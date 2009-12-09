

فلاح هادي الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 19:50

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









وأخيرا صار الحديث صريحا و مکشوفا عن خطورة و مشبوهية الدور الذي يقوم به النظام الديني المتطرف في إيران ومن إنه يشکل تهديدا للسلام و الامن و الاستقرار في المنطقة و العالم خاصة وإن هذا النظام، قد تجاوز کل الحدود داخليا و إقليميا و دوليا بحيث صار تجاهله و عدم التصدي له بمثابة مشارکته في مخططاته المشبوهة و مساعدته في تنفيذها.

هناك حديث يدور على مختلف الاصعدة بشأن ضرورة وضع حد لهذا النظام ليس من حيث طموحاته النووية فقط وانما القمعية تجاه شعبه و کذلك تجاه تدخلاته في دول المنطقة و صواريخه الباليستية، ولأن بلدان المنطقة معنية أکثر من غيرها بالدرجة الاولى من شر و عدوانية نظام الملالي، فإن عليها أن تبدأ العمل من أجل إيجاد آلية عملية مٶثرة لمواجهة الدور المشبوهة لهذا النظام و عدم السماح له بالاسترسال في مخططاته الاجرامية.

بلدان المنطقة مطالبة و بإلحاح لکي تقوم بالتنسيق فيما بينها من أجل الوقوف بوجه الدور العدواني للحرس الثوري و الذي هو يد هذا النظام، ومن الضروري جدا أن يتم إصدار قرار من جانب هذه البلدان بتصنيفه ضمن المنظمات الارهابية و عدم السماح لأي إيراني يعمل أو عمل ضمن هذا الجهاز بأن يکون متواجدا ضمن السلك الدبلوماسي في سفارات النظام في الدول التي لاتزال على علاقة به، وتنسيق العمل و الجهود مع مايماثلها على الصعيد الدولي بغية تفعيل الاجراء و ضمان قوة تأثيره.

المبادرة للإعتراف بالمقاومة الايرانية کممثل شرعي للشعب الايراني ضمن إعلان مشترك بين بلدان المنطقة و تطبيقه في الواقع من خلال توجيه دعوات للمقاومة الايرانية کي تشارك في المٶتمرات المقامة في بلدان المنطقة و التي تبحث في قضايا الامن و الاستقرار و مکافحة التطرف و الارهاب، وتخصيص منابر إعلامية للمقاومة الايرانية بما يوحي للشعب الايراني من إن شعوب و بلدان المنطقة متضامنة معه و تٶيد و تدعم نضاله من أجل الحرية و تغيير النظام.

من المهم جدا أن تکون لبلدان المنطقة موقف نوعي خاص من ملف مجزرة صيف 1988، والذي سيتم طرحه في إجتماع ديسمبر القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة و ضرورة أن تدعم هذه الدول القرار المتوقع بإدانة نظام الملالي و المطالبة بتشکيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق فيه، هذا الى جانب المساهمة في تشکيل مٶتمرات عن الآثار السلبية للتدخلات السافرة لنظام الملالي في المنطقة و کشف و فضح الجرائم و المجازر و الانتهاکات التي جرت بسببها.