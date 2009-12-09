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ايران شرق اوسط جديد


ادم عربي
الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 19:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


ايران قامت على انقاض نظام الشاه وهو من اكثر الانظمه ولاءا لامريكا ، ايران قدمت بمشروع تصدير الثورة على يد الخميني الذي اتى من باريس معززا مكرما ، ايران خلال تمانيها السنوات في الحرب على العراق مصت فائضها وفائض العراق ومعه الخليج الملياري .

ايران قدمت التسهيلات للتخلص من نظام صدام حسين ونهب خيراته من قبل الغرب الذي اسس لنظام طائفي عزز من نفوذ ايران في العراق ، وتفجر وظهرت شظاياه في داعش وما ادراك ما داعش .

اذن انا اقول ايران تواكب احداث المنطقه يد بيد مع العم سام ، في المقابل جماعة الحلف السني والذي لا امل في اصلاحه ، اي نوع من الاصلاح، الغارق في الرجعية والتخلف وهو الحلف الاصلي لامريكا او محميه دائمه لهم .

تسارع احداث المنطقه على شكل حلف سني وشيعي ، تحت اشراف العم سام في منطقته الجيوسياسيه ، يفترض الان مص الفائض الملياري الايراني ، بعد التمهيد لخراب الخليج ، فهاهي السعوديه تنفق المليارلت في اليمن وفي طريقها لفقد ارامكو ، الشركة الوطنيه السعوديه .

ليس غريبا وصول ايران قطر على مسمع العم سام وليس غريبا وصولها لبنان وحدود كردستان ، وليس مجاني النصيحه الروسيه توقفوا هنا بعد احتلال كركوك .

ايران الان بما تملك من نفوذ في المنطقه الجيوسياسيه الامريكيه يحكمها سناريهان ، اما حفظ قوتها واقتصادها بما يتوافق مع مصالح العم سام وانابيب الغاز الي اروبا واستكمال ما بدئه الغرب في الاتفاق النووي الايراني ، خصوصا ان ايران مختلفه عقائديا عن الحلف السني ، فيمكن ان يؤسس بها حكم علماني ديموقراطي حداثي رغم اسلاميتها العلمانيه ، او السماع لا سرائيل واستنزاف ملياراتها .





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