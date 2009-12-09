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هناك ألف معنى ..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 14:09
المحور: الادب والفن
    


ضمن هذا الجو نفسه، قد نجد نوعاً من المطالب الجديدة ، قد يكون غوص لا سابق له يحدث تغييراً لا سابق له. هناك وسائلٌ شتى تدفعنا للتغيير، تدخل بصلب معاصرة المونولوج النفسي، تترك فينا الاثر المفرط بالغنائية والغائية. نحن نحتاج إلى عالمٍ من الدهشة ، كأن ندخل في شجار أو حوار مع جيران أو حبيب، وقد ينعكس ضوء كما الفرح العارم، من أجل أن يحدث عناقاً صامتا.. من أجل تغيير نمط ما يحدث. بموازاة هذا الظفر، قد ننتج موسيقى مثل " حلاق اشبيلية " أو عالم كما في رواية " الشيخ والبحر". او نعشق كما نتخيل أن نقع في الحب عشقا. أما المذاهب الجاهزة فلتذهب إلى الجحيم.
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من مجموعة ( براويز ).





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - هناك ألف معنى ..