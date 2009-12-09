

عادل عطية

الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 14:11

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع











• أنا سجين؛ إذن أنا حر!

• الرئيس في شرقنا، كالبطريرك، لا يمكنه تخيل انتهاء سلطته!

• هناك من يحيا ليمت، وهناك من يمت ليحيا!

• أنا أموت فيك، أما المسيح فيحيا فيك!

• إذا دخل التفكير، هرب التكفير!

• التدريب الخاطيء يقود إلى كمال الخطأ!

• الكذب الأحمر، يمارسه من يعتقد أنه عندما يفجر نفسه، يصبح: شهيداً!

• نحصل على الحريّة، بفقد أرواحنا، أو: بفقد قيمنا!

• بدأ الوأد بوأد البنات، وانتهى بوأد الرجال!

• رغم أن الإنسان من تراب، إلا أن التراب ليس جديراً بأن يحيا الإنسان من أجله!

• البعض كطائر الكروان، الجمال الذائب في صوتهم، لا يشي بالقبح الذائب في أخلاقهم!

• أسوأ الغابات، مدننا. وأسوأ الوحوش، نفوسنا!

• أنا أميّ أمام غزارة حب أمي!

• اللحاق بقوس قزح، أفضل من السعي وراء السراب!

• قانون الطوارئ، ضحاياه: قبل أن يأتي، وبعد أن يأتي، ولكي يرحل!