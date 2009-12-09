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تكبير إمبريالي


وائل باهر شعبو
الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 20:01
المحور: الادب والفن
    



الرأسمالية وإمبرياليتها تدعمان الإسلام وإرهابه "الضال" ضد التنوير أي "الحرية"
هكذا تبقى تلك الجثة الذهبية المتنِفسة تحت السيطرة
هل هذا مرض نفسي؟
أم أخلاقي؟
أم حقارة ؟
تكبيييييير.


لأن العدالة هي الديمقراطية أو على الأقل ما يشبهها
من الطبيعي أن تكون الرأسمالية وإمبرياليتها ضد الديمقراطية
ليس الديمقراطية بين الأفراد فقط
بل بين الدول أيضاً
هل هذا مرض نفسي أم أخلاقي أم حقارة؟
تكبييييير




بروباغاندا
بروباغندا
الشعب يريد البروباغاندا
لماذا يسمح الشعب أن تتلاعب به البروباغندا؟
أغباءٌ هذا أم مرضٌ نفسي ؟.
تكبيير

في الديمقراطية الرأسمالية يستطيع الناس أن يقولوا ما يريدونه
لكن في النهاية تفعل اللوبيات ما تريد .
هل هذا مرض نفسي؟
أم حقارة أم ماذا؟
تكبييييير

أنهم يطمعون بالآخرة
كما يطمعون بالدنيا
أناس يعيشون طَمَعَين
هل هم مرضى نفسيون أم أغبياء أم حقراء أم ماذا؟
تكبيييييير.


كم هو مؤمن بالله الذي يخاف أن يرى من المرأة أنوثةً "حتى شعرها" ؟
هل هذه عبقرية في التخلف أم ماذا؟
تكبييييييير

البنوك متخمة بالنقود
العالم متخم بالفقراء
هل هذه حقارة ؟
أم حقارة ؟
أم حقارة؟
تكبيييير

لماذا يعطي السوق الرأسمالي الكثير من المال للممثلين والرياضيين والمغنين "المرفِهِين" الذين لا يؤمنون بالإنسان لكن بالمال؟
لأنهم يقدمون لهم وظيفة كان يقوم بها الدين
"تخدير الوعي الإنساني أو تسطيحه"
هل هذه حقارة أم تفاهة أم ماذا؟
تكبييير

بمليارات الدولارات صفقات لاعبي الرياضة ؟؟؟؟؟!!!!!!
والفقراء بالمليارات
ما هذا ؟
مرض نفسي أم أخلاقي ؟
أم تفاهة نووية مشعّة؟
أم ديمقراطية ؟
تكبييير

لاس فيغاس
تكبييييير



الإنسان الذي يسرّه أن يكون عبداً
هل هو مريض نفسي؟
أم غبي؟
أم ماذا؟
تكبيييييير.

حر هو الإنسان الذي لا يريد أن يكون حراً
لكن الذي يراقب أو يمنع حرية الآخرين ما هو؟
هل هو مريض نفسي؟
أم غبي ؟
أم حقييير ؟
أم ماذا؟
تكبيييييير


كم مليار يكلف سنوياً إنتاج الخراء الذهبي الهوليودي ؟
وكم يتربح الرأسماليون من غياب التفكير الحر وسحق الوعي الإنساني بالإنسان والحياة ؟
هل هذا غباء أم حقارة أم مرض نفسي أم أكثر؟
تكبييييير

الذي يعتقد أن المرأة في الحياة قسمان
قسم يمكن مضاجعته عليه أن يتحجّب أمامه
وقسم حرام مضاجعته يمكن أن يكون سافراً
هل هو مريض نفسي أم غبي أم حقير ؟
أم ماذا؟
تكبيييييير


يشكر الإمبريالون الله على نعمة النفط
النعمة التي
وهبها لعبيدهم
تكبييييييير


كل الإرهابيين المسلمين مسلمون لكن ضالون
حتى لو استنار إرهابهم بنصوصهم المقدسة
هل هذا مرض نفسي أم غباء أم نفاق أم حقارة أم ماذا؟
تكبييييييير

هل يعرف أحد ما لماذا هناك قواعد عسكرية أمريكية في
كل أنحاء الأرض تقريباً؟
بالتأكيد لنشر السلام والديمقراطية
هل هذا مرض نفسي ؟
أم إرهاب إمبريالي ؟
تكبيير

يحجِّب الإسلام المرأة لأن الرجل حيوان
وتتحجب المرأة قناعة بحيونة الرجل
هل هذا غباء ؟
أم مرض نفسي أم تفاهه أم جميعها؟.
تكبييير

كل الأديان أفيون للشعوب
إلا الإسلام
أفيون وديناميت معاً
تكبيييييير





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وائل باهر شعبو

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