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|الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - بير رستم - لاتقتل أخاك كي لا يستفرد بك الأعداء
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لاتقتل أخاك كي لا يستفرد بك الأعداء
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|الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - بير رستم - لاتقتل أخاك كي لا يستفرد بك الأعداء