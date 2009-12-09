

ادم عربي

الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 19:55

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









الثقافة

الثقافة هي التراث الفكري الذي يميز امه عن امة ، وهي خاصية لجميع الامم ، فلا يوجد امة دون ثقافة ، وتختلف الثقافه باختلاف الامم تبعا لواقعها المادي ، وذلك بسبب الارتباط القوي بين الواقع للامة وبين تراثها الحضاري والفكري ، فثقافة اي امة في الزمان والمكان ما هي الا الواقع المادي لتلك الامة ممثلا بنمط انتاجها ، وبلا شك الثقافة تتطور وتنمو مع النمو الحضاري للامة ، وتتراجع مع تخلفها ، وتخلف الامم يعود بالدرجة الاساس الى تخلف وسائل انتاجها وكذلك سيطرة الفكر الغيبي الديني كما هو في بلاد العرب لغياب اي وعي طبقي في تلك الدول ، والثقافة هي تعبيير عن مكانة الامة التي وصلت لها .

هناك مفاهيم خاطئه للحضارة ، حيث يعتبر بعض المثقفين ان البنايات الشاهقه والمطاعم الحديثه والراقصات والموسيقى الصاخبه ودور اللهو وماركات عالميه هي الحضارة ، والمشكله تكمن في البنيه الفوقيه التي لا ترغب بان تتاقلم مع هذه البنيه من ناحيه فكريه وسياسيه ، وفي هذا فهم خاطئ وقاصر . وهناك ايضا مفهوم اخر خاطئ لدى المثقفين العرب ، وهو عدم التفريق بين مرحلة النمو والتنميه عند وصف المجتمع العربي ، حيث ان مجتمعاتنا ومجتمعات العالم الثالث لا تزال تمر بمرحلة التنميه ، وهي اخطر مرحله ولا تقاس مع مرحلة النمو ، وتتطلب هذه المرحله جهود كبيره لتنظيف مخلفات ما قبل الراسماليه من انماط انتاج ووسائل انتاج وبالتالي جميع القيم والمفاهيم والافكار التي انتجتها مجتمعات نهاية عصور الاقطاع .

ان الفلسفه الماركسيه ربطت في وحده جدليه بين النظريه والممارسه ، حيث الواقع الاجتماعي والتاريخي ليس الا فعل البشر فيه وعملهم التحويلي له وتعطي بذلك اولوية الفعل للمعرفه وليس التامل والتجرد . وتاكد الماديه التاريخيه ان المجتمع ينتج لكي يستمر في الحياه ، ويبقى على قيد الحياه ، لذلك انتاج وسائل العيش وادوات العيش والعمل والمواد الضروريه للانتاج ، لهو شرط لكل تنظيم او نشاط اجتماعي اكثر تعقيدا . ان الماديه باعتبارها علم التاريخ والانسان ، تؤكد ان الطرق التي ينظم الناس انتاجهم المادي بموجبها هي اساس كل تنظيم اجتماعي عبر العصور ، وهذا يحدد جميع النشاطات الانسانيه ، من ادارة علاقات بين البشر او انتاج فكري او قوانين او اخلاق او دين ...الخ .

لذلك المفكرون العرب المفكرين العرب يعبرون عن قناعات لا تقبل الجدل بان اقامة انظمه جديده للبنيه الفكريه لهو خير وسيله لنقل المجتمعات العربيه الى عصور الازدهار ، وتخليص هذه المجتمعات من ازمتها ومشكلاتها المتوارثه ، وتنهي الافات الضاره التي تعيش في ثنايا عقل الانسان العربي ، ليصبح يضاهي الامريكي والسويسري والفرنسي بل ويتصدر الحضاره من جديد .

هكذا حال لا يمكن ان يحدث ، اي لا يمكن ان يغير ثقافه او حضارة ، تغيير جذري ، بل يمكن ان يساهم في تسارع تقدم المجتمعات اذا وضعت الارضيه الماديه لذلك .

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