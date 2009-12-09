

محمدفكاك

الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 14:06

المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية









يتابع الشعب المغربي بقوة وإٍرادة وتصميم النضال والثورة والمقاومة من أجل استرداد استقلاله وكرامته وسيادته وخيراته وثرواته وموارده ومصادره ومنابعه وروافده ومقدراته المسلوبة المنهوبةالمفترسة ، ووقف الظلم والقهر والتعذيب وتكديس أسباب الجبروت والعنف والإرهاب البوليسي والعسكري التي تنهجها ملكية أجنبية طفيلية حليفة للاستعمار والصهيونية العالمية والامبريالية الأمريكية في إطار استخدام الرجعيةالدينية الاخوانجية الغيبية ومستغلة الدينية الإقطاعية الاسلامنجية المرتبطةبطواغيث النظام الملكي الذي حول المنابروالمعابد والمساجد لبث السموم الرجعية وجعلها وتحويلها إلىمنابر ومراتع خصبة للمرتزقةوالخونةوالعملاء ات العلاقات الحميمية الاستخبارات الاسرائيلية الصهيونيةالأمريكية ، الملكية – الجلاوية-الليوطية – الخليجية السعودية – الباكستانية-الأفغانية- التركية.

إن هذه المساجد والمعابد الدينيةوالأيديولوجية بأهدافه الخبيثة باتجاه الجهل والخداعوالمخططات والمؤامرات والخيانات والأضاليل عن معرفة حقيقة واقع الشعب العربي – الاسلامي وحقيقةالأنظمةالرجعية والثورةالمضادةالتي تتحكم بمصائرالشعب العربي وتهيمن على مقداراته في هذه المرحلة من مراجل الانحطاط والتعفن والخسةوالسفالة والنذالة والتفسخ.

إن المثل الأعلى لثورة الحسيمة والريف الأحمر هو الإطاحةبالنظام الجلاوي الليوطي الرجعي الذي يسوده السرقات والمظالم والاختلاسات والافتراسات والجهل والجهالة والأمراض والقتل والتقتيل والتنكيل والسجون والاعتقالات والاختطافات والزنازين والبطالة، والتمييز العنصري العرقي الطائفي النازي الفاشي، نظام تنعدم فيه الحريات الديمقراطية والمساواةوالعدالةالاجتماعية والاستقلال السياسي وحق تقرير المصير واختيار طريق التطور وأنماط الحرية.

إن الشعب المغربي يقف قبالته النظام الجلاوي الإسرائيلي الصهيوني الأمبريالي الرجعي، حيث لايكف خونة هذا النظام وعملاؤه ومرتزقته وكلابه وقردته عن استخدام العنف البوليسي العسكري لتأكيد استبداديته وديكتاتوريته في السيطرة والهيمنة ونهب الجماهيرالشعبيةوالطبقات البرولتارية.

إن الشعب المغربي أصبح تحت السيطرة وسياسة القمع والقهروالعنف، ولا يمكن تحريره أو إنقاذه والحافظة عليه إذا لم يتم إسقاط النظام الملكي الإسرائيلي الصهيوني الجلاوي الليوطي أو إذا لم يتم قطع العلاقات والصلات والتطبيع -بحزم مع العدو الصهيوني - كقوة استعماريةاحتلالية استيطانية لفلسطين والقدس.

وهذا يعني مشاركةالشعب المغربي وإدراك أنه لم يعد بالإمكان تحريرفلسطين من الاحتلالي الصهيوني ما لم يعد بالإمكان إسقاط وكسب المعركةالنهائية ضد أخبث وأسوأ أنظمةالحيانةالخليجيةالسعودية الجلاوية الليوطية الإقطاعيةالبيروقراطية الثيوقراطية .

إننا نشدد على المطالبة بجميع الحقوق العادلةوالمشروعة ووقف النهب والافتراس والاختلاس الذي تمارسه عصابات ومافيا"شمعون السادس"، لأن متابعة طريق الثورة الشعبيةهي التي تعطي أهمية كبرى لحل الأوضاع والمآسي التي تمس جميع جماهيرالشعب المغربي الكادحةالمعذبةالمضطهدة.

النهج الجمهوري البروليتاري الأمامي الأممي الديمقراطي القاعدي البلشفي السوفياتي الشيوعي الماركسي اللينيني الثوري.