أن صحا من الغيبوبة. هذا هو الأسبوع الثاني له في المنزل وكان يوماً جميلاً، ولكن البرد غير محذور في نوفمبر تشرين الثاني.

قال دان:

مرحبا شقيق، ألا تزال سعيدا بالمبنى؟ وأشار إلى الشرفة التي كان قد بناها كهدية بيورن

لا يمكن أن أكون أكثر ارتياحا من ذلك، أجاب بيورن. هل يمكنك أن تفعل شيئا عن الطقس أيضا، لقد بدأ يبرد.

أمضوا ساعات طويلة في جلسات استماع الشرطة ،ولكن من الأرجح أن يتم حفظ التحقيق. لم يتذكر بيورن شيئا على الإطلاق من ذلك، وكان داني قد قال له عن القليل الذي عرفه، وهو أنّ الشرطة قد عثرت على عظام من جثتين انسانيتين وكلب في القبو الأرضي. ثم قال دان:

يمكنني أن أفعل الكثير لك، ولكن أنا لا أستطيع التأثير على الطّقس. تعال ادخل.

ذهبا إلى الدّاخل، وغليا وعاء كبيراً من القهوة السميكة، وتجاذبا أطراف الحديث قليلا .سأل داني فجأة

لا أفهمك الآن، ولكن لاحظت أنك لم تعدل تشرب الويسكي. هل هناك أي حظر الطبيب أو؟ من

فكّر بيورن، وأجاب:

لا حظر، ولكن لست بحاجة إلى هذا القرف بعد الآن. لقد وجدت منزلي الآن. وإلى جانب ذلك، وعليّ أن لا أكون أحمقاً . سوف أكتب كتاباً.









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