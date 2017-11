عدي الراضي.

الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 19:51

المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات











طبع تاريخ الامازيغ بمقاومة الغزوات الأجنبية منذ مجاهل الدهور.فقد تصدوا لجميع الطامعين في أرض شمال إفريقيا.فقد قاموا الرومان قرونا من الزمان.ثم وقفوا سد منيعا أمام الزحف الوندالي والبيزنطي والبرتغالي.وهاجموا الفلول الأولى من الكتائب العربية.ولهذا فالذهنية الامازيغية مبنية على حب الأرض والتضحية من أجل الاحتفاظ عليه .وجعل المقاومة من الواجبات المقدسة التي لايمكن التنازل عنها.وبالعودة إلى اللغة الأمازيغية نجد أن مرادفات الوطن تكثف الفهم الأمازيغي للأرض فهو تمازيرت و"أمور " الذي يعني النصيب.فشمال أفريقيا نصيب الأمازيغ في الكرة الأرضية لذا قاوموا بشراسة كل من سولت له نفسه الرغبة في الاستيلاء على وطنهم.وعلى نفس المنوال قاومت القبائل المغربية الاستعمار الفرنسي ولم يتم الاستيلاء على الكثير من المناطق إلا بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن على توقيع معادة الحماية.(معركة بادو 1933).

و أيت حديدو من القبائل التي قاومت الاستعمار بقوة وشجاعة لامثيل لها في معارك عديدة داخل مجالهم الوظيفي وخارجه.

إذ كانت أول قبيلة لبت دعوة احمد السغروشني السبعي- تلميذ شيخ الزاوية الدرقاوية سيدي محمد العربي-. الذي قام بجولة عبر القبائل لحثهم على الجهاد بعد المحاولات الاستعمارية للتوغل في التراب المغربي من الجزائر.وكانت معركة بوذنيب 1908م اول معركة شارك فيها أيت حديدو في إطار حلف أيت يفلمان وكانت مشاركتهم فعالة بتطوع الكثير من الشباب الشجعان بقيادة رجال لايخشون طلقات المدافع لإيمانهم الشديد بأن التضحية من أجل تحرير الوطن أغلى من كل شيء.ورغم الهزيمة التي منيت بها القبائل ببوذنيب فقد كبدت المستعمر خسائر بشرية وعسكرية مهمة.وبعد وصول المستعمر إلى مدينة الريش القريبة من المجال الوظيفي الشاسع لايت حديدو الذي يمتد من حدود ايت عبدي إلى امضغاس إلى تكندوزت .كانت فلولهم تشن غارات على ثكنات الريش من حين لأخر مما أربك السلطات الاستعمارية وأدركت تمام الإدراك انه من المغامرة الغير المحسوبة العواقب التسرع في دخول جبال ايت حديدو .وفقدت القبيلة صفوة شبابها خلال الكثير من المعارك خاصة معركة أيت يعقوب1929م ومعركة بادو1933م.وعبر المسار الطويل لمقاومة ايت حديد وللاستعمار والممتد من(1908م-1933م)برزت عدة أسماء من أشاوس المقاومة من رجال أيت حديدو الشجعان على رأسهم الفقيه الورع أيقونة المقاومة ورحيق زهرتها الفواح سيدي بنحماد نايت سيدي كلمة سر المجاهدين في معركة أيت يعقوب.ودينامو التكتيكات الحربية للمقاومة.والزعيم الروحي والعسكري في كثير من المعارك إلى تاريخ استشهاده بترغيست ولم يمهله القدر للمشاركة في معركة بادو .ثم موحي وحمايووإخوانه من قرية تماريين الذين أبلوا البلاء الحسن في معر كة أيت يعقوب.ثم المقاوم أبعوان من أيت يعقوب الذي قاد فيلق التطوع إبان معركة بوذنيب.والعشرات من البواسل الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل حرية الوطن.وفي هذا المقال البسيط والمتواضع سوف نقتصر على عينة من رجال المقاومة المنسيين من أبناء القبيلة التي لم تنصف في ماضيها وحاضرها.هم سعيد وحمو الملقب بعادين؛ وعسو وبيش المعروف بعراروش.وقد اخترنا هذين الاسمين لأنهما شكلا ثنائيا مغامرا وخطيرا يهاجم الثكنات الاستعمارية بخطة حرب العصابات .

*عادين:إسمه الحقيقي سعيد وحمو من فخذة أيت خدوش فصيل أيت يكو وحدو من سلالة حدو هرهور-1-الذي تنتسب إليه قبيلة أيت هرهور فرع من أيت حديدو-2- .ولد بقرية أفراسكو وبها نشأ وترعرع .أما عادين تزارين فقد ولد في بداية الثلاتيناث من القرن الماضي وسماه أبوين عادين تيمنا بشجاعة البطل.3- - ومع الأسف لانعرف بدقة سنة ميلاده.لهذا ينبغي التنقيب عن العلامات والمؤشرات الدالة والكاشفة عن الذي لم يسجل في المصادر والمراجع. نستنبط أنه ولد في العقد الأخير من القرن التاسع عشر.فالرواية الشفوية تؤيد هذا الاستنتاج مادام أن ابنه موحى وسعيد ولد في العشرينات من القرن الماضي والابن الوحيد لكريمته المعروفة بتعادينت يبلغ من العمر70سنة وهو على قيد الحياة ويقطن بأفراسكو-4-.وتروي الرواية الشفوية أنه تأخر عن الزواج بخلاف أقرانه .وبالعودة إلى سن الزواج في القرون الماضية نجد أنه يتراوح بين العشرين والخمس وعشرين سنة من عمر الشباب من الذكور.والإناث مابين الخامس عشر والعشرين.ومن خلال هذه المقاربة فعمره خلال معركة ايت يعقوب 1929م في العقد الثالث ونيف.واستشهد بعدها بسنة أو سنتين.حيث جرح في احد المعارك بقرية تزارين مقر جماعة أيت التابعة لقيادة أموكر حاليا.وتم ألقاء القبض عليه وجيء به إلى أموكرالمقر الجديد لضابط الشؤون الأهلية.وطلب منه العلاج بمستشفى ميدلت ؛مقابل التخلي عن المقاومة وخدمة المستعمر. وعرضت عليه إغراءات عديدة.لكنه رفض .وقال كلمته الشهيرة "الموت أهون من العيش تحت ذل الاستعمار".وأعدم بشق رأسه بقضيب حديدي سميك (البينسا بالعامية) بيد أحد المغاربة من بن جلدته الذي سخرته السلطات الاستعمارية للقيام بهذا العمل المشين.ودفن بتل "أكرا"5-المشرف على قرية أموكر في المكان الذي شيدت عليه إعدادية زيز.وسنة استشهاده غير محددة.وانطلاقا من مجموعة من المعلومات نرجح استشهاده سنة 1933م.كان قصر أيت يعقوب المقر المركزي لمكتب الشؤون الأهلية .وتم تعيين موحى وعلاما قائدا على أيت هرهور؛من طرف ضابط المكتب boublet » .-6 -.وخلال فترة إجازة هذا الضابط ؛ تم عزل القائد السالف الذكر .وتحويل مقر مكتب الشؤون الأهلية إلى أموكر.لعوامل إستراتيجية ولوجيستيكية تتلخص في الموقع الجغرافي للقرية على الطريق الرابطة بين الريش وإميلشيل.عكس أيت يعقوب الذي يقع بين الشعاب العميقة والوديان الفائضة صعبة الولوج.وأما أسباب عزل القائد موحى وعلاما غير واضحة.ونرجح كون ضابط مركز الشؤون الأهلية "لوداف" الذي خلف" بوبلا" استغل فرصة غياب هذا الأخير في إجازته السنوية لتعيين صديقه "علوبان".وعلل قراره بتهمة حيازة جلود شياه مسروقة بمنزل القائد المعزول.وهي تهمة محبوكة من طرف أعداء هذا الأخير بإيعاز من الضابط "لوداف".وتاريخ وقوع الحدث صادف بداية 1933م.

بعد معركة بادو والسيطرة التامة على الأطلس الكبير الشرقي .عملت السلطات الاستعمارية على جعل تافيلالت مقاطعة مستقلة بعدما كانت تابعة لبوذنيب وميدلت.حيث صدر قرار مقيمي بتاريخ 1ماي 1934م ينص على تقسيم هذه المقاطعة إلى خمس دوائر-6- منها دائرة الريش التي تتكون من ثلاث قيادات من بينها قيادة اموكر.ومن هذه الإشارات نرجح أن وفاته كانت أواخر 1932م.وما يؤكد هذا الاستنتاج ماتذكره الرواية الشفوية حوول موته بقرية تازارين أنه حفر نقبا في سور أحد المنازل وسرق أكياسا مملوءة بحبات الجوز-6-.ووضعها على ظهر بغلة تمت سرقتها هي أيضا.وسقط البعض منه من ثقب التليس واخذ يكسرها لأكل لبها ولحقت بهم بعض رجال القرية وبعد مواجهة معهم أصيب برصاصة في جانبه الأيمن.ونضج الجوز يكون في أكتوبر ونونبر الشهور الأخيرة من السنة.

نشأ عادين بقرية أفراسكو.وترعرع بين شعابها .ورعي الماعز بين قمم جبالها.وتعلم الرماية منذ الطفولة.ولعب الأطفال خلال القرون الماضية ؛تنسجم والوظيفة المستقبلية للطفل .حسب تقسيم العمل بين أفراد الأسرة المغربية.فالطفل يعد للقيام بالأدوار الرجالية في المجتمع.والبنت للأشغال المنزلية من طبخ وعجين وتربية الأطفال.....وكل الألعاب تهيئ الصغار للاندماج الايجابي في المجتمع.فالذكور يلعبون "شارا" وتبنناي"-7-وهي ألعاب تعلم منها الطفل القنص والرماية.وبعد بلوغه سن الرشد شارك في العديد من الغارات الحربية أيام السبة ضد بعض القبائل المجاورة.فنشا رجلا شجاعا لايخاف طلقات البنادق.وصعلوكا يغير ليلا على المنازل ويستولي على الماشية وكل ماوقعت عليه عينيه من الأثاث ويستهدف مساكن إمزانين -9-على وجه الخصوص.ونشر الرعب في ساكنة القرى الخاضعة والخانعة .وفي صفوف القوات الفرنسية.وشبه بالقط الذي يتسلق الجدران والأسوار.-10 -.من أبرز مغامرات الرجل هجومه مع رفيقه في الغارات وابن بلدته عسو وابيش على ثكنة مزيزل وتمكنهما من القفز والنط على الأسلاك الشوكية المنصوبة على جدران الثكنة باستعمال نبات الحلفاء.و قتل أحد الحراس الفرنسيين بالسلاح الأبيض إلى ثم الاستيلاء على الكثير المؤن. ولإتقانه فن الاختفاء والتمويه؛ فقد وقع بين رجلي أحد الحراس بالثكنة نفسها وركله معتقدا أنه كلب هرم يحوم حول المطبخ.وبعد وصول فلول الجيوش الاستعمارية إلى أيت يعقوب يوم 29أبريل من سنة 1929م بدون مقاومة تذكر.انتشى الكبار العسكريون بهذا الانتصار كما يظهر في التقارير المنجزة في هذا الاتجاه.لكن فرحتهم لم تدم طويلا حيث عمل عادين وغيره من المقاومين على إتلاف أسلاك الهاتف الرابط بين أيت يعقوب والبرج .يوم 8 يونيو تم تجنيد كتيبة لإصلاح الخط .وبمزرعة "تبقيت" -11-بقرية تاحيانت اصطدمت القوات الفرنسية برجال ايت حديدو الأشاوس فكانت حصيلة ذلك اليوم ثمانون قتيلا منهم رئيس" بيرو أعراب"-12-والعشرات من الجرحى .بعدها بأيام تم نشر العشرات من الحراس بجبل يشرف على قرية أفراسكو يعرف بتسكدلت .وهاجمت عليها فلول المقاومة بحضور عادين الذي يتقن الغارات الليلية.وأسفرت هذه المعركة عن مقتل عشرة أشخاص من جانب السلطات الاستعمارية. والاستيلاء على قرية أفراسكو .واجعلها القاعدة الخلفية لشن هجوما على الثكنات بقصر أيت يعقوب المقر المركزي لضابطة الشؤون الأهلية. وجاءت معركة الحسم التي أربكت السلطات الاستعمارية.كانت ليلة 18يونيو1929م استثنائية .هاجمت فيها فلول المقاومين على قرية ايت يعقوب الخاضعة ومن جهات مختلفة .تولى فيها عادين وعراروش وسعيد وحماد نايت ايشو وأخوه والسعيد الصفوف الأمامية باعتبارهم من أبناء .المنطقة وحسب الخطة المرسومة فرجال ايت يعقوب وأفراسكو وتحيانت في مقدمة طابور المقاتلين. ولولا وصول الإمدادات العسكرية في ذلك اليوم لأخذت المقاومة منعطفا أخر.

جميع الغارات والمعارك التي شنتها قبائل ايت حديدو ضد المستعمر شارك فيها عادين وبفعالية.وقام بهجمات فردية وثنائية بشجاعة فائقة وأصبح رأسا مطلوبا وعنصرا خطيرا بعد معركة أيت يعقوب في تقارير ضباط مراكز الشؤون الأهلية.

نافلة القول فان عادين كان من المقاومين الأشاوس الذين روعوا السلطات الاستعمارية بايت يعقوب ومز يزل.ورغم انه سفك العديد من دماء الأبرياء بذرائع شتى.فمن حسنات الرجل رفضه للعلاج مقابل الطاعة والاستسلام.

*عراروش:وإسمه الحقيقي عسو وابيش من فخذة إزيزاون بفصيل ايت حساين وموسى(ايت عا).سلالة أحد الأبناء الخمس لموسى وحدو اهرهور الذي تنتسب اليه قبيلة ايت هرهور او أيت شراط إغسان. وقد ولد بداية القرن العشرين بقرية أفراسكو وتوفي في يونيو من سنة 1970م.وخلف ثلاث بنات دون الذكور.وقد شارك عراروش في الكثير من الغارات أشهرها بثكنة مزيزل ومعارك ايت يعقوب.وهو اقل شجاعة من عادين .كما شارك في معركة ايت يعقوب رفقة أخيه علي وابيش.ولكن بعد رفيقيه عادين تخلى عن المقاومة حيث فقد السند والدعم الأساسي.وعاش في كنف المستعمر بعقلية متمردة .مثل طائر حر في القفص.وانفجر ذلك الغبن سيلا من الحكم خلفها الرجل المتميز بعقلية علمانية.وقاوم سلسلة الأعراف القبلية غير المنصفة. بعد الاستقلال.وكان من بين الأعيان البارزين بقرية أفراسكو.وتميز بمنطقة المعاملات في تسيير شؤون القبيلة.فكان عدوا لذودا لقواد الاستعمار البارزين الذين ينتقمون منه من حين لأخر.وقد سجن عدة مرات لأنه لايساير أهداف المستعمر وأذنابه.وظل طول حياته متمردا ضد كل الأشكال المنافية للعدالة ؛والتي لاتخدم مطامح وأهداف الطبقات الشعبية.

ساهم كل من عادين وعراوش في مقاومة الاستعمار الفرنسي وإلحاق خسائر مادية وبشرية للقوات الفرنسية في العديد من المعارك.وقد قيل الكثير عن هؤلاء المقاومين .وتعددت الآراء واختلفت التقييمات لشخصيات البارزة في المقاومة.واعتمد الكثير الرواية الشفوية في أعطاء الأحكام المسبقة .إلى درجة اعتبارهم مجرمين -13-.لهذا رغم أهمية الرواية الشفوية في الدراسات التاريخية فلابد من تمحيصها وإخضاعها لغربال الحياد والموضوعية.قصد تنقيتها من الشوائب لاستنباط حقائق ومعطيات منصفة.

في حقيقة الأمر لاننفي وجود هفوات واختلال في استعمال السلاح ؛ الذي مس بعض الأبرياء.وسفكت العديد من الدماء؛ بذرائع واهية تلخصها فتاوي بعض الفقهاء الذين يعتبرون النظر في عيون المستعمرين يبعد من الجنة.وكلها أساليب تحريضية على المقاومة والجهاد اعتمدها الزوايا للتحميس القبائل وحثها عن المقاومة.ولهذا فقد استباح الفقهاء دماء كل من استسلم وخضع دون المقاومة.وهي علة فهمها بعض اللصوص وقطاع الطرق لنهب ممتلكات الغير دون تأنيب الضمير.وتم تعميم الفكرة على الكثير من المقاومين الأشاوس.وهذه النظرة في أصلها نشرها المستعمر من خلال تقارير ضباط الشؤون الأهلية في وصفهم لزعماء المقاومة بالأعداء واللصوص.-13-.

ومجمل القول فقد قاومت قبائل ايت حديدو الاستعمار بشراسة.وبمجرد دخول الاستعمار قرية أيت يعقوب غادرت الساكنة دورها واتجهت الأغلبية نحو قرى إسلاتن واسيف ملول والبعض إلى القبائل المجاورة.وأصبحت قرية افراسكو خالية .وجعلها المقاومون القاعدة الخلفية لشن الهجوم على ثكنات المستعمر وطابور الكوم بايت يعقوب .

وأثناء الهجرة فقدت الكثير من الأسر أموالها.ونهبت مواشيها وقتلت رجالها.وانعكس ذلك سلبيا على قبائل أيت حديدو اقتصاديا واجتماعيا .تعددت الأيتام والأرامل.وخير نموذج على هذه الوضعية الاجتماعية المتدهورة أحد أبناء تحيانت الذي فقد والديه وتكفلت به أسرة فرنسية -14-.

وللأسف رغم المساهمة الفعالة لايت حديدو وجيرانهم من أيت مرغاد وايت يحيى؛ في مقاومة الاستعمار الفرنسي.فان الحكومات المتعاقبة بعد الاستقلال تجاهلت التضحيات الجسام لهذه القبائل .ولم يحصل احد على امتيازات المقاومة .

ولرد الاعتبار لقبائل الأعالي وإنصافها حاضرا؛ على السلطات التي بيدها زمام الأمور؛ الاعتناء بالمجال الوظيفي للقبائل السالفة الذكر.وإعطاء لها حقها في التنمية ومن البنيات التحتية.واستغلال التاريخ المجيد للمنطقة وما تحويه من أماكن الذاكرة للترويج للسياحة الثقافية والتاريخية والايكولوجية.

والمسؤولية التاريخية على عاتق القائمين بالشأن المحلي بجماعة أموكر؛ والمجلس الإقليمي لميدلت ورئيس جهة درعة تافيلالت ؛ومندوبية المقاومة وأعضاء جيش التحرير.بدل صرف ملايين الدراهم على المهرجانات المائعة .يجب الاهتمام بالجوانب الثقافية .ووضع تخليد ذكرى لبطولات الأجداد ضمن برامجها.والقيام بندوات فكرية للتنويه والتعريف برموز المقاومة وأبطال معركة أيت يعقوب.ثم العمل على وضع النصب التذكاري تكريما للشهداء .بمقبرة بويزم -16-.وتشجيع الباحثين في تاريخ المنطقة. ثم القيام بأنشطة تثقيفية داخل المؤسسات التعليمية المتواجدة بتراب دائرة إميلشيل قصد تعريف أجيال اليوم بالمقاومين.وتاريخ المنطقة بصفة عامة في إطار المدرسة بالمحيط.

وكلمة الفصل فقد شاركت كل أبناء المنطقة بحماس في المقاومة.إلا قلة قليلة من الانتهازيين ولا تخلو أي حركة عبر التاريخ من هذا الصنف.ومن المستحيل ذكر كل الأسماء .ومن الجدير إعطاء نماذج خاصة لها سمات خاصة طبعت مسار تاريخ المقاومة بأرض أيت هرهور.واخترنا عادين وعراروش كأعلام بارزة في الذاكرة الجماعية .وفي تقارير ضباط الشؤون الأهلية بمركز أيت يعقوب وأموكربعد تحويل المقر إلى القرية الأخير بداية عام 1933م.

ونتمنى من أعماق القلوب أن تكون هذه المساهمة قد أنارت جوانب مهملة من تاريخنا المنسي.وقيمة مضافة في تاريخ المقاومة بالمغرب.

بقلم عدي الراضي.باحث في التاريخ والتراث.

المراجع والمصادر:

*بالعربية:

+محمد اللبار:إفريقيا الوندالية بين الحملات البيزنطية والثورات المورية429م-534م الطبعة الأولى 2002م..

+الزهيد علوي: من سجلماسة إلى قصر السوق .الاستعمار ودوره في التحولات السياسية والاجتماعية بتافيلالت. الطبعة الأولى 2016م.

+الحسن أيت الفقيه باسو جبور:إميلشيل والذاكرة الجماعية.الطبعة الأولى 2011م.

+عبد العزيز بلبكري:من وثائق المقاومة المسلحة المغربية :رحلة الحث على الجهاد.الطبعة الاولى 2016م.

*بالفرنسية:

++Miheal peyron .Résistances para-national chez les Ayt sokhman et Aityaflman dans le haute tlas marocain (1929-1933).

+M.P .la grande Histoire de pacification du Tafilalt.

+ M. P.Etudes et doument Berberes 12/1994.

Tradition orale et Resistance armée.

La bataille des Ait yaaqoub(hute atlas1929.

1 – إن تسمية المواليد بأسماء شخصيات بصمت التاريخ العريق واللحظي ؛قاعدة معروفة في جميع المجتمعات. لهذا فمواليد أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات من القرن الماضي بمنطقة ايت حديدو. اختيرت لهم أسماء تطابق ألقاب ابطال المقاومة الأشاوس مثل وحمايو بايت يعقوب نسبة إلى الإخوان حمايو من تاوريرت الذين بصموا تاريخ المقاومة بايت حديدو ببصمة الشجاعة .وكذلك عادين بتازارين الذي أخذ لقب زعيم المقاومة بايت هرهور سعيد وحمو المعروف بعادين المولود بقرية أفراسكو.

2-هاجرت ايت هرهور قصر أقديم في ظروف تاريخية لايسع المكان لذكرها لتستتقر بالمجال الوظيفي السابق لايت يدراسن.ويعرفون يايت" شراد إغصان".وهم ايت عمرو وحدو وايت سعيد وحدو وايت موسى وحدو المستقرين حاليا بايت يعقوب وافراسكو وتحيانت.والى الفرع الاخير ينتمي المقاومان المعنيان بالدراسة.

3-تروي الرواية الشفوية بان جد ايت عبد الرزيق المعروفون حاليا بايت يعزى قد أوى أحد الغرباء ذو نسب شريف يسمى يحيى الذي خلف ثلاثة أبناء :ابراهيم ويحيى ؛عمرو ويحيى وحدو ويحيى المعروف بهرهور جد فرع ايت حديدو المستقرين حاليا بالقصور التابعة حاليا لقيادة أموكر.

4-ويعرف "بالشيخ علي" الابن الوحيد لتعادينت ابنة المقاوم الهرهوري عادين.

5-"أكرا" بالكاف المعقودة وهو الكسكاس بالعربية نسبة إلى ربوة يشبه شكلها الإناء الضروري لإعداد الكسكس .المكان الذي اغتيل ودفن فيه عادين بعد رفضه العلاج مقابل الخضوع.

6-أحد ضباط مركز الشؤون الأهلية بمركز أيت يعقوب.ويعرف في الذاكرة الجماعية باسم" بوبلا".واعتقد آن إسمه الحقيقي boulbet الذي اشتغل بعد ذلك بورزازات سنوات طوال.

7-انظر كتاب من سجلماسة إلى قصر السوق للمؤرخ الزاهيد علوي.

8-ألعاب الأطفال معروفة خلال العقود الماضية.

شارا:لعبة موسمية مرتبطة بموسم جني الجوز(الكركاع)وتستعمل حبات هذه الشجرة أدوات اللعبة الضرورية.

تيبنناي:تنصيب أحجار بشكل عمودي ورميها بأحجار مستديرة على شكل لعبة الكرة الحديدية.والهدف منها تعليم الرماية للخلف من جيل اليافعين.

9-إمزانيين:وتعني الخاضعون والمستسلمون والخانعون للاستعمار بدون مقاومة.ومن المحتمل أن جذور الكلمة تعود إلى حقبة التواجد البزنطي بشمال إفريقيا.وأطلق اسم أبزاني أو أمزاني لكل من خضع لسلطة بيزنطة.

10-بيت شعري امازيغي متداول بشكل كبير في الذاكرة الجماعية بمجال ايت حديدو"يوكر عادين موش إفتل إصور".ومعناها عادين أكثر من القطط في تسلق الجدران.والبيت الشعري يحمل أكثر من معنى ويعبر عن معلومات تاريخية جد مهمة.تبين شجاعة ومغامرات الرجل.

11-تابقيت :مكان بمزرعة أيت موش بتاحيانت.وقد شهد معركة 10يونيو1929م.والموضع يعرف ب"نيمرو"التعبير الدارجي للكلمة الفرنسية Numéro الذي يعني الرقم .وهو نصب وعلامة لم يعد له وجود يخلد تاريخ المعركة التي شهدت مقتل ضباط فرنسيين على رأسهم اليوتنان إيمانويل.

12-بيرو أعراب.(bureau arabe)تعبير محلي عن رئيس الشؤون الأهلية أيام الحماية.

13-اللصوصية ( (la banditismeنعت التقارير الفرنسية للمقاومة ورموزها.

14-علي نايت عناكا الذي فقد ولديه أبان معركة ايت يعقوب وبقي يتيما وهو ابن ثلاث سنوات وتكفلت به أسرة فرنسية.عاد إلى المغرب وترشح للانتخابات التشريعية خلال أواخر السبعينات بدائرة الريش اميلشيل.وانتخب عضو قرية تاحيانت بجماعة أموكر خلال نهاية التسعينات.