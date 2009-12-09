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مذكرات عاشق مشتاق


حكمت حمزة
الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 20:02
المحور: الادب والفن
    


غابت نجوم الكون..
وسطع وجهك كالقمر..
وعلى صحراء قلبي..
مطر حبك انهمر..
رحلتي بدايتها عيناكِ..
وقلبك هو المستقر..
****
يداكِ كانتا سحراً..
فملأت ربيعي ازهارا..
ومن شعاع خديكي..
يضيء الفجر أنوارا..
ومن صميم قلبكِ..
نسج قلمي حبا وأشعارا..
****
انبرى قلبي لحضنك..
فأغرقته في الفرح..
ومن بسماتك الدافئة..
أهديتك كل مصطلح..
سكِرت من خمر شفتيكِ..
ولم أسكر بألف قدح..
****
وابعدتك الحرب عني..
فأضحيت وحيدا مشتاقا..
مرض تهادى بروحي..
يناجي الدهر ترياقا..
اشلاء قلبي بذيل الليل..
تنادي الشمس إشراقا..
****
أنت التي جمالها..
عن كل زيف ارتقى..
ومن ينابيع نهديكي..
قلبي العطشان استقى..
وأبقى أُسائِل نفسي..
متى يكون الملتقى..





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حكمت حمزة

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