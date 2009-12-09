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الأحداث تتكلم (40)


عادل عطية
الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 14:11
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    



• أنا سجين؛ إذن أنا حر!
• الرئيس في شرقنا، كالبطريرك، لا يمكنه تخيل انتهاء سلطته!
• هناك من يحيا ليمت، وهناك من يمت ليحيا!
• أنا أموت فيك، أما المسيح فيحيا فيك!
• إذا دخل التفكير، هرب التكفير!
• التدريب الخاطيء يقود إلى كمال الخطأ!
• الكذب الأحمر، يمارسه من يعتقد أنه عندما يفجر نفسه، يصبح: شهيداً!
• نحصل على الحريّة، بفقد أرواحنا، أو: بفقد قيمنا!
• بدأ الوأد بوأد البنات، وانتهى بوأد الرجال!
• رغم أن الإنسان من تراب، إلا أن التراب ليس جديراً بأن يحيا الإنسان من أجله!
• البعض كطائر الكروان، الجمال الذائب في صوتهم، لا يشي بالقبح الذائب في أخلاقهم!
• أسوأ الغابات، مدننا. وأسوأ الوحوش، نفوسنا!
• أنا أميّ أمام غزارة حب أمي!
• اللحاق بقوس قزح، أفضل من السعي وراء السراب!
• قانون الطوارئ، ضحاياه: قبل أن يأتي، وبعد أن يأتي، ولكي يرحل!





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عادل عطية

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الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - عادل عطية - الأحداث تتكلم (40)