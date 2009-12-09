

بير رستم

الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 19:56

المحور: القضية الكردية











كتبت قبل يومين بوستاً وقلت فيه بأن؛ "السياسة لا تمارس بهذه العقليات الاقصائية والولاءات العمياء بحيث نتناسى نسبة ال 30 بالمائة إن كانت أخطاء أو صواب.. بل علينا أن ندعم وننقد بحسب تلك النسبة وذاك ما أحاوله في كتاباتي بخصوص الطرفين". طبعاً قصدت هنا طرفي المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي ودون أن ننسى وجود قوى وأطراف سياسية أخرى فاعلة في الساحة السياسية في روج آفاي كردستان ولكن وبحكم احتدام الخلاف هو بين الطرفين المذكورين فقد جاء البوست بخصوصهما وليس انقاصاً أو نفياً لوجود ودور الآخرين وكذلك فإننا قصدنا بالنسبة المذكورة نسبة "الحسنات والسيئات" _كما يقال في الدين_ أو درجة العمل السياسي وايجابياته حيث قال أحد الأصدقاء وكنوع من المقارنة؛ بأن إذا كان لطرف سياسي 30 بالمائة من الايجابيات للقضية، بينما الطرف الآخر له ال 70 بالمائة فعلينا أن ندعم الأخير ونكفر ونلعن الأول أو هكذا يفهم من سياق حديثه ولذلك جاء البوست ليقول: بأن "السياسة لا تمارس بهذه العقليات الاقصائية.. الخ".



وقد جاءني نتيجة ذلك الكثير من الملاحظات والانتقادات والردود مما دعاني لكتابة عدد من الردود بدوري ومن جملة ما وجه لي ولكتاباتي المدافعة عن المجلس الوطني الكردي تعليق أحد الإخوة معبراً عن تلك الانتقادات حيث يقول: "طيب معك حق استاذنا وانا من الداعيين لوحدة الصف الكوردي بشدة ولكن اخي هل تعتقد ان من يجلس في احضان تركيا ورأيتم ماذا فعلت تركيا ضد حكومة اقليم كردستان ومن يشارك الزعبي وامثاله في الائتلاف هل تعتقد ان يكون فيه ولو ذرة خير؟؟؟؟ والله اريد ان اكتشف ولو اجابية واحدة للمجلس الوطني لكي ادافع عنهم واقول بأنه من الممكن ان يكونو شركاء للادارة الذاتية لكني مع الاسف لا اجد ولو نقطة مضيئة ..... طبعا الادارة الذاتية تخطئ في مواقف كثيرة وتصيب في مواقف كثيرة لكنهم على الاقل يعملون بجد لكسب مايمكن اكتسابه لشعبنا الكردي وقد ضحى قياداته بفلذات اكبادهم امثال السيد عبد الكريم صاروخان والسيد صالح مسلم وانت اب الله يخليلك ولادك وتعي تماما ماهو الضنى..... استاذي الكريم كيف ستتم الشراكة بينك وبين شخص لا يكن لك سوى العداء ؟؟؟؟؟ فالمجلس الوطني اذا كان النقاش حول قضية الاحتباس الحراري سيذكر ب ي د ويتهجم عليها............". إنتهى التعليق والاقتباس.



إننا وبكل تأكيد نقدر كل ما ذكره الأخ المعلق ويعلم الأصدقاء كم كتبت بخصوص هذه المواضيع بحيث تم تخويني من قبل البعض واعتباري عميلاً للادارة الذاتية وذلك من قبل مدعي البارزانية، لكن كل ذلك لا يعني أن نلغي بعضنا حيث المجلس ما زال يملك قاعدة جماهيرية لا بأس بها وبالتالي أي عداء بين الأطراف الكردية سينعكس سلباً على القضية والشارع الكردي.. وبالتالي وإنطلاقاً من هذه المسألة يجب عدم السماح بأن تذهب خلافاتنا لحد الانفجار والتدمير المجتمعي والدعوة للحوار بين كل القوى والأطراف السياسية للحوار والمشاركة في إدارة الملف الكردي حيث من يقبل بالجلوس مع النظام والمعارضة الإخوانية _ونقولها لكل الأطراف الكردية، كون الجميع على استعداد للجلوس مع أولئك_ فالأولى بهم الجلوس معاً ورسم سياسات المستقبل السياسي لشعبنا ومناطقنا حتى لا نعيد تجاربنا الفاشلة وأقربها ما نعانيه من التجربة المريرة في كركوك وما تعرف بـ"المناطق المتنازعة" حيث الخلاف الكردي كان أحد أهم الأسباب ليخسرها الكرد وتحتلها ميليشيات الحشد الشيعي _وليس الشعبي_ ولذلك وانطلاقاً من قراءتنا هذه ندعو لعدم تخوين وتكفير الآخر كردياً حيث بالأخير يكون الضرر للقضية وليس فقط لذاك الطرف الحزبي وحده وللأسف.



وبالأخير نقول للجميع؛ لا تقتل أخاك كي لا يستفرد بك الأعداء.