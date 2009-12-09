

حكمت حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 20:02

المحور: الادب والفن









غابت نجوم الكون..

وسطع وجهك كالقمر..

وعلى صحراء قلبي..

مطر حبك انهمر..

رحلتي بدايتها عيناكِ..

وقلبك هو المستقر..

****

يداكِ كانتا سحراً..

فملأت ربيعي ازهارا..

ومن شعاع خديكي..

يضيء الفجر أنوارا..

ومن صميم قلبكِ..

نسج قلمي حبا وأشعارا..

****

انبرى قلبي لحضنك..

فأغرقته في الفرح..

ومن بسماتك الدافئة..

أهديتك كل مصطلح..

سكِرت من خمر شفتيكِ..

ولم أسكر بألف قدح..

****

وابعدتك الحرب عني..

فأضحيت وحيدا مشتاقا..

مرض تهادى بروحي..

يناجي الدهر ترياقا..

اشلاء قلبي بذيل الليل..

تنادي الشمس إشراقا..

****

أنت التي جمالها..

عن كل زيف ارتقى..

ومن ينابيع نهديكي..

قلبي العطشان استقى..

وأبقى أُسائِل نفسي..

متى يكون الملتقى..